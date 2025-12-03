Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.

El proyecto ganó los prestigiosos Premios NC de la Propiedad 2019!

Amueblado apartamento estudio de 53 metros cuadrados en el complejo Grand Sapphire Resort con un hotel y casino.

El complejo se encuentra a 600 metros de Long Beach, en una de las zonas más populares con un paseo ajardinado que recorre más de 3 kilómetros.

El espacio del apartamento ha sido cuidadosamente diseñado hasta el último detalle:

Una zona de dormir con cama doble y cabecero tapizado, un cómodo sofá y una zona de estar con ventanas panorámicas que ofrecen vistas al mar y a la ciudad.

La cocina está equipada con una estufa, horno, lavavajillas, microondas, hervidor eléctrico y fregadero de acero inoxidable.

Un armario separado proporciona espacio para una lavadora y calentador de agua, creando un interior limpio y funcional.

El complejo y sus alrededores ofrecen todas las comodidades necesarias para vivir y relajarse. Ideal para residencia permanente o alquiler de vacaciones, también es una gran inversión.

Instalaciones:

Hotel de 5 estrellas

Casino

10 piscinas (7.000 m2)

Piscina para niños

Parque acuático

Piscina cubierta con bar

Zonas infantiles y parques

Landscaping

Seguridad en la entrada, videovigilancia

Puertas automáticas

Bar

Tienda

Tribunal de tenis

Voleibol y canchas de baloncesto

Gimnasio

Restaurante y café

Club nocturno

Beach bar

Masaje y spa

Sauna

Excelente ubicación:

600 metros de la playa de arena

5 minutos en coche de los mejores hoteles de 5 estrellas Artemis y Noah's Ark

5 minutos en coche de Boaz Marina

5 minutos en coche de las ruinas de la antigua ciudad de Salamis

10 minutos en coche de Famagusta

30 minutos en coche de Karpaz Gate Marina

30 minutos en coche Ercan Aeropuerto

A 45 minutos en coche del aeropuerto de Larnaca

Al comprar cualquier propiedad, usted recibirá un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro de salud en el norte de Chipre para toda la familia, todos los gratuitos de la empresa!