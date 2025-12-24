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Preguntas frecuentes

¿Los bancos españoles otorgan préstamos a extranjeros para comprar una vivienda? ¿Necesita un garante en este caso?

Los bancos españoles otorgan hipotecas a ciudadanos extranjeros en condiciones muy favorables: con un tipo de interés reducido y la posibilidad de obtener un préstamo para un plazo conveniente para el cliente. No se necesita un garante para obtener una hipotéca, pero el solicitante deberá demostrar ingresos suficientes.

¿Con qué especialistas debo contactar para concluir una transacción inmobiliaria?

Se anima a los ciudadanos extranjeros a ponerse en contacto con empresas inmobiliarias. Por regla general, la mayoría de agencias inmobiliarias tienen sus propios abogados y traductores.

¿Cuáles son los tipos de viviendas más populares en España?

La mayoría de españoles y extranjeros prefieren vivir en apartamentos, casas, adosados y bungalows. Recientemente, también se han generalizado las casas «agrarias» para la práctica de la agricultura y las viviendas ubicadas en lugares de importancia histórica.

¿Existe alguna ventaja en comprar una vivienda de nueva construcción?

En España es habitual comprar viviendas de nueva construcción. Los fondos que el comprador transfiere a la cuenta del desarrollador van directamente al banco. Esta es una garantía de que el desarrollador no desaparecerá con el dinero del cliente y todos los gastos serán compensados.

¿Cuál es el procedimiento para celebrar un contrato de compraventa de bienes inmuebles?

El procedimiento para comprar una propiedad es el siguiente:

  • obtener un número de identificación de extranjero;
  • abrir una cuenta bancaria en España;
  • obtener información sobre el estado de los bienes inmuebles (presencia de cuentas y deudas);
  • firmar un acuerdo de reserva de vivienda y hacer un anticipo;
  • firmar un contrato de compraventa de inmuebles.

¿Qué impuestos y derechos se deben pagar antes de celebrar un contrato de compra de vivienda? ¿Qué impuestos deben pagarse regularmente una vez el comprador se hace cargo de la propiedad?

Inmediatamente después de comprar una casa, debe pagar una cierta cantidad (la cantidad depende de la región) a Hacienda. Después deberá pagar anualmente el impuesto sobre la propiedad de bienes raíces, realizar los pagos de los servicios públicos y seguros. Los propietarios de apartamentos también deberán pagar los servicios de la empresa gestora (recogida de basura, mantenimiento de ascensores, etc.).

¿Puedo poner mis propiedades compradas en alquiler? ¿Cómo es esto de beneficioso?

Los ciudadanos extranjeros tienen permitido alquilar su propiedad. Los ingresos de esta actividad pueden oscilar entre el 5% y el 10% del valor de la vivienda por año.

¿Es posible obtener un permiso de residencia, residencia permanente o la nacionalidad española a cambio de la compra de una propiedad inmueble?

En España puede obtener un permiso de residencia a cambio de la compra de bienes raíces solo si el precio de compra es de al menos 500.000 euros.

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