Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.

2+1 ático - 74 m2 + 12 m2 balcón + 31 m2 terraza en un complejo de lujo a 300 metros del mar.

El complejo está situado en un lugar pintoresco justo a orillas del mar Mediterráneo en la zona de Esentepe, gracias al paisaje exitoso, todos los objetos del complejo tienen impresionantes vistas del mar y las montañas.

El prestigioso club de golf Korineum está a sólo 1 km, y las ventanas ofrecen vistas panorámicas del mar y las montañas, que hacen de este lugar realmente especial.

Los apartamentos son ideales para vacaciones y residencia permanente o para alquilar. Toda la infraestructura necesaria para una vida cómoda y recreación está a poca distancia.

Características principales:

Cocina con muebles incorporados de alta calidad

Armarios empotrados en los dormitorios

Baño completo

Azulejos de cerámica de alta calidad en el suelo y paredes en el baño

Ventanas panorámicas de doble acristalamiento

Roof terrace 31 m2

Pisos de baldosas de cerámica

Infraestructura para aire acondicionado

Infraestructura para Internet y televisión

Sistema electrónico de control de presión de agua en grifos

Tanque de almacenamiento para agua

Infraestructura:

Playa de arena cerca del complejo

Gran piscina comunitaria

Aparcamiento

Cine al aire libre

Lugar para el yoga

Gym

SPA Centro

Masaje y Sauna

Fence around the territory

Diseño paisajístico y paisajístico

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!