  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Konak Twin Towers на берегу моря.

Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Konak Twin Towers на берегу моря.

Махмутлар, Турция
от
$195,669
10
ID: 32588
ID новостройки на Realting
In CRM: 1089
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 06.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1), 90 м2 с на 5-ом этаже в комплексе Konak Twin Towers.

  • Тёплый пол
  • Ванная комната и санузел 
  • Напольное покрытие ламинат
  • Большой балкон с видом на море

Комплекс класса люкс 2019 года постройки, c эксклюзивным современным дизайном, благоустроенной территорией и собственной пятизвездочной инфраструктурой

Комплекс расположен на первой береговой линии в центре курортного района Махмутлар, прямо напротив пляжа, в шаговой доступности от всей необходимой инфраструктуры - магазины, кафе, остановка общественного транспорта и т.д.

Комплекс состоит из двух 12-этажных зданий современной архитектуры.


Прекрасное расположение:

  • До моря - 25 м
  • На центральной улице Махмутлара
  • Кафе, рестораны в шаговой доступности
  • Супермаркет Мигрос, Шок, в 500 м
  • По субботам на центральной площади проходит фермерский рынок
  • До центра Алании - 7 км
  • До аэропорта Газипаша  - 22 км
  • До аэропорта Анталии - 145 км


Инфраструктура:

  • Благоустроенная озелененная территория
  • Ландшафтный дизайн территории
  • Открытый бассейн
  • Зона для загара и отдыха
  • Кафе, бар
  • Крытый бассейн
  • Фитнес-центр
  • Сауна, Паровая баня
  • Джакузи
  • Массажные комнаты
  • Детская площадка
  • Спортивные площадки
  • Мини-гольф
  • Садовник-смотритель
  • Закрытый паркинг
  • Открытая парковка
  • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
  • Переход к морю с территории комплекса
  • Пляж и пирс для жильцов комплекса

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

