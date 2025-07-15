Жилой комплекс Меблированный квартира 2+1 в комплексе River View Cikcilli под ВНЖ.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 110 м2, в комплексе River View Cikcilli.

Планировка:

Кухня-гостиная

2 Спальни

2 Ванные комнаты

2 Балкона

Южная и северная сторона

Жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположен в развитом районе Джикджилли в Алании, в 750 метрах от моря на против новой мэрии.

В шаговой доступности от комплекса магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, школа, больница и остановки общественного транспорта.



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Зона отдыха

Сад

Парковка

Лифт

Смотритель

Охрана 24/7

Камеры наблюдения

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.