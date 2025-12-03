  1. Realting.com
  4. Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.

Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.

Trikomo, Chipre del Norte
de
$169,240
BTC
2.0130718
ETH
105.5137011
USDT
167 324.6098404
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
20
ID: 32982
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 3445
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 3/12/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

El proyecto ganó los prestigiosos Premios NC de la Propiedad 2019!

Amueblado apartamento estudio de 53 metros cuadrados en el complejo Grand Sapphire Resort con un hotel y casino.

El complejo se encuentra a 600 metros de Long Beach, en una de las zonas más populares con un paseo ajardinado que recorre más de 3 kilómetros.

El espacio del apartamento ha sido cuidadosamente diseñado hasta el último detalle:

Una zona de dormir con cama doble y cabecero tapizado, un cómodo sofá y una zona de estar con ventanas panorámicas que ofrecen vistas al mar y a la ciudad.

La cocina está equipada con una estufa, horno, lavavajillas, microondas, hervidor eléctrico y fregadero de acero inoxidable.

Un armario separado proporciona espacio para una lavadora y calentador de agua, creando un interior limpio y funcional.

El complejo y sus alrededores ofrecen todas las comodidades necesarias para vivir y relajarse. Ideal para residencia permanente o alquiler de vacaciones, también es una gran inversión.

Instalaciones:

  • Hotel de 5 estrellas
  • Casino
  • 10 piscinas (7.000 m2)
  • Piscina para niños
  • Parque acuático
  • Piscina cubierta con bar
  • Zonas infantiles y parques
  • Landscaping
  • Seguridad en la entrada, videovigilancia
  • Puertas automáticas
  • Bar
  • Tienda
  • Tribunal de tenis
  • Voleibol y canchas de baloncesto
  • Gimnasio
  • Restaurante y café
  • Club nocturno
  • Beach bar
  • Masaje y spa
  • Sauna

Excelente ubicación:

  • 600 metros de la playa de arena
  • 5 minutos en coche de los mejores hoteles de 5 estrellas Artemis y Noah's Ark
  • 5 minutos en coche de Boaz Marina
  • 5 minutos en coche de las ruinas de la antigua ciudad de Salamis
  • 10 minutos en coche de Famagusta
  • 30 minutos en coche de Karpaz Gate Marina
  • 30 minutos en coche Ercan Aeropuerto
  • A 45 minutos en coche del aeropuerto de Larnaca

Al comprar cualquier propiedad, usted recibirá un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro de salud en el norte de Chipre para toda la familia, todos los gratuitos de la empresa!

Localización en el mapa

Trikomo, Chipre del Norte

