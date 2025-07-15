Жилой комплекс Квартира ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Best Home 23 - Alanya Towers.

В продаже меблированная квартира с одной спальней (1+1), 60 м2 в комплексе ПРЕМИУМ ЛЮКС - Alanya Towers Luxury Residence

Alanya Towers - прекрасный новый комплекс апартаментов класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в центральной части Алании, всего в 150 метрах от пляжа.

Комплекс состоит из четырех 9-этажных зданий, расположенных на закрытой охраняемой территории площадью 7.300 м2 с садом и бассейном.

Рядом с комплексом школа и поликлиника, множество магазинов, пекарня, базар, банки и аптеки, салоны красоты и многое другое. А прекрасная набережная с вечно цветущими клумбами, оборудована спортивными и детскими игровыми площадками.

Комплектация апартаментов:

Входная бронированная дверь

Домофон

Алюминиевые окна с двойным остеклением

Встроенная мебель на кухне и в ванной

Полный комплект бытовой техники Siemens (холодильник, посудомоечная машина, индукционная варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина, проточный нагреватель воды)

Кондиционер в каждой комнате

Дизайнерская отделка потолка

Встроенное освещение во всех комнатах, точечные светильники

Декоративное оформление окон

В ванных душевые кабины из стекла

Встроенные шкафы в коридоре

Подогрев пола в гостиной, коридоре и во всех ванных комнатах

В гостиной и спальнях на полу паркет



Инфраструктура:

Закрытая благоустроенная территория с ландшафтным садом

Бассейн с водными горками, детской секцией и джакузи

Терраса для принятия солнечных ванн

Закрытый бассейн с подогревом

Фитнес-центр

СПА-центр: турецкая баня (хамам), парилка, сауна, массаж, комната отдыха

Бильярд, настольный теннис

Детская игровая комната

Витамин-бар

Кинотеатр

Спутниковое телевидение

Бесплатный Wi-Fi

Ландшафтное освещение

Детская игровая площадка

Беседка для барбекю

Электрогенератор

Подземная парковка

Круглосуточная охрана

Управляющая компания



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