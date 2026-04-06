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Complejo residencial Thalassa Beach Resort

Vokolida, Chipre del Norte
de
$87,763
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ID: 35094
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/4/26

Localización

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  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Pueblo
    Vokolida

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Thalassa Beach Resort — Beachfront Living in Bafra VIP Tourism Area 🌊🏖

Thalassa Beach Resort es un desarrollo residencial premium situado directamente en la costa en la región de Bafra del norte de Chipre.

El proyecto se beneficia de una posición única frente a la playa con una playa de arena natural, una característica rara en la zona.
Todas las residencias están diseñadas para ofrecer vistas al mar desde cada apartamento.

-...

🏡 Acerca del proyecto

El desarrollo está diseñado para proporcionar un estilo de vida de estilo resort con altos niveles de vida.

Los tipos de bienes incluyen:

• estudios
• 1+1, 2+1, 3+1 apartamentos
• áticos con terrazas en la azotea y jacuzzis
• apartamentos en planta baja con piscinas privadas de estilo infinito

Cada unidad cuenta con vistas al mar, y el proyecto está diseñado por un reconocido arquitecto italiano.

-...

🌴 Servicios e instalaciones

El complejo ofrece una infraestructura de complejo completo:

🏖 playa privada de arena
🏊 piscina infinita
🏊 piscina cubierta climatizada
🎢 toboganes de agua " piscina infantil
🧖 SPA complejo " hammam turco
🏋️ gimnasio
🎾 pista de tenis
⛳ mini golf
👶 parque infantil
🌿 huertos orgánicos " cítricos

🍽 restaurante, bar de piscina y bar de playa
🛒 minimercado
🛎 seguridad 24 horas

Actividades adicionales:

🌊 deportes acuáticos, buceo & pesca

-...

📍 Ubicación — Bafra VIP Tourism Area

El proyecto se encuentra en Bafra, una zona de turismo de alta gama diseñada por el gobierno.

La región cuenta con:

🏨 Hoteles de 5 estrellas (Kaya Artemis, Noah’s Ark, Limak, Concorde)
🍽 restaurantes & clubes de playa
🛍 comercios y servicios
⛳ Campo de golf planeado

Bafra es conocido por:

🌊 playas de arena
🌿 paisajes naturales
📈 potencial de inversión sólido

-...

🔐 Situación jurídica

✔ títulos reconocidos internacionalmente
✔ propiedad de la tierra legalmente verificada
✔ no litigios de propiedad

-...

💼 Potencial de inversión

The development offers full rental management services, including:

• listado en plataformas de reservas globales
• gestión de reservas
• servicios de check-in
• servicios de conserjería
• alquiler de coches & traslados
• mantenimiento y preparación de propiedades

-...

Thalassa Beach Resort ofrece una combinación única de vida frente a la playa, infraestructura de resorts y un fuerte potencial de inversión. 🌴✨

Localización en el mapa

Vokolida, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
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Coste de la propiedad
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Importe del préstamo
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Fecha límite
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Fecha límite
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Pago mensual
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