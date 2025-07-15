Жилой комплекс Квартира ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Best Home 23 - Alanya Towers.

В продаже меблированная квартира с одной спальней (1+1), 60 м2 в комплексе ПРЕМИУМ ЛЮКС - Alanya Towers Luxury Residence
Alanya Towers - прекрасный новый комплекс апартаментов класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в центральной части Алании, всего в 150 метрах от пляжа.
Комплекс состоит из четырех 9-этажных зданий, расположенных на закрытой охраняемой территории площадью 7.300 м2 с садом и бассейном.
Рядом с комплексом школа и поликлиника, множество магазинов, пекарня, базар, банки и аптеки, салоны красоты и многое другое. А прекрасная набережная с вечно цветущими клумбами, оборудована спортивными и детскими игровыми площадками.
Комплектация апартаментов:
- Входная бронированная дверь
- Домофон
- Алюминиевые окна с двойным остеклением
- Встроенная мебель на кухне и в ванной
- Полный комплект бытовой техники Siemens (холодильник, посудомоечная машина, индукционная варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина, проточный нагреватель воды)
- Кондиционер в каждой комнате
- Дизайнерская отделка потолка
- Встроенное освещение во всех комнатах, точечные светильники
- Декоративное оформление окон
- В ванных душевые кабины из стекла
- Встроенные шкафы в коридоре
- Подогрев пола в гостиной, коридоре и во всех ванных комнатах
- В гостиной и спальнях на полу паркет
Инфраструктура:
- Закрытая благоустроенная территория с ландшафтным садом
- Бассейн с водными горками, детской секцией и джакузи
- Терраса для принятия солнечных ванн
- Закрытый бассейн с подогревом
- Фитнес-центр
- СПА-центр: турецкая баня (хамам), парилка, сауна, массаж, комната отдыха
- Бильярд, настольный теннис
- Детская игровая комната
- Витамин-бар
- Кинотеатр
- Спутниковое телевидение
- Бесплатный Wi-Fi
- Ландшафтное освещение
- Детская игровая площадка
- Беседка для барбекю
- Электрогенератор
- Подземная парковка
- Круглосуточная охрана
- Управляющая компания
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