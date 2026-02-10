  1. Realting.com
  4. Piso en edificio nuevo Çanakkale Apartments

Piso en edificio nuevo Çanakkale Apartments

Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
$104,247
Última actualización: 10/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Gazimağusa District
  • Ciudad
    Gazimagusa Belediyesi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Çanakkale Apartments — moderno en el prestigioso distrito de Famagusta 🏙✨

Çanakkale Apartments es un moderno edificio residencial situado en una de las zonas más deseadas y prestigiosas de Çanakkale, Famagusta.
Este proyecto boutique es ideal para vivir cómodamente y oportunidades inteligentes de inversión 💼💎

El edificio consta de sólo 12 unidades residenciales, que ofrecen privacidad y un ambiente exclusivo. El proyecto cuenta con apartamentos de 2 y 3 dormitorios, así como áticos de lujo en las plantas superiores con impresionantes vistas 🌅

Ubicación

El distrito Çanakkale ofrece todo lo necesario para vivir en la ciudad moderna:

🏫 escuelas y jardines de infancia
🛍 centros comerciales y tiendas minoristas
⚽ instalaciones deportivas
🍽 restaurantes y cafeterías
🏥 centros de salud y farmacias

Todas las comodidades son de fácil acceso, lo que hace que esta ubicación sea muy atractiva para las familias y la demanda de alquiler.

Tipos de propiedad

• 2+1 apartamentos
• 3+1 apartamentos
• 2+1 áticos
• 3+1 áticos

2+1 Apartamento

🛏 2 dormitorios tención 🚿 1 baño
📐 Superficie interna: 63 m2

Pensadamente diseñado y funcional, estos apartamentos cuentan con dos dormitorios, una acogedora sala de estar, una cocina moderna y un baño práctico.
Perfecto para familias pequeñas o inversores que buscan alta demanda de alquiler 🏡📈

3+1 Apartamento

🛏 3 dormitorios ANTE 🚿 1 baño
📐 Superficie interna: 83 m2

Diseñados para familias de crecimiento, estos espaciosos apartamentos ofrecen tres confortables dormitorios, un amplio salón y una cocina bien equipada.
Una mezcla perfecta de comodidad y funcionalidad para un estilo de vida activo 👨‍👩‍👧‍👦✨

2+1 Ático

🛏 2 dormitorios tención 🚿 1 baño
📐 Superficie interna: 83 m2
🌿 Terraza: 22 m2

Elegantes áticos con espacios de vida de planta abierta que fluyen perfectamente sobre una terraza privada.
Disfrute de vistas impresionantes y estilosa vida al aire libre — ideal para relajarse o entretenerse 🌅🍷

3+1 Ático

🛏 3 dormitorios ANTE 🚿 2 baños
📐 Superficie interna: 132 m2
🌿 Terraza: 32 m2

La joya de la corona del proyecto 💎
Este exclusivo ático ofrece amplios dormitorios, interiores refinados y una amplia terraza con vistas panorámicas.
Perfecto para la vida familiar, reuniones sociales y un estilo de vida realmente elevado.

Çanakkale Apartments combina el diseño moderno, la comodidad y una ubicación privilegiada, una opción inteligente para vivir o invertir en Famagusta 🌆✨

Localización en el mapa

Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte

