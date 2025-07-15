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  4. Жилой комплекс Меблированный квартира 2+1 в комплексе River View Cikcilli под ВНЖ.

Жилой комплекс Меблированный квартира 2+1 в комплексе River View Cikcilli под ВНЖ.

Аланья, Турция
от
$138,134
BTC
1.6430808
ETH
86.1208913
USDT
136 571.3113417
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27002
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 110 м2, в комплексе River View Cikcilli.

Планировка:

  • Кухня-гостиная
  • 2 Спальни
  • 2 Ванные комнаты 
  • 2 Балкона 
  • Южная и северная сторона

Жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположен в развитом районе Джикджилли в Алании, в 750 метрах от моря на против новой мэрии.

В шаговой доступности от комплекса магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, школа, больница и остановки общественного транспорта.
 

Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Парковка
  • Лифт
  • Смотритель
  • Охрана 24/7
  • Камеры наблюдения

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Меблированный квартира 2+1 в комплексе River View Cikcilli под ВНЖ.
Аланья, Турция
от
$138,134
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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