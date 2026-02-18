Complejo residencial Yalusa Homes

Yalusa Homes — Donde la Naturaleza Conoce la Tranquidad 🌊🌿
Yalusa Homes es un proyecto residencial eco-consciente situado en Yeni Erenköy (Dipkarpaz) — una de las regiones más intactas y preservadas naturalmente del norte de Chipre.
Aquí usted descubrirá playas prístinas, actividades de ocio al aire libre, deportes marítimos y terrestres, y el puerto deportivo moderno más grande del norte de Chipre. El único centro de salud local está a sólo 4 minutos, ofreciendo paz mental junto a la vida pacífica.
El proyecto está a poca distancia del mar y consta de sólo 47 residencias exclusivas con 6 opciones de diseño diferentes, todos los apartamentos cuentan con vistas al mar.
Inspirado en la arquitectura tradicional chipriota, el diseño incorpora piedra natural, madera y paisaje mediterráneo. Las zonas verdes y una piscina central están pensadas para facilitar el acceso.
✔ Principales zonas de estar frente al mar
✔ Espacios de estacionamiento privados para cada hogar
✔ Dos entradas principales cerradas
✔ Diseño de paisaje mediterráneo
Tipos de propiedad
Andromeda — 2+1 Detached Twin
• Superficie interior: 80 m2
• Rooftop BBQ terraza: 80 m2
• Terraza de barbacoa semiabierto: 25 m2
• Jardín: 90-135 m2
• Chimenea, piscina, terraza, zona verde, barbacoa, ducha al aire libre
Superficie total: hasta 275 m2
Orión — 2+1 Doble Duplex
• Superficie interior: 106 m2
• Balcón: 10 m2
• Terraza de barbacoa semiabierto: 20 m2
• Jardín: 44 m2
• chimenea, piscina, terraza, barbacoa, ducha al aire libre
Superficie total: 150 m2
Vela — 1+1 Tipo plano
• Zona interior:
– Planta baja: 51 m2
– Primera planta: 45 m2
• Terraza de barbacoa semiabierto:
– GF: 15 m2
– FF: 6 m2
• Rooftop BBQ terraza: 45 m2
Superficie total:
– GF: 66 m2
– FF: 96 m2
Ursa Major - 2+1 Tipo plano
• Zona interior:
– GF: 83 m2
– FF: 68 m2
• Terraza de barbacoa semiabierto:
– GF: 10 m2
– FF: 7 m2
• Rooftop BBQ terraza: 68 m2
Superficie total:
– GF: 93 m2
– FF: 143 m2
Yalusa Homes es más que una residencia, es un retiro en la naturaleza, la privacidad y la serenidad mediterránea ✨