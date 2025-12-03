Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.

El proyecto ganó los prestigiosos Premios NC de la Propiedad 2019!
Amueblado apartamento estudio de 53 metros cuadrados en el complejo Grand Sapphire Resort con un hotel y casino.
El complejo se encuentra a 600 metros de Long Beach, en una de las zonas más populares con un paseo ajardinado que recorre más de 3 kilómetros.
El espacio del apartamento ha sido cuidadosamente diseñado hasta el último detalle:
Una zona de dormir con cama doble y cabecero tapizado, un cómodo sofá y una zona de estar con ventanas panorámicas que ofrecen vistas al mar y a la ciudad.
La cocina está equipada con una estufa, horno, lavavajillas, microondas, hervidor eléctrico y fregadero de acero inoxidable.
Un armario separado proporciona espacio para una lavadora y calentador de agua, creando un interior limpio y funcional.
El complejo y sus alrededores ofrecen todas las comodidades necesarias para vivir y relajarse. Ideal para residencia permanente o alquiler de vacaciones, también es una gran inversión.
Instalaciones:
Excelente ubicación:
Al comprar cualquier propiedad, usted recibirá un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro de salud en el norte de Chipre para toda la familia, todos los gratuitos de la empresa!