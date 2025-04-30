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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, фитнес-центром и зелеными зонами, Анталья, Турция

Kepez, Турция
от
$679,662
14.04.2025
$675,464
13.04.2025
$675,861
12.04.2025
$678,377
11.04.2025
$693,712
10.04.2025
$696,539
09.04.2025
$700,034
08.04.2025
$699,599
06.04.2025
$700,013
05.04.2025
$693,636
04.04.2025
$702,901
03.04.2025
$710,695
02.04.2025
$709,204
01.04.2025
$707,598
30.03.2025
$705,432
29.03.2025
$710,700
28.03.2025
$713,292
27.03.2025
$710,792
26.03.2025
$710,349
25.03.2025
$707,918
24.03.2025
$705,496
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23725
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418427
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аксеки
  • Деревня
    Kepez

О комплексе

Резиденция выделяется как инновационный жилой проект, специально разработанный для вас и предлагает вам комфортную городскую жизнь в районе Чанкая в районе Маса даги, расположенном в Анталии, где строительство только началось. Здесь более прохладные климатические условия по сравнению с центром города. Терра Модерн спроектирован на площади здания 6 853 м2 и занимает зеленую зону площадью 4 000 м2.

Комплекс состоит из 56 квартир в 2 блоках. Квартиры предлагают вам новые возможности благодаря своим большим и удобным функциональным архитектурным решениям просторных планировок квартир, таких как 3+1 / 4+1.

Бассейн в комплексе предназначен как для детей, так и для взрослых. Кроме того, вы можете найти социальные объекты с открытой игровой площадкой во дворе с прогулочными дорожками.

Особенности

  • лобби
  • ухоженные зеленые зоны
  • парковка
  • бассейны для взрослых и детей
  • фитнес-центр
  • сауна и турецкая баня
  • детская площадка
  • круглосуточное видеонаблюдение
Удобства и оснащение в доме
  • Центральная спутниковая система
  • Центральное отопление
  • Природный газ
  • Стальная дверь
  • Пластиковые окна
  • Кондиционеры
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
  • Больница - 3,4 км
  • Городской лес Кепез - 8,5 км
  • Зоопарк - 6,3 км
  • Университет - 8,1 км
  • Калеичи - 11,2 км
  • Пляжный парк - 11,3 км

Местонахождение на карте

Kepez, Турция

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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, фитнес-центром и зелеными зонами, Анталья, Турция
Kepez, Турция
от
$679,662
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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