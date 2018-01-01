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Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром, Паяллар, Турция

Конаклы, Турция
от
€169,000
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13
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном, сауной, фитнес-центром, хамамом, парной, парковкой.

Окончание строительства - июль 2024 года.

Местонахождение новостройки
Конаклы, Турция

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Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром, Паяллар, Турция
Конаклы, Турция
от
€169,000
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