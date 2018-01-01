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Меблированная вилла с бассейнами и панорамным видом на море, Калкан, Турция

Деревня калкан, Турция
от
€1,20 млн
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20
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О комплексе

Предлагается вилла с панорамным видом на море, открытым бассейном, крытым бассейном с подогревом, джакузи, хаммамом и сауной, большим садом и детской площадкой, парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Камин
  • Сигнализация
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых фешенебельных районов Калкана.

Местонахождение новостройки
Деревня калкан, Турция

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Меблированная вилла с бассейнами и панорамным видом на море, Калкан, Турция
Деревня калкан, Турция
от
€1,20 млн
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Махмутлар центр, Турция
от
€144,000
Сдача в: 2023
Уникальный по архитектурному решению жилой комплекс, недвижимость в котором будет соответствовать современным стандартам, с самодостаточной внутренней инфраструктурой, находится в самом популярном туристическом центре Алании в районе Махмутлар. Расстояние до побережья Средиземного моря составляет 600 метров (примерно 9 минут ходьбы). В 150 метрах от резиденции находится площадь субботнего рынка, и так как это центр Махмутлара то в шаговой доступности вся необходимая инфраструктура района – всевозможные магазины, супермаркеты, овощные и мясные лавки, пекарни, отделения банков, аптеки, медицинские учреждения. Проект состоит из одного 12 этажного блока с 120 апартаментами различных планировок. На выбор представлены: 1+1, 2+1, 4+1, 5+1 площадью от 49 до 209 м2. Все квартиры будут сдаваться с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью и укомплектованными санузлами, также в стоимость включено: стальная входная дверь, качественные межкомнатные двери, светодиодные и точечные светильники на потолке, керамогранитная плитка на полу, окна и балконные двери с двойным остеклением, видеодомофон и центральная спутниковая система. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на март 2023 года, на этапе строительства действует беспроцентная рассрочка, первоначальный взнос 40% от стоимости. На сегодняшний момент не так много жилых комплексов, где сочетается удобство, комфорт и хорошая цена. Данная покупка порадует вас продуманными деталями и что не мало важно – ликвидностью. Из этого следует, что объект выгоден как для комфортной жизни, так и для сдачи в аренду.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном комплексе район - Каргыджак
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном комплексе район - Каргыджак
Аванос, Турция
от
€142,489
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры и виллы в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 88 до 470 квадратных метра. Расстояние до моря 2200 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море.  Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море.  В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и зоной барбекю, 300 метров до моря, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и зоной барбекю, 300 метров до моря, Махмутлар, Турция
Yaylali, Турция
от
€399,000
Агентство: TRANIO
Комплекс состоит из 1 девятиэтажного блока (56 квартиры). Инфраструктура включает в себя открытый плавательный бассейн, сауну, тренажерный зал, сад с беседкой и барбекю. Комплекс 24 часа охраняется камерами видео-наблюдения. На выбор покупателям представлены квартиры 1+1, 2+1 с отдельной кухней и дуплексы. В строительстве комплекса использованы только сертифицированные материалы, соответствующие международным стандартам качества. Расположение и объекты поблизости Развитая инфраструктура, непосредственная близость различных объектов культурного и бытового назначения, зеленые окрестности с горным пейзажем, апельсиновыми и банановыми рощами по достоинству оценят, как любители спокойного отдыха, так и те, кто предпочитает активный образ жизни. Отдаленность от моря всего 300 метров, отдаленность городской инфраструктуры в пешей доступности, международный аэропорт Газипаша находится всего лишь в 25 минутах от комплекса.
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