Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Yekta Blue 5.

Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Yekta Blue 5

Лучшая цена на рынке - 135 000 EUR!

Хотите обрести престижную недвижимость в солнечном раю Турции?

Представляем меблированную квартиру 2+1 в шикарном СПА комплексе Yekta Blue 5 (Махмутлар, Аланья) от одного из лучших застройщиком региона - идеальное сочетание роскоши, комфорта и инвестиционной привлекательности.

Ключевые характеристики

Площадь: 70 м2

70 м2 Кол-во спален: 2

2 Кол-во санузлов: 1

1 Мебель и техника: есть

есть Класс: Бизнес +.

Бизнес +. Локация: Махмутлар, Аланья (Турция).

Махмутлар, Аланья (Турция). Расстояние до моря: 600 метров.

Почему именно этот объект?

✅ Выгодная цена: 135 000 EUR — редкая возможность приобрести жильё высокого уровня по привлекательной стоимости.

✅ Готовое решение: полностью меблированная квартира — заезжайте сразу после покупки!

✅ Удобное расположение: район Махмутлар с развитой инфраструктурой и близостью к морю (600 м, 8 минут пешком).

Инфраструктура, достойная пятизвёздочного отеля

Благоустроенный сад

Открытый большой плавательный бассейн с отдельной зоной для детей

Зона барбекю

Крытый бассейн с подогревом

Фитнес-центр

Спа-зона

Турецкая баня (хамам) и Финская сауна

Массажная комната

Релакс-рум

Игровая зона

Не упустите шанс стать владельцем шикарной квартиры в одном из самых популярных курортных регионов мира!



✅ Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы записаться на онлайн‑показ или личный осмотр.