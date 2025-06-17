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Жилой комплекс Меблированная квартира с 2+1 в 50 метрах от моря в комплексе Kurt Safir Vip

Тосмур, Турция
от
$253,258
BTC
3.0124559
ETH
157.8956917
USDT
250 392.4583146
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26643
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Тосмур

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Подходит под ВНЖ - в тапу можем указать 200.000 USD
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2, комплекс 2007 года постройки.

Kurt Safir Vip - это современный жилой комплекс с отличной инфраструктурой, который расположен на первой береговой линии в открытом для оформления вида на жительство районе Алании - Тосмур. 

Жилой комплекс находится не только у самого моря, но и вдоль горной реки Димчай.

В шаговой доступности от комплекса магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта.
 

Инфраструктура:

  • Уникальный парк при комплексе
  • Прямой выход к морю через собственный подземный тоннель
  • Оздоровительный СПА центр
  • Турецкая баня, Массаж и Сауна
  • Крытый зимний бассейн с подогревом
  • Бассейн с водными горками
  • Гидро бассейн на улице
  • Теннисный корт, Баскетбольная и Волейбольная площадки
  • Зоны отдыха и Барбекю
  • Мини-гольф
  • Парковка
  • Охрана 24/7

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Тосмур, Турция

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Жилой комплекс Меблированная квартира с 2+1 в 50 метрах от моря в комплексе Kurt Safir Vip
Тосмур, Турция
от
$253,258
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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