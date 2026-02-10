Complejo residencial Venice

Venecia — Resort Living Inspirado por Italia 🇮🇹✨
Venecia es un desarrollo residencial único situado en el corazón de Long Beach, Iskele, donde el estilo de vida mediterráneo se encuentra con el romance de Venecia 💙
El agua está en el centro de este concepto — canales con góndolas, islas de jacuzzi, y piscinas expansivas crean un verdadero ambiente turístico todo el año 🌊
El proyecto consta de 9 bloques de diez plantas con un total de 783 apartamentos, que ofrecen una amplia gama de diseños:
El desarrollo se desarrolla en 3 fases, con la infraestructura central lanzada desde la Fase 1, garantizando comodidad desde el primer día ✨
Fases de construcción
📍 Fase 1
• Bloqueo 1 - Diciembre 2025
• Bloqueos 2-3 + área social — junio 2026
📍 Fase 2
• Bloques 4–5–6 – Junio 2027
📍 Fase 3
• Bloques 7-8-9 – junio 2029
Servicios Residentes Exclusivos
🚌 Servicio de traslado privado a la playa, bazar (todo el viernes), y casinos
🔧 Mantenimiento " gestión de alquiler por el desarrollador
Atención completa del territorio, la infraestructura y las operaciones de alquiler, perfectas para la vida y la inversión 💼💰
Infraestructura Resort-Style
🏨 Hotel Boutique (80 habitaciones)
• recepción
• gimnasio
• club en la azotea con vista al mar
• Piscina cubierta
• spa / sauna / hammam
• restaurante
🛍 Mini centro comercial
• supermercado
• farmacia
• Restaurante en la azotea / salón
• patisserie
• peluquero
💦 Espacios de ocio y entretenimiento
• isla de jacuzzi en la piscina
• Piscinas al aire libre para adultos y niños
• piscina con toboganes
• Canal veneciano con góndolas
• parque infantil al aire libre
• cancha de baloncesto de fútbol
🏢 Edificio central
• guardería infantil
• sala de juego
• Restaurante italiano
• casa de carne
🚗 Aparcamiento subterráneo con entrada y salida convenientes
Venecia es más que un proyecto residencial —
es un destino turístico autónomo, donde cada día se siente como unas vacaciones ☀️💦
Perfecto para vivir, ocio e inversión de alto rendimiento 🌴💎