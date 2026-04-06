Complejo residencial Thalassa Beach Resort

Thalassa Beach Resort — Beachfront Living in Bafra VIP Tourism Area 🌊🏖

Thalassa Beach Resort es un desarrollo residencial premium situado directamente en la costa en la región de Bafra del norte de Chipre.

El proyecto se beneficia de una posición única frente a la playa con una playa de arena natural, una característica rara en la zona.

Todas las residencias están diseñadas para ofrecer vistas al mar desde cada apartamento.

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🏡 Acerca del proyecto

El desarrollo está diseñado para proporcionar un estilo de vida de estilo resort con altos niveles de vida.

Los tipos de bienes incluyen:

• estudios

• 1+1, 2+1, 3+1 apartamentos

• áticos con terrazas en la azotea y jacuzzis

• apartamentos en planta baja con piscinas privadas de estilo infinito

Cada unidad cuenta con vistas al mar, y el proyecto está diseñado por un reconocido arquitecto italiano.

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🌴 Servicios e instalaciones

El complejo ofrece una infraestructura de complejo completo:

🏖 playa privada de arena

🏊 piscina infinita

🏊 piscina cubierta climatizada

🎢 toboganes de agua " piscina infantil

🧖 SPA complejo " hammam turco

🏋️ gimnasio

🎾 pista de tenis

⛳ mini golf

👶 parque infantil

🌿 huertos orgánicos " cítricos

🍽 restaurante, bar de piscina y bar de playa

🛒 minimercado

🛎 seguridad 24 horas

Actividades adicionales:

🌊 deportes acuáticos, buceo & pesca

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📍 Ubicación — Bafra VIP Tourism Area

El proyecto se encuentra en Bafra, una zona de turismo de alta gama diseñada por el gobierno.

La región cuenta con:

🏨 Hoteles de 5 estrellas (Kaya Artemis, Noah’s Ark, Limak, Concorde)

🍽 restaurantes & clubes de playa

🛍 comercios y servicios

⛳ Campo de golf planeado

Bafra es conocido por:

🌊 playas de arena

🌿 paisajes naturales

📈 potencial de inversión sólido

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🔐 Situación jurídica

✔ títulos reconocidos internacionalmente

✔ propiedad de la tierra legalmente verificada

✔ no litigios de propiedad

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💼 Potencial de inversión

The development offers full rental management services, including:

• listado en plataformas de reservas globales

• gestión de reservas

• servicios de check-in

• servicios de conserjería

• alquiler de coches & traslados

• mantenimiento y preparación de propiedades

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Thalassa Beach Resort ofrece una combinación única de vida frente a la playa, infraestructura de resorts y un fuerte potencial de inversión. 🌴✨