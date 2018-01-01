Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром, Паяллар, Турция

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 42 до 185 м2.Расстояние до моря 550 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 52 до 99 м2. Расстояние до моря 1200 метров.В цену апартаментов входит полный комплект бытовой техники, кондиционер в каждую комнату, а так же подогрев полов в ванной.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, и другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Новый проект премиум класса в активно застраивающемся районе Паяллар, всего в 650 метрах от моря. Благодаря расположению комплекса в пешей доступности от прекрасного Средиземного моря и наличию полной инфраструктуры проект станет отличным выбором как для личного проживания, так и для инвестиций. Общая площадь территории составляет 3.000 квадратных метров. На участке будет расположен один 8-ми этажный блок с инфраструктурой отельного типа. В общей сложности в комплексе будет всего 56 квартир. В комплексе представлены квартиры планировкой: - квартиры 1+1 (55 кв.м.) - пентхаусы 2+1 (110 кв.м.).
Если вы любите приезжать в отпуск на своем автомобиле, либо планируете арендовать транспортное средство - в комплексе есть большая парковочная зона размером в 760 квадратных метров, которая будет круглосуточно охраняться.
Уже с первых этажей Вам откроются чудесные виды на морскую гладь, величественные горы и цветущие ландшафты. А среди пентхаусов на верхних этажах можно выбрать квартиры с полным обзором на несколько сторон. Ощутите на себе все преимущества Субтропического климата вблизи одного из лучших побережий Анатолийского региона.