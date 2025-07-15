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  4. Жилой комплекс Квартира ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Best Home 23 - Alanya Towers.

Жилой комплекс Квартира ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Best Home 23 - Alanya Towers.

Аланья, Турция
от
$336,110
BTC
3.9979605
ETH
209.5502011
USDT
332 306.6602732
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
21
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27215
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже меблированная квартира с одной спальней (1+1), 60 м2 в комплексе ПРЕМИУМ ЛЮКС - Alanya Towers Luxury Residence

Alanya Towers - прекрасный новый комплекс апартаментов класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в центральной части Алании, всего в 150 метрах от пляжа.

Комплекс состоит из четырех 9-этажных зданий, расположенных на закрытой охраняемой территории площадью 7.300 м2 с садом и бассейном.

Рядом с комплексом школа и поликлиника, множество магазинов, пекарня, базар, банки и аптеки, салоны красоты и многое другое. А прекрасная набережная с вечно цветущими клумбами, оборудована спортивными и детскими игровыми площадками.

Комплектация апартаментов:

  • Входная бронированная дверь
  • Домофон
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Встроенная мебель на кухне и в ванной
  • Полный комплект бытовой техники Siemens (холодильник, посудомоечная машина, индукционная варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина, проточный нагреватель воды)
  • Кондиционер в каждой комнате
  • Дизайнерская отделка потолка
  • Встроенное освещение во всех комнатах, точечные светильники
  • Декоративное оформление окон
  • В ванных душевые кабины из стекла
  • Встроенные шкафы в коридоре
  • Подогрев пола в гостиной, коридоре и во всех ванных комнатах
  • В гостиной и спальнях на полу паркет


Инфраструктура:

  • Закрытая благоустроенная территория с ландшафтным садом
  • Бассейн с водными горками, детской секцией и джакузи 
  • Терраса для принятия солнечных ванн  
  • Закрытый бассейн с подогревом
  • Фитнес-центр
  • СПА-центр: турецкая баня (хамам), парилка, сауна, массаж, комната отдыха 
  • Бильярд, настольный теннис 
  • Детская игровая комната 
  • Витамин-бар 
  • Кинотеатр 
  • Спутниковое телевидение  
  • Бесплатный Wi-Fi 
  • Ландшафтное освещение 
  • Детская игровая площадка 
  • Беседка для барбекю
  • Электрогенератор
  • Подземная парковка
  • Круглосуточная охрана  
  • Управляющая компания  


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Квартира ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Best Home 23 - Alanya Towers.
Аланья, Турция
от
$336,110
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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