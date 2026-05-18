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Pisos de obra nueva en Chipre del Norte

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Girne District
154
Iskele District
157
Iskele Belediyesi
139
Gazimagusa District
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Complejo residencial Phuket Health and Wellness resort
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Complejo residencial Phuket Health and Wellness resort
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$196,813
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Este nuevo proyecto de concepto le permitirá experimentar la diversidad de la relajación de las prósperas montañas de los Cinco Finger y el magnífico paisaje del Mar Mediterráneo justo delante de usted.Lujo, privacidad, tranquilidad, relajación, comodidad y modernidad son lo que encontrará a…
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Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
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Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Gastria, Chipre del Norte
de
$162,303
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 22
César Palm Jumeirah contará con siete edificios de altura inspirados en la emblemática Palm Jumeirah de Dubai, a solo 300 metros del mar. Cada edificio de 22 plantas ofrecerá impresionantes vistas al Mediterráneo. Los residentes pueden admirar comodidades como una piscina comunitaria en form…
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Complejo residencial Velaris
Complejo residencial Velaris
Complejo residencial Velaris
Complejo residencial Velaris
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Complejo residencial Velaris
Bogazi, Chipre del Norte
de
$196,318
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Velaris – una armonía de estilo, comodidad y vida de resort 🌿✨Velaris es un moderno proyecto de baja altura situado a solo 700 metros del mar, diseñado para una cómoda vida y relajación en un ambiente de tranquilidad y comodidad 🌊Un lugar ideal para aquellos que valoran un equilibrio entre l…
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Complejo residencial Caesar Blue
Complejo residencial Caesar Blue
Complejo residencial Caesar Blue
Complejo residencial Caesar Blue
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Complejo residencial Caesar Blue
Gastria, Chipre del Norte
de
$186,976
Año de construcción 2025
Área 52–75 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Caesar Blue es un moderno complejo residencial situado en un pintoresco rincón del norte de Chipre, diseñado y construido exclusivamente por Afik Group.César Azul se encuentra junto a una playa de arena en la costa mediterránea. El apartamento totalmente equipado rodeado de jardines fragante…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
75.0
119,934
Estudio
52.0
103,943
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Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
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Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Trikomo, Chipre del Norte
de
$128,512
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 31
Área 54–117 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Una nueva definición de la vida mediterránea elevada 🌊✨Grand Sapphire Resort & Residences es el mayor y más prestigioso desarrollo del norte de Chipre, situado en la emblemática playa de Long Beach, Iskele.Con 1.630 residencias de lujo y un hotel de clase mundial, el proyecto ofrece un verda…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
111.0 – 117.0
266,520 – 293,172
Estudio
54.0
142,588 – 151,916
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Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
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Complejo residencial Caesar Resort
Trikomo, Chipre del Norte
de
$62,529
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Área 40–128 m²
30 objetos inmobiliarios 30
Caesar Resort — Un Resort Ciudad por el Mar 🌊🏖✨Caesar Resort se encuentra en Iskele, junto a la famosa Long Beach, una de las playas más hermosas de Chipre.Todo el proyecto abarca 393,570 m2, formando un verdadero pueblo turístico con sus propios restaurantes, centros SPA, parques y zonas de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.0 – 76.0
81,289 – 104,609
Apartamentos 2 habitaciones
75.0 – 122.0
95,281 – 153,249
Apartamentos 3 habitaciones
128.0
222,544
Estudio
40.0 – 60.0
61,300 – 139,923
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Complejo residencial Hawaii Homes
Complejo residencial Hawaii Homes
Complejo residencial Hawaii Homes
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Complejo residencial Hawaii Homes
Akanthou, Chipre del Norte
de
$127,565
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Las casas de Hawai es uno de los mayores proyectos residenciales junto al mar con estudios, 1+1, 2+1 áticos loft, y villas de lujo de 3 dormitorios con un total de 500 unidades. Situado en la costa de tatlisu el proyecto cuenta con ríos artificiales, lagos e islas repartidas a través del sit…
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Complejo residencial Bahamas Homes
Complejo residencial Bahamas Homes
Complejo residencial Bahamas Homes
Complejo residencial Bahamas Homes
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Complejo residencial Bahamas Homes
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$127,565
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Bahamas Homes — Tropical Resort-Style Living by the Sea in Kyrenia 🌴🌊Bahamas Homes es un desarrollo residencial único situado en el lado oriental de Kyrenia (Girne), una de las regiones más verdes y hermosas del norte de Chipre.El proyecto combina arquitectura moderna, diseño tropical y como…
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Complejo residencial Carob Hill Tatlısu
Complejo residencial Carob Hill Tatlısu
Complejo residencial Carob Hill Tatlısu
Complejo residencial Carob Hill Tatlısu
Complejo residencial Carob Hill Tatlısu
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Complejo residencial Carob Hill Tatlısu
Akanthou, Chipre del Norte
de
$146,156
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
A solo 40 minutos de Girne, Tatlısu se encuentra entre las montañas Beşparmak y la costa mediterránea. Con su belleza natural intacta, la región de Tatlısu sigue fascinando a sus visitantes y a sus habitantes. Para una vida tranquila, has venido al lugar correcto porque Tatlısu es parte del …
Desarrollador
Tunalı İnşaat
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Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
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Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
de
$230,976
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 12
Una rara oportunidad para este espectacular apartamento, ubicado en una de las zonas más prestigiosas de Nicosia con las vistas más espectaculares de la ciudad.  Construidos y entregados con los más altos estándares, los apartamentos tienen un piso moderno de 2 dormitorios, que establece …
Desarrollador
Tunalı İnşaat
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Complejo residencial Mediterranean Villas
Complejo residencial Mediterranean Villas
Complejo residencial Mediterranean Villas
Complejo residencial Mediterranean Villas
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Complejo residencial Mediterranean Villas
Motides, Chipre del Norte
de
$300,348
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Villas modernas a las estribaciones de las cinco montañas de Fingers con vistas panorámicas al marUbicación & Zona Sinopsis 📍Las villas mediterráneas se encuentran a las estribaciones de las montañas de los Cinco Fingers, junto al bosque y al tradicional pueblo mediterráneo de İncesu, a sólo…
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Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
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Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$129,053
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 13
Área 57 m²
1 objeto inmobiliario 1
Residencia de vacaciones de Edelweiss — Resort-Style Living in Iskele 🌴🌊Edelweiss Holiday Residence es un moderno complejo residencial que combina la arquitectura contemporánea, la construcción de alta calidad y la vida de estilo resort.El proyecto está completo y ofrece un entorno ideal par…
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Complejo residencial MCKENZIE 2
Complejo residencial MCKENZIE 2
Complejo residencial MCKENZIE 2
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Complejo residencial MCKENZIE 2
Trikomo, Chipre del Norte
de
$404,940
Mckenzie 2 complejo residencial es un proyecto de lujo y de alta calidad situado en la popular zona turística de Long Beach, al norte de Famagusta, en el norte de Chipre. Este proyecto promete un estilo de vida indescriptible en medio de la belleza de la naturaleza y la proximidad del Mar Me…
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Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$360,646
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Park Avenue — Prestige en el corazón de KyreniaPark Avenue es un exclusivo desarrollo premium situado en el mismo centro de la ciudad de Kyrenia. Inspirado en la emblemática arquitectura de la avenida Park de Nueva York, el proyecto combina elegancia urbana refinada con espacios verdes y con…
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Complejo residencial The Blue
Complejo residencial The Blue
Complejo residencial The Blue
Complejo residencial The Blue
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Complejo residencial The Blue
Akanthou, Chipre del Norte
de
$170,597
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 88 m²
1 objeto inmobiliario 1
La vida azul de lujo en Tatlısu 🌊Ubicación: TatlısuEl azul es un complejo residencial premium situado en la costa mediterránea del norte de Chipre. Refleja una visión arquitectónica moderna centrada en la elegancia, el espacio abierto y las vistas panorámicas al mar.El proyecto combina diseñ…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
88.0
168,574
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Complejo residencial HERA
Complejo residencial HERA
Complejo residencial HERA
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Vokolida, Chipre del Norte
de
$236,676
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
HERA — 5★ Lujo en el corazón de Bafra 👑Situado en Bafra, Iskele, HERA se encuentra en uno de los centros turísticos de mayor prestigio y rápido desarrollo del norte de Chipre 🌴Una vez un tranquilo pueblo costero, Bafra se ha transformado durante los últimos 10-15 años en un destino turístico…
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Edificio de apartamentos Class 10
Edificio de apartamentos Class 10
Edificio de apartamentos Class 10
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Edificio de apartamentos Class 10
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$127,453
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
Una joya residencial boutique en Çanakkale, FamagustaClase 10 es un nuevo desarrollo residencial boutique diseñado para aquellos que aprecian la comodidad, la elegancia y el valor de inversión a largo plazo.Con sólo 12 apartamentos exclusivos, el proyecto ofrece privacidad, tranquilidad y un…
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Edificio de apartamentos Dormix
Edificio de apartamentos Dormix
Edificio de apartamentos Dormix
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Edificio de apartamentos Dormix
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$130,179
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Oportunidad Residencial Boutique en FamagustaDormix es un desarrollo residencial exclusivo, combinando arquitectura moderna, diseños eficientes y una ubicación estratégica.El proyecto consta de sólo 17 unidades:16 elegantes 2+1 apartamentos (75 m2 cada uno)1 magnífico ático 3+1 (200 m2 + 95 …
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Complejo residencial Caesar Breeze
Complejo residencial Caesar Breeze
Complejo residencial Caesar Breeze
Complejo residencial Caesar Breeze
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Complejo residencial Caesar Breeze
Akanthou, Chipre del Norte
de
$156,678
Año de construcción 2025
César Breeze es un moderno complejo residencial diseñado y diseñado por el Grupo Afik y ofrece apartamentos, cunas y villas.El complejo está situado a sólo 200 metros de una playa bien equipada, rodeado de impresionantes vistas del mar Mediterráneo y las montañas, César Breeze es un lugar id…
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Complejo residencial Olive Court
Complejo residencial Olive Court
Complejo residencial Olive Court
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Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$234,141
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 150 m²
1 objeto inmobiliario 1
Olive Court — Contemporary Mediterranean Living in Harmony with Nature 🌿Olive Court es un desarrollo residencial inspirado en la arquitectura mediterránea moderna, con un fuerte enfoque en materiales naturales, texturas y armonía con el entorno circundante.El concepto está diseñado para pres…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
150.0
222,544
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Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
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Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$76,841
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Estudio 42 m2 en un complejo SPA cerca de la playa de Long Beach.Este complejo residencial de 5* está situado en la costa de Long Beach, que se extiende a lo largo de la costa este de Chipre.La infraestr…
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Complejo residencial Luna Residences
Complejo residencial Luna Residences
Complejo residencial Luna Residences
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Complejo residencial Luna Residences
Trikomo, Chipre del Norte
de
$449,102
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Luna – un proyecto único situado en tan solo 50 metros de Long Beach. El principal privilegio de ser residente en Luna es su fácilacceso a la playa de arena dorada del Mediterráneo y fascinante vista del mar. Varias instalaciones como 6 kilómetros de bicicleta y sendero para caminar, parques…
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Complejo residencial Elite Park Villas
Complejo residencial Elite Park Villas
Complejo residencial Elite Park Villas
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Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$1,37M
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Elite Park Villas es un exclusivo complejo boutique de villas premium situado en una de las zonas más deseadas de Kyrenia (Girne). Diseñado para aquellos que valoran la privacidad, comodidad y vida de alta gama, el proyecto también ofrece un fuerte potencial de inversión 💼✨Sólo 5 villas sepa…
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Complejo residencial HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complejo residencial HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
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Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$136,469
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
HABITAT – el proyecto insignia en la zona de Esentepe del desarrollador EvergreenHABITAT es un proyecto residencial e infraestructura a gran escala situado en el distrito de Tatlisu (Esentepe), en una pintoresca zona con vistas panorámicas al mar Mediterráneo y al paisaje montañoso. La super…
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Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
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Trikomo, Chipre del Norte
de
$202,470
Opciones de acabado Con acabado
Una vida mejor es posible en Long Beach. No pudimos resistir la magnífica vista al mar y regresamos con nuestro proyecto Mckenzie Gold a la zona favorita de la región de Long Beach... Hemos sido testigos de nuestra magnífica reunión de jardín con vistas al mar. Con este proyecto, ofrecemos p…
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Complejo residencial CC Tower Girne
Complejo residencial CC Tower Girne
Complejo residencial CC Tower Girne
Complejo residencial CC Tower Girne
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Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$242,374
Opciones de acabado Con acabado
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
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Agios Georgios, Chipre del Norte
de
$174,996
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de un dormitorio (1+1) de 60 m2 con una amplia terraza y un pequeño jardín, totalmente amueblado y equipado con electrodomésticos modernos.El salón se combina con la cocina y el comedor. La cocina tiene electrodomésticos: nevera, vitrocerámica, horno, capucha y lavadora. Acogedor…
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Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
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Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$70,101
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Estudio amueblado de 42 m2 con balcón de 7 m2, a 600 metros de la playa de arena "Long Beach" en el complejo Royal Sun Residence."Long Beach" es una inversión exitosa y una oportunidad para vivir en uno …
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Complejo residencial Hollywood
Complejo residencial Hollywood
Complejo residencial Hollywood
Complejo residencial Hollywood
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Complejo residencial Hollywood
Kazivera, Chipre del Norte
de
$109,942
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 15
Hollywood — Resort Living by the Sea 🌊🌴✨Hollywood es un nuevo complejo turístico premium de gran escala situado en la orilla del mar en la bahía de Morphou, zona de Gaziveren, Chipre septentrional.📍 1.000 metros a una hermosa playa de arena🚐 Servicio de traslado cómodo a la playa🚶 A poca dis…
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Complejo residencial Phuket Health Wellness Resort
Complejo residencial Phuket Health Wellness Resort
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Akanthou, Chipre del Norte
de
$182,352
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Bienvenido a un lujoso complejo privado de salud ubicado en Tatlis, una de las zonas más pintorescas del norte de Chipre. Este proyecto le invita a un mundo de confort, belleza natural y comodidades de lujo donde podrá disfrutar de increíbles vistas de las montañas, el Mar Mediterráneo y pin…
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Complejo residencial Royal Sun Residence
Complejo residencial Royal Sun Residence
Complejo residencial Royal Sun Residence
Complejo residencial Royal Sun Residence
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Trikomo, Chipre del Norte
de
$75,868
Opciones de acabado Con acabado
Área 42–103 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Royal Sun Residence — Complete Seaside Living 🌊☀️Royal Sun Residence es un complejo residencial completamente terminado situado en la zona de Long Beach, Iskele, Chipre septentrional.La famosa playa de arena está a sólo 5 minutos a pie 🏖Se trata de una comunidad animada y establecida con ter…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0 – 103.0
104,609 – 134,593
Apartamentos 2 habitaciones
70.0 – 100.0
142,588 – 206,553
Estudio
42.0
75,292
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Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
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Agios Georgios, Chipre del Norte
de
$253,402
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 17
Área 113–190 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Grand Sapphire Resort & Residence, Block F — Premium Resort Living by Long Beach 🌊Grand Sapphire Resort & Residence, Block F es parte de uno de los mayores y más prestigiosos desarrollos del norte de Chipre, ubicado en Iskele, a pocos minutos a pie de Long Beach.Este moderno complejo de alta…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
113.0 – 118.0
249,862 – 253,194
Apartamentos 3 habitaciones
190.0
398,447
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Complejo residencial Habitat
Complejo residencial Habitat
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Akanthou, Chipre del Norte
de
$156,091
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 49–100 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El área del complejo es de 220.000 m2, 35% de los cuales está en construcción.El complejo está situado entre el mar en el norte y las montañas en el sur. Hermosa vista!🌊🏡⛰️Toda la infraestructura cercana está disponible:escuelahospital,supermercadobazar de granja,bancos,salón de belleza,cafe…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
49.0 – 96.0
153,182 – 207,819
Apartamentos 2 habitaciones
100.0
334,416
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Complejo residencial Studios in the Pearl Island complex.
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Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$125,844
Opciones de acabado Con acabado
► Precio: 93.000 GBPApartamento planta baja 35 m2 + terraza 8 m2, sin muebles y equipo.► Precio - 110.000 GBPApartamento de segunda planta 35 m2 + balcón 8 m2 + terraza 35 m2.► Precio por apartamentos similares del desarrollador desde 174.950 GBP sin muebles.Este es un fantástico y único nue…
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Edificio de apartamentos Class 11
Edificio de apartamentos Class 11
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Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$120,476
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Clase 11 - Edificio residencial moderno en el corazón de Famagusta, Çanakkale 🏙Clase 11 es un desarrollo residencial contemporáneo situado en la zona Çanakkale muy deseable de Famagusta, combinando estilo de vida urbano, comodidad y fuerte potencial de inversión.Tras el éxito de los proyecto…
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Complejo residencial Courtyard
Complejo residencial Courtyard
Complejo residencial Courtyard
Complejo residencial Courtyard
Trikomo, Chipre del Norte
de
$137,276
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 50–125 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Courtyard — A Completed Complejo Resort-Style en Long Beach 🌴🌊Courtyard es un complejo residencial listo situado en la región de Long Beach muy deseable, a solo 5 minutos a pie de la costa de arena 🏖✨Combina cómodas condiciones de vida, paisajes verdes e infraestructura de resort completo en…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
65.0
173,238
Apartamentos 2 habitaciones
125.0
291,173
Estudio
50.0
137,924 – 142,588
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Complejo residencial Yalusa Homes
Complejo residencial Yalusa Homes
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Complejo residencial Yalusa Homes
Yialousa, Chipre del Norte
de
$230,560
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
1 objeto inmobiliario 1
Yalusa Homes — Donde la Naturaleza Conoce la Tranquidad 🌊🌿Yalusa Homes es un proyecto residencial eco-consciente situado en Yeni Erenköy (Dipkarpaz) — una de las regiones más intactas y preservadas naturalmente del norte de Chipre.Aquí usted descubrirá playas prístinas, actividades de ocio a…
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Edificio de apartamentos Manhattan
Edificio de apartamentos Manhattan
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Edificio de apartamentos Manhattan
Kazivera, Chipre del Norte
de
$141,280
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 17
🏖 MANHATTAN es un nuevo complejo turístico a gran escala en la playa en el pintoresco Golfo de Morfu (distrito de Gaziver, Chipre Septentrional).Situado en un lugar ecológicamente limpio y escasamente poblado, a pocos minutos a pie del centro de un acogedor pueblo con tiendas, cafés y restau…
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Edificio de apartamentos Çanakkale 2 Apartments
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Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$111,224
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Çanakkale 2 Apartamentos — moderno viviendo en el corazón de Famagusta 🏙✨Çanakkale 2 Apartments es un nuevo proyecto residencial situado junto a City Mall, en una de las zonas más centrales y desarrolladas de Famagusta.Ofrece un equilibrio perfecto entre la vida urbana vibrante y la comodida…
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Edificio de apartamentos Çanakkale Apartments
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Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$104,247
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Çanakkale Apartments — moderno en el prestigioso distrito de Famagusta 🏙✨Çanakkale Apartments es un moderno edificio residencial situado en una de las zonas más deseadas y prestigiosas de Çanakkale, Famagusta.Este proyecto boutique es ideal para vivir cómodamente y oportunidades inteligentes…
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Complejo residencial Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
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Lefkoniko, Chipre del Norte
de
$33,180
Opciones de acabado Con acabado
Finished apartments from £25,000 — payment plans up to 13 years! Want to purchase property in Northern Cyprus with a minimal down payment and a comfortable payment plan? Now it's possible — the developer is offering a special promotion! This offer includes finished apartments and proper…
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Complejo residencial Hillside
Complejo residencial Hillside
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Akanthou, Chipre del Norte
de
$151,576
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
HILLSIDE es un complejo residencial de clubes con amplia infraestructura incluyendo entretenimiento e instalaciones técnicamente importantes. El complejo se encuentra a 500 metros del mar en la pintoresca zona de TATLISU con impresionantes vistas del mar y las montañas.Tatlisu es un encantad…
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Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
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Trikomo, Chipre del Norte
de
$169,240
Opciones de acabado Con acabado
El proyecto ganó los prestigiosos Premios NC de la Propiedad 2019!Amueblado apartamento estudio de 53 metros cuadrados en el complejo Grand Sapphire Resort con un hotel y casino.El complejo se encuentra a 600 metros de Long Beach, en una de las zonas más populares con un paseo ajardinado que…
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Complejo residencial Aquamarine Nuance
Complejo residencial Aquamarine Nuance
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Akanthou, Chipre del Norte
de
$135,104
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Aquamarine Nuance ofrece una vida lujosa e impresionante.Situado en la mejor zona costera, el complejo cuenta con impresionantes vistas de las aguas cristalinas del mar, creando un ambiente tranquilo y sereno para sus residentes.Aquamarine Nuance cuenta con una gama de servicios y servicios …
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Complejo residencial Querencia
Complejo residencial Querencia
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Trikomo, Chipre del Norte
de
$194,442
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 28
🌊 Querencia es un magnífico proyecto que creará un ambiente único en Long Beach, a solo 400 metros del mar.Directamente frente a la playa única abrirá un complejo con vistas inspiradoras, espacios de vida reflexivos e infraestructura rica.🏢 4 cuadras, una de las cuales funcionará como hotel🏗…
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Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
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Trikomo, Chipre del Norte
de
$85,549
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Área 42–143 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Royal Sun Elite Residence es un gran complejo residencial situado en la popular zona de Long Beach de Iskele.El desarrollo abarca 90 acres de tierra e incluye 1.122 propiedades, que ofrecen una amplia variedad de apartamentos, áticos y casas de estilo adosado.El proyecto combina con éxito la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.0 – 65.0
102,610 – 105,942
Villa
143.0
291,173
Estudio
42.0
85,953
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Complejo residencial Capensis Homes
Complejo residencial Capensis Homes
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Complejo residencial Capensis Homes
Yenibogazici Belediyesi, Chipre del Norte
de
$179,380
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Capensis Homes - moderno complejo residencial en Yeni Boğaziçi 🏡Capensis Homes es un nuevo proyecto residencial situado en la zona prometedora de Yeni Boğaziçi, una de las regiones más atractivas y de rápido desarrollo del norte de Chipre. La zona está convenientemente situada entre Famagust…
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Complejo residencial La Casalia
Complejo residencial La Casalia
Complejo residencial La Casalia
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Akanthou, Chipre del Norte
de
$206,600
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
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Complejo residencial Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Complejo residencial Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
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Agios Georgios, Chipre del Norte
de
$108,672
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 28
1 objeto inmobiliario 1
Bienvenido a Grand Sapphire Resort, el complejo residencial más grande del norte de Chipre, combinando un hotel de 5 estrellas, propiedades inmobiliarias premium e infraestructura de primera clase mundial.Situado en la prestigiosa zona de Long Beach, este complejo está diseñado para una vida…
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Complejo residencial Richmond Park
Complejo residencial Richmond Park
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Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$819,568
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Richmond Park — Boutique Luxury Villas cerca del mar 🌿Richmond Park es una exclusiva colección boutique de villas de lujo diseñadas para aquellos que valoran la privacidad, la elegancia y la vida mediterránea.El proyecto se encuentra en la prestigiosa zona de Yeniboğaziçi de Famagusta, una d…
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Complejo residencial Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
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Complejo residencial Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Complejo residencial Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
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Karavas, Chipre del Norte
de
$222,126
Opciones de acabado Con acabado
Amplio apartamento de 2+1 de 92 m2 con terraza de 11 m2 y una pequeña parcela de terreno se encuentra en la primera planta de un moderno complejo residencial. Debido a la ubicación de la esquina, el apartamento tiene mucha luz natural, y la terraza tiene vistas a la vegetación y la piscina d…
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Complejo residencial Lilium Park
Complejo residencial Lilium Park
Complejo residencial Lilium Park
Complejo residencial Lilium Park
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Complejo residencial Lilium Park
Trikomo, Chipre del Norte
de
$122,482
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Un sentido moderno y minimalista de la comodidad.Lilium Park ofrece un concepto diferente mezclando la arquitectura clásica mediterránea y el minimalismo asiático.Lilium Park ofrece a sus huéspedes una experiencia de vida tranquila. Un ambiente agradable y cálido le espera en el parque Liliu…
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Complejo residencial Green & Blue
Complejo residencial Green & Blue
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Yialousa, Chipre del Norte
de
$160,517
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
1 objeto inmobiliario 1
Verde & Azul toma su nombre de los dos colores definidos de la región Karpaz: el azul profundo del Mar Mediterráneo y el verde exuberante de su paisaje natural virgen 🌿. Cada residencia está pensada para abrazar estos elementos, creando un equilibrio armonioso entre la naturaleza y la vida m…
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Complejo residencial Atlantis Pearl
Complejo residencial Atlantis Pearl
Complejo residencial Atlantis Pearl
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Akanthou, Chipre del Norte
de
$204,164
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 3
Atlantis Pearl es un exclusivo proyecto residencial junto al mar situado en Tatlısu, norte de Chipre, donde la arquitectura moderna cumple con el verdadero encanto mediterráneo. Rodeado de exuberante vegetación y ofreciendo vistas panorámicas al mar y a la montaña, el proyecto ofrece un esti…
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Complejo residencial Carob Hill
Complejo residencial Carob Hill
Complejo residencial Carob Hill
Complejo residencial Carob Hill
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Akanthou, Chipre del Norte
de
$202,220
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Carob Hill le invita a una ubicación increíblemente hermosa con sus elegantes residencias decoradas que ofrecen un alojamiento confortable y vistas únicas de la naturaleza, así como comodidades como dos piscinas y un gimnasio.En medio de la magnificencia de la naturaleza, este elegante proye…
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Barrio residencial Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Barrio residencial Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
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Trikomo, Chipre del Norte
de
$102,418
Opciones de acabado Con acabado
Un acogedor estudio de 36 m2 con una amplia terraza de 16 m2 y un paquete de diseño listo. El interior está hecho en un solo estilo moderno: muebles, electrodomésticos y decoración ya están incluidos en el precio. El diseño se piensa en el más mínimo detalle, la cocina, las áreas de descanso…
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Barrio residencial Olea Cyprus
Barrio residencial Olea Cyprus
Barrio residencial Olea Cyprus
Barrio residencial Olea Cyprus
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Lefkoniko, Chipre del Norte
de
$104,399
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Olea Chipre El proyecto está esperando ahora a todos los inversores que aman la serenidad y la naturaleza. Olea Cyprus Project satisface singularmente las intensas necesidades de nuestros valiosos clientes.Basado en sus necesidades, ofrecemos: 1+1, 2+1, 3+1 pisos y 2+1, 3+1 áticos.Nuestras u…
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Complejo residencial La Palazzo
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Gastria, Chipre del Norte
de
$218,350
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
La Palazzo es una nueva cara para la región de Bogaz, mezclando lo más alto de los standarts con un aspecto clásico sofisticado. La Palazzo es la más pura encarnación del Lujo. Ya sea un amplio apartamento de 2 dormitorios o una villa independiente de 4 dormitorios nos permiten elevar su exp…