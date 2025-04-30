Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, фитнес-центром и зелеными зонами, Анталья, Турция

Резиденция выделяется как инновационный жилой проект, специально разработанный для вас и предлагает вам комфортную городскую жизнь в районе Чанкая в районе Маса даги, расположенном в Анталии, где строительство только началось. Здесь более прохладные климатические условия по сравнению с центром города. Терра Модерн спроектирован на площади здания 6 853 м2 и занимает зеленую зону площадью 4 000 м2.

Комплекс состоит из 56 квартир в 2 блоках. Квартиры предлагают вам новые возможности благодаря своим большим и удобным функциональным архитектурным решениям просторных планировок квартир, таких как 3+1 / 4+1.

Бассейн в комплексе предназначен как для детей, так и для взрослых. Кроме того, вы можете найти социальные объекты с открытой игровой площадкой во дворе с прогулочными дорожками.

Особенности

лобби

ухоженные зеленые зоны

парковка

бассейны для взрослых и детей

фитнес-центр

сауна и турецкая баня

детская площадка

круглосуточное видеонаблюдение

Центральная спутниковая система

Центральное отопление

Природный газ

Стальная дверь

Пластиковые окна

Кондиционеры

Полы с подогревом

Больница - 3,4 км

Городской лес Кепез - 8,5 км

Зоопарк - 6,3 км

Университет - 8,1 км

Калеичи - 11,2 км

Пляжный парк - 11,3 км

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости