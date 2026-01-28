  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Yekta Blue 5.

Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Yekta Blue 5.

Махмутлар, Турция
от
$162,709
BTC
1.9353912
ETH
101.4421255
USDT
160 867.8672592
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
Оставить заявку
ID: 33338
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Yekta Blue 5

Лучшая цена на рынке - 135 000 EUR!

Хотите обрести престижную недвижимость в солнечном раю Турции?
Представляем меблированную квартиру 2+1 в шикарном СПА комплексе Yekta Blue 5 (Махмутлар, Аланья) от одного из лучших застройщиком региона - идеальное сочетание роскоши, комфорта и инвестиционной привлекательности.

Ключевые характеристики

  • Площадь: 70 м2
  • Кол-во спален: 2
  • Кол-во санузлов: 1
  • Мебель и техника: есть
  • Класс: Бизнес +.
  • Локация: Махмутлар, Аланья (Турция).
  • Расстояние до моря: 600 метров.

Почему именно этот объект?

✅ Выгодная цена: 135 000 EUR — редкая возможность приобрести жильё высокого уровня по привлекательной стоимости.
✅ Готовое решение: полностью меблированная квартира — заезжайте сразу после покупки!
✅ Удобное расположение: район Махмутлар с развитой инфраструктурой и близостью к морю (600 м, 8 минут пешком).

Инфраструктура, достойная пятизвёздочного отеля

  • Благоустроенный сад
  • Открытый большой плавательный бассейн с отдельной зоной для детей
  • Зона барбекю
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Фитнес-центр
  • Спа-зона
  • Турецкая баня (хамам) и Финская сауна
  • Массажная комната
  • Релакс-рум
  • Игровая зона

Не упустите шанс стать владельцем шикарной квартиры в одном из самых популярных курортных регионов мира!

✅ Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы записаться на онлайн‑показ или личный осмотр.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$215,984
Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с двумя бассейнами и детским садом, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$193,397
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Konak, Турция
от
$428,620
Многоквартирный жилой дом ANEMONE GARDEN
Оба, Турция
от
$88,203
Жилой комплекс Комплекс в окружении тропического сада
Аланья, Турция
от
$271,185
Вы просматриваете
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Yekta Blue 5.
Махмутлар, Турция
от
$162,709
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с удобной инфраструктурой в районе Картал, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с удобной инфраструктурой в районе Картал, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с удобной инфраструктурой в районе Картал, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с удобной инфраструктурой в районе Картал, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с удобной инфраструктурой в районе Картал, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с удобной инфраструктурой в районе Картал, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с удобной инфраструктурой в районе Картал, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$241,511
Проект, построенный на участке общей площадью 20500 м², представляет собой особый жилой комплекс, отвечающий потребностям современности и предлагающий спокойную жизнь в контакте с природой. Проект, состоящий из 7 блоков, предусматривает 884 квартиры. Квартиры спроектированы таким образом, чт…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Показать все Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Муратпаша, Турция
от
$1,13 млн
Год сдачи 2028
Количество этажей 10
Квартиры люкс-класса в проекте «Luviya» в Анталии Роскошные квартиры в Анталии расположены в районе Топчулар округа Муратпаша. Благодаря своему удобному расположению рядом с бульваром Термесос, этот район предоставляет отличные транспортные связи и продолжает быть привлекательным для тех, кт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Каргыджак, Турция
от
$226,693
Варианты отделки С отделкой
Фото видео квартир вышлем по запросу. Квартира с двумя спальнями (2+1) 85 м2, на 1-ом но как 3-й этаж - 195.000 EUR. Квартира с двумя спальнями (2+1) 85 м2, на 2-ом но как 4-й этаж - 225.000 EUR вид на море. Квартира с двумя спальнями (2+1) 85 м2, на 6-ом этаже - 340.000 EUR прямой вид …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
28.01.2026
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
Показать все публикации