  2. Chipre del Norte
  3. Yenibogazici Belediyesi
  4. Complejo residencial Selaron Residence

Agios Sergios, Chipre del Norte
$181,380
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Gazimağusa District
  • Ciudad
    Yenibogazici Belediyesi
  • Pueblo
    Agios Sergios

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Selaron Residence — moderno costero que vive en Long Beach 🌊

Selaron Residence es un elegante desarrollo residencial situado en la popular zona de Long Beach de Famagusta, uno de los destinos costeros más atractivos del norte de Chipre.

El proyecto combina arquitectura moderna, estilo de vida resort y una ubicación privilegiada, lo que lo hace perfecto tanto para la vida como para la inversión.

📍 500 metros de la arena Long Beach
🌳 50 metros de la zona forestal de Long Beach
🚗 fácil acceso a las principales carreteras e infraestructura urbana

El complejo consta de 48 residencias bellamente diseñadas, incluyendo:

• estudios
• Apartamentos de 1 dormitorio y 2 dormitorios
• Residencias exclusivas de estilo loft con terrazas privadas

Cada apartamento está diseñado para maximizar el espacio, la comodidad y las impresionantes vistas al mar Mediterráneo.

✨ Residencias exclusivas de estilo loft

Uno de los puntos más destacados del proyecto es sus apartamentos triplex loft.

Dentro de cada loft, una impresionante escalera conduce directamente a una terraza privada en la azotea, creando un espacio perfecto para la relajación y el entretenimiento.

🌅 impresionantes vistas al mar
🌿 oasis privado en la azotea
🍽 ideal para comer al aire libre o barbacoa
☀ lugar perfecto para disfrutar de atardeceres mediterráneos

Estas residencias combinan hermosamente el confort interior con la vida exterior.

🏝 Amenities

Selaron Residence ofrece una amplia gama de instalaciones diseñadas para un estilo de vida cómodo:

🛡 comunidad cerrada con seguridad 24/7
🏊 piscina al aire libre
🏊 Piscina cubierta
🧖 centro de spa
🏋️ gimnasio
🍽 Cafés y restaurantes
👶 parque infantil
🎠 club infantil
🏊 piscinas infantiles
🚗 zona de aparcamiento
🔧 servicios de mantenimiento in situ
🏖 servicio de enlace con la playa
🌿 senderos para caminar

🏡 Tipos de propiedad

Estudios de planta baja
Superficie bruta total: 57 m2
Superficie cubierta: 36 m2
Espacio abierto: 18 m2

Planta baja Apartamentos de 1 dormitorio
Total Gross Area: 99 m2
Superficie cubierta: 58 m2
Espacio abierto: 35 m2

Planta baja Apartamentos de 2 dormitorios
Superficie bruta total: 110 m2
Superficie cubierta: 73 m2
Espacio abierto: 25 m2

Apartamentos Loft de 1 dormitorio
Total Gross Area: 101 m2
Superficie cubierta: 68 m2
Roof Terrace: 30 m2

Apartamentos Loft de 2 dormitorios
Superficie bruta total: 163 m2
Superficie cubierta: 106 m2
Balcón: 8 m2
Terraza en la azotea: 42 m2

Apartamentos Premium Loft de 2 dormitorios
Total Gross Area: 197 m2
Superficie cubierta: 132 m2
Roof Terrace: 65 m2

Apartamentos Loft de 3 dormitorios
Superficie Bruta Total: 225 m2
Superficie cubierta: 125 m2
Balcón: 20 m2
Roof Terrace: 66 m2

Selaron Residence ofrece la combinación perfecta de diseño moderno, estilo de vida mediterráneo y excelente ubicación costera, creando una experiencia de vida excepcional por el mar ☀️🌊

