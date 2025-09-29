Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Konak Twin Towers на берегу моря.

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1), 90 м2 с на 5-ом этаже в комплексе Konak Twin Towers.
Комплекс класса люкс 2019 года постройки, c эксклюзивным современным дизайном, благоустроенной территорией и собственной пятизвездочной инфраструктурой
Комплекс расположен на первой береговой линии в центре курортного района Махмутлар, прямо напротив пляжа, в шаговой доступности от всей необходимой инфраструктуры - магазины, кафе, остановка общественного транспорта и т.д.
Комплекс состоит из двух 12-этажных зданий современной архитектуры.
Прекрасное расположение:
Инфраструктура:
