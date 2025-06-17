Жилой комплекс Меблированная квартира с 2+1 в 50 метрах от моря в комплексе Kurt Safir Vip

Подходит под ВНЖ - в тапу можем указать 200.000 USD
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2, комплекс 2007 года постройки.
Kurt Safir Vip - это современный жилой комплекс с отличной инфраструктурой, который расположен на первой береговой линии в открытом для оформления вида на жительство районе Алании - Тосмур.
Жилой комплекс находится не только у самого моря, но и вдоль горной реки Димчай.
В шаговой доступности от комплекса магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.