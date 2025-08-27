Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.

2+1 ático - 74 m2 + 12 m2 balcón + 31 m2 terraza en un complejo de lujo a 300 metros del mar.
El complejo está situado en un lugar pintoresco justo a orillas del mar Mediterráneo en la zona de Esentepe, gracias al paisaje exitoso, todos los objetos del complejo tienen impresionantes vistas del mar y las montañas.
El prestigioso club de golf Korineum está a sólo 1 km, y las ventanas ofrecen vistas panorámicas del mar y las montañas, que hacen de este lugar realmente especial.
Los apartamentos son ideales para vacaciones y residencia permanente o para alquilar. Toda la infraestructura necesaria para una vida cómoda y recreación está a poca distancia.
Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!