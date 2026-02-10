  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complejo residencial Venice

Complejo residencial Venice

Spathariko, Chipre del Norte
de
$132,156
VAT
BTC
1.5719636
ETH
82.3933331
USDT
130 660.1149840
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
19
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33306
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Pueblo
    Spathariko

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Venecia — Resort Living Inspirado por Italia 🇮🇹✨

Venecia es un desarrollo residencial único situado en el corazón de Long Beach, Iskele, donde el estilo de vida mediterráneo se encuentra con el romance de Venecia 💙
El agua está en el centro de este concepto — canales con góndolas, islas de jacuzzi, y piscinas expansivas crean un verdadero ambiente turístico todo el año 🌊

El proyecto consta de 9 bloques de diez plantas con un total de 783 apartamentos, que ofrecen una amplia gama de diseños:

  • 🏙 estudios
  • 🏡 1+1
  • 🏡 2+1
  • 🌅 2+1 áticos

El desarrollo se desarrolla en 3 fases, con la infraestructura central lanzada desde la Fase 1, garantizando comodidad desde el primer día ✨

Fases de construcción

📍 Fase 1
• Bloqueo 1 - Diciembre 2025
• Bloqueos 2-3 + área social — junio 2026

📍 Fase 2
• Bloques 4–5–6 – Junio 2027

📍 Fase 3
• Bloques 7-8-9 – junio 2029

Servicios Residentes Exclusivos

🚌 Servicio de traslado privado a la playa, bazar (todo el viernes), y casinos
🔧 Mantenimiento " gestión de alquiler por el desarrollador
Atención completa del territorio, la infraestructura y las operaciones de alquiler, perfectas para la vida y la inversión 💼💰

Infraestructura Resort-Style

🏨 Hotel Boutique (80 habitaciones)
• recepción
• gimnasio
• club en la azotea con vista al mar
• Piscina cubierta
• spa / sauna / hammam
• restaurante

🛍 Mini centro comercial
• supermercado
• farmacia
• Restaurante en la azotea / salón
• patisserie
• peluquero

💦 Espacios de ocio y entretenimiento
• isla de jacuzzi en la piscina
• Piscinas al aire libre para adultos y niños
• piscina con toboganes
• Canal veneciano con góndolas
• parque infantil al aire libre
• cancha de baloncesto de fútbol

🏢 Edificio central
• guardería infantil
• sala de juego
• Restaurante italiano
• casa de carne

🚗 Aparcamiento subterráneo con entrada y salida convenientes

Venecia es más que un proyecto residencial —
es un destino turístico autónomo, donde cada día se siente como unas vacaciones ☀️💦
Perfecto para vivir, ocio e inversión de alto rendimiento 🌴💎

Localización en el mapa

Spathariko, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Velux
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$607,938
Barrio residencial Park Avenue
Thermeia, Chipre del Norte
de
$303,906
Complejo residencial LAventure
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$144,888
Complejo residencial Capensis Homes
Yenibogazici Belediyesi, Chipre del Norte
de
$179,380
VAT
Barrio residencial Alpino Island
Lapithos, Chipre del Norte
de
$519,281
Está viendo
Complejo residencial Venice
Spathariko, Chipre del Norte
de
$132,156
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Mostrar todo Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Spathariko, Chipre del Norte
de
$124,263
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
ELYSIUM es un complejo residencial de lujo de baja altura. El proyecto es un microdistrito cerrado de bienes raíces de élite con una superficie total de 33.000 metros cuadrados. El territorio cuenta con seguridad, infraestructura de resorts, jardín tropical, diseño de paisajes elegantes, ilu…
Agencia
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Dejar una solicitud
Barrio residencial Majestic Luxury Villas
Barrio residencial Majestic Luxury Villas
Barrio residencial Majestic Luxury Villas
Barrio residencial Majestic Luxury Villas
Barrio residencial Majestic Luxury Villas
Mostrar todo Barrio residencial Majestic Luxury Villas
Barrio residencial Majestic Luxury Villas
Iskele District, Chipre del Norte
de
$595,800
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
1 objeto inmobiliario 1
Majestic Villas – el epitome de lujo y elegancia en Chipre del NorteBienvenido a DEMS Majestic Luxury Villas, un exclusivo complejo de villa de lujo situado en el pintoresco distrito de Iskele de Jeniboazici. Combina armoniosamente soluciones arquitectónicas avanzadas, materiales premium y u…
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial SunPrime
Barrio residencial SunPrime
Barrio residencial SunPrime
Barrio residencial SunPrime
Barrio residencial SunPrime
Barrio residencial SunPrime
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$137,926
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir