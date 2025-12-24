Los bancos españoles otorgan hipotecas a ciudadanos extranjeros en condiciones muy favorables: con un tipo de interés reducido y la posibilidad de obtener un préstamo para un plazo conveniente para el cliente. No se necesita un garante para obtener una hipotéca, pero el solicitante deberá demostrar ingresos suficientes.
Se anima a los ciudadanos extranjeros a ponerse en contacto con empresas inmobiliarias. Por regla general, la mayoría de agencias inmobiliarias tienen sus propios abogados y traductores.
La mayoría de españoles y extranjeros prefieren vivir en apartamentos, casas, adosados y bungalows. Recientemente, también se han generalizado las casas «agrarias» para la práctica de la agricultura y las viviendas ubicadas en lugares de importancia histórica.
En España es habitual comprar viviendas de nueva construcción. Los fondos que el comprador transfiere a la cuenta del desarrollador van directamente al banco. Esta es una garantía de que el desarrollador no desaparecerá con el dinero del cliente y todos los gastos serán compensados.
El procedimiento para comprar una propiedad es el siguiente:
Inmediatamente después de comprar una casa, debe pagar una cierta cantidad (la cantidad depende de la región) a Hacienda. Después deberá pagar anualmente el impuesto sobre la propiedad de bienes raíces, realizar los pagos de los servicios públicos y seguros. Los propietarios de apartamentos también deberán pagar los servicios de la empresa gestora (recogida de basura, mantenimiento de ascensores, etc.).
Los ciudadanos extranjeros tienen permitido alquilar su propiedad. Los ingresos de esta actividad pueden oscilar entre el 5% y el 10% del valor de la vivienda por año.
En España puede obtener un permiso de residencia a cambio de la compra de bienes raíces solo si el precio de compra es de al menos 500.000 euros.