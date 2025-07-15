Жилой комплекс Меблированный квартира 2+1 в комплексе River View Cikcilli под ВНЖ.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 110 м2, в комплексе River View Cikcilli.
Планировка:
Жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположен в развитом районе Джикджилли в Алании, в 750 метрах от моря на против новой мэрии.
В шаговой доступности от комплекса магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, школа, больница и остановки общественного транспорта.
Инфраструктура:
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