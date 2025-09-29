Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Konak Twin Towers на берегу моря.

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1), 90 м2 с на 5-ом этаже в комплексе Konak Twin Towers.

Тёплый пол

Ванная комната и санузел

Напольное покрытие ламинат

Большой балкон с видом на море

Комплекс класса люкс 2019 года постройки, c эксклюзивным современным дизайном, благоустроенной территорией и собственной пятизвездочной инфраструктурой

Комплекс расположен на первой береговой линии в центре курортного района Махмутлар, прямо напротив пляжа, в шаговой доступности от всей необходимой инфраструктуры - магазины, кафе, остановка общественного транспорта и т.д.



Комплекс состоит из двух 12-этажных зданий современной архитектуры.



Прекрасное расположение:

До моря - 25 м

На центральной улице Махмутлара

Кафе, рестораны в шаговой доступности

Супермаркет Мигрос, Шок, в 500 м

По субботам на центральной площади проходит фермерский рынок

До центра Алании - 7 км

До аэропорта Газипаша - 22 км

До аэропорта Анталии - 145 км



Инфраструктура:

Благоустроенная озелененная территория

Ландшафтный дизайн территории

Открытый бассейн

Зона для загара и отдыха

Кафе, бар

Крытый бассейн

Фитнес-центр

Сауна, Паровая баня

Джакузи

Массажные комнаты

Детская площадка

Спортивные площадки

Мини-гольф

Садовник-смотритель

Закрытый паркинг

Открытая парковка

Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Переход к морю с территории комплекса

Пляж и пирс для жильцов комплекса

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.