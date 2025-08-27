  1. Realting.com
  Chipre del Norte
  Catalkoy Esentepe Belediyesi
  Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.

Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.

Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$203,421
13
ID: 27508
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 2378
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 27/8/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Pueblo
    Agios Amvrosios

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

2+1 ático - 74 m2 + 12 m2 balcón + 31 m2 terraza en un complejo de lujo a 300 metros del mar.

El complejo está situado en un lugar pintoresco justo a orillas del mar Mediterráneo en la zona de Esentepe, gracias al paisaje exitoso, todos los objetos del complejo tienen impresionantes vistas del mar y las montañas.

El prestigioso club de golf Korineum está a sólo 1 km, y las ventanas ofrecen vistas panorámicas del mar y las montañas, que hacen de este lugar realmente especial.

Los apartamentos son ideales para vacaciones y residencia permanente o para alquilar. Toda la infraestructura necesaria para una vida cómoda y recreación está a poca distancia.

Características principales:

  • Cocina con muebles incorporados de alta calidad
  • Armarios empotrados en los dormitorios
  • Baño completo
  • Azulejos de cerámica de alta calidad en el suelo y paredes en el baño
  • Ventanas panorámicas de doble acristalamiento
  • Roof terrace 31 m2
  • Pisos de baldosas de cerámica
  • Infraestructura para aire acondicionado
  • Infraestructura para Internet y televisión
  • Sistema electrónico de control de presión de agua en grifos
  • Tanque de almacenamiento para agua

Infraestructura:

  • Playa de arena cerca del complejo
  • Gran piscina comunitaria
  • Aparcamiento
  • Cine al aire libre
  • Lugar para el yoga
  • Gym
  • SPA Centro
  • Masaje y Sauna
  • Fence around the territory
  • Diseño paisajístico y paisajístico

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!

Localización en el mapa

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
