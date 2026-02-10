Complejo residencial Venice

Venecia — Resort Living Inspirado por Italia 🇮🇹✨

Venecia es un desarrollo residencial único situado en el corazón de Long Beach, Iskele, donde el estilo de vida mediterráneo se encuentra con el romance de Venecia 💙

El agua está en el centro de este concepto — canales con góndolas, islas de jacuzzi, y piscinas expansivas crean un verdadero ambiente turístico todo el año 🌊

El proyecto consta de 9 bloques de diez plantas con un total de 783 apartamentos, que ofrecen una amplia gama de diseños:

🏙 estudios

🏡 1+1

🏡 2+1

🌅 2+1 áticos

El desarrollo se desarrolla en 3 fases, con la infraestructura central lanzada desde la Fase 1, garantizando comodidad desde el primer día ✨

Fases de construcción

📍 Fase 1

• Bloqueo 1 - Diciembre 2025

• Bloqueos 2-3 + área social — junio 2026

📍 Fase 2

• Bloques 4–5–6 – Junio 2027

📍 Fase 3

• Bloques 7-8-9 – junio 2029

Servicios Residentes Exclusivos

🚌 Servicio de traslado privado a la playa, bazar (todo el viernes), y casinos

🔧 Mantenimiento " gestión de alquiler por el desarrollador

Atención completa del territorio, la infraestructura y las operaciones de alquiler, perfectas para la vida y la inversión 💼💰

Infraestructura Resort-Style

🏨 Hotel Boutique (80 habitaciones)

• recepción

• gimnasio

• club en la azotea con vista al mar

• Piscina cubierta

• spa / sauna / hammam

• restaurante

🛍 Mini centro comercial

• supermercado

• farmacia

• Restaurante en la azotea / salón

• patisserie

• peluquero

💦 Espacios de ocio y entretenimiento

• isla de jacuzzi en la piscina

• Piscinas al aire libre para adultos y niños

• piscina con toboganes

• Canal veneciano con góndolas

• parque infantil al aire libre

• cancha de baloncesto de fútbol

🏢 Edificio central

• guardería infantil

• sala de juego

• Restaurante italiano

• casa de carne

🚗 Aparcamiento subterráneo con entrada y salida convenientes

Venecia es más que un proyecto residencial —

es un destino turístico autónomo, donde cada día se siente como unas vacaciones ☀️💦

Perfecto para vivir, ocio e inversión de alto rendimiento 🌴💎