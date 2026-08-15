Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Residencial
  4. Estudio

Estudios en venta en Chipre del Norte

;
Famagusta
7
Kyrenia
3
Iskele Belediyesi
232
Trikomo
206
Mostrar más
Estudio Borrar
Eliminar
286 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Cozy Studio en Royal Sun Residence 🌊☀️Un acogedor apartamento estudio está disponible para l…
$75,662
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1
Cozy Pool-View Studio en Caesar Resort IV 🌴✨Un luminoso y acogedor apartamento estudio está …
$67,556
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 8
Apartamento de lujo en la costa mediterráneaUbicación – North Cyprus – Iskele – Long BeachEs…
$72,635
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Estudio 1 habitación en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 2
Apartamentos en el norte de Chipre: ¡Tu provechoso activo junto al mar!Venta urgente. Transf…
$70,000
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/5
Estudio Amueblado en Courtyard Silencio Long Beach 🌊Un elegante apartamento estudio está dis…
$137,276
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1
Cozy Studio Apartment with Balcony in Caesar Resort III 🌴☀️ A bright and fully furnished …
$72,598
VAT
Dejar una solicitud
TekceTekce
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 5/11
New Studio Apartment in Caesar Resort 6, Northern Cyprus A brand-new 48 m² studio apartme…
$60,260
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Estudio 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/2
Habitat — harmony of nature and modern comfort🌿 Studio for sale
$154,146
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 5/17
Apartamento estudio con vista al mar en Riverside Life, Long Beach 🌅Un apartamento estudio c…
$101,708
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Número de plantas 14
Estudio de planta baja en Royal Life Residence — Long Beach 🌊☀️Un luminoso apartamento estud…
$73,583
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 11/13
Bright Studio on the 11th Floor — Edelweiss, Long Beach 🌊🌴Un apartamento estudio acogedor y …
$82,414
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1
Estudio con zona de descanso separada — Caesar Resort VI, Long Beach 🌊🏖Se ofrece un estudio …
$77,811
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
FOUR SEASONS LIFE III Northern Cyprus Iskele Bogaz Exclusivo complejo de playa con acceso di…
$221,430
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Est…
$70,101
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2/12
Estudio en el complejo Panorama, Long BeachAcceso paso a paso a la infraestructura y el mar …
$162,878
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Monarga, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Monarga, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 11/13
Studio in Abelia Residence, Iskele, Northern Cyprus — first line to the seaUn estudio en el …
$77,668
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Estudio 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Estudio amueblado 45 m2 con terraza en el complejo Cove Garden Village.El interior del apart…
$158,965
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Estudio amueblado 48.8 m2 con un paquete de diseño del desarrollador en el complejo Court Ya…
$176,478
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 2
Studio Apartment for Sale in the Poseidon Complex! This apartment is perfect both for per…
$66,955
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Est…
$76,841
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Acogedor estudio en la planta baja en Caesar Resort I 🌴☀️En venta un estudio luminoso y acog…
$98,334
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 5/14
Sea View Studio on the 5th Floor — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Un luminoso y acogedor…
$81,791
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
‼️ Estudio en un Super Precio ‼️En ROYAL LIFE RESIDENCE – Long Beach, Northern Cyprus🏢 Gran …
$52,077
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2
Cozy Studio Sólo 5 minutos de Long Beach 🌴🌊Apartamento en venta en el Royal Sun Residence co…
$72,105
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 6
Bright Studio con balcón — Caesar Resort III, Long Beach 🌊🏖Un luminoso apartamento estudio e…
$65,397
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1
Estudio amueblado en Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊Un acogedor apartamento estudio …
$85,549
VAT
Dejar una solicitud
Estudio en Lefkoniko, Chipre del Norte
Estudio
Lefkoniko, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/12
Nuevo proyecto en el norte de Chipre en la acogedora y pacífica ciudad de Gechitkale. Esta z…
$75,640
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Land of Dreams Gallery
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano
Telegram Escribir en Telegram
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 6/12
Diseñador 0+1 Apartamento en Caesar Resort & SPA, Long Beach AreaElegante apartamento modern…
$64,442
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Estudio 1 habitación en Monarga, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Monarga, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 12/12
Estudio en Abelia Residence en 12a planta, vista al marTotalmente amueblado, impuestos pagad…
$104,385
Dejar una solicitud
Estudio en Gastria, Chipre del Norte
Estudio
Gastria, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 4/11
Panoramic Studio en venta en Caesar BluPrincipales ventajas:Mediterráneo impresionante Vista…
$85,370
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe

Parámetros de las propiedades en Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir