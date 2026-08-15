Programas de inmigración en Chipre del Norte

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Permiso de residencia
Getting an education in Northern Cyprus
Getting an education in Northern Cyprus
Chipre del Norte Chipre del Norte
de
$1,300
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 1 meses
Obtener una educación en el norte de Chipre El norte de Chipre funciona según el sistema educativo británico. Las principales universidades, como la Universidad del Mediterráneo Oriental, la Universidad del Cercano Oriente, la Universidad Americana de Girne y la Universidad Final, tienen …
Agencia
Veles Enterprises
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Permiso de residencia
Residence permit / purchase of real estate
Residence permit / purchase of real estate
Chipre del Norte Chipre del Norte
de
$63,601
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 1 meses
Al comprar una propiedad residencial en el norte de Chipre, su familia recibe un permiso de residencia temporal. El permiso de residencia se expide por un período de un año con posibilidad de prórroga. A diferencia de otros países donde se requiere una cierta cantidad de inversión inmobiliar…
Agencia
Veles Enterprises
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Permiso de residencia
Residence permit for high income-North Cyprus
Residence permit for high income-North Cyprus
Chipre del Norte Chipre del Norte
de
$30,000
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 1 meses
Este tipo de estancia temporal en el norte de Chipre es adecuado para trabajadores autónomos, trabajadores en línea o aquellos que tienen ahorros económicos y buscan un lugar tranquilo para vivir. Si tiene dudas sobre mudarse permanentemente, puede obtener un permiso de residencia temporal p…
Agencia
Veles Enterprises
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