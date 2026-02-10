Piso en edificio nuevo Çanakkale Apartments

Çanakkale Apartments — moderno en el prestigioso distrito de Famagusta 🏙✨
Çanakkale Apartments es un moderno edificio residencial situado en una de las zonas más deseadas y prestigiosas de Çanakkale, Famagusta.
Este proyecto boutique es ideal para vivir cómodamente y oportunidades inteligentes de inversión 💼💎
El edificio consta de sólo 12 unidades residenciales, que ofrecen privacidad y un ambiente exclusivo. El proyecto cuenta con apartamentos de 2 y 3 dormitorios, así como áticos de lujo en las plantas superiores con impresionantes vistas 🌅
Ubicación
El distrito Çanakkale ofrece todo lo necesario para vivir en la ciudad moderna:
🏫 escuelas y jardines de infancia
🛍 centros comerciales y tiendas minoristas
⚽ instalaciones deportivas
🍽 restaurantes y cafeterías
🏥 centros de salud y farmacias
Todas las comodidades son de fácil acceso, lo que hace que esta ubicación sea muy atractiva para las familias y la demanda de alquiler.
Tipos de propiedad
• 2+1 apartamentos
• 3+1 apartamentos
• 2+1 áticos
• 3+1 áticos
2+1 Apartamento
🛏 2 dormitorios tención 🚿 1 baño
📐 Superficie interna: 63 m2
Pensadamente diseñado y funcional, estos apartamentos cuentan con dos dormitorios, una acogedora sala de estar, una cocina moderna y un baño práctico.
Perfecto para familias pequeñas o inversores que buscan alta demanda de alquiler 🏡📈
3+1 Apartamento
🛏 3 dormitorios ANTE 🚿 1 baño
📐 Superficie interna: 83 m2
Diseñados para familias de crecimiento, estos espaciosos apartamentos ofrecen tres confortables dormitorios, un amplio salón y una cocina bien equipada.
Una mezcla perfecta de comodidad y funcionalidad para un estilo de vida activo 👨👩👧👦✨
2+1 Ático
🛏 2 dormitorios tención 🚿 1 baño
📐 Superficie interna: 83 m2
🌿 Terraza: 22 m2
Elegantes áticos con espacios de vida de planta abierta que fluyen perfectamente sobre una terraza privada.
Disfrute de vistas impresionantes y estilosa vida al aire libre — ideal para relajarse o entretenerse 🌅🍷
3+1 Ático
🛏 3 dormitorios ANTE 🚿 2 baños
📐 Superficie interna: 132 m2
🌿 Terraza: 32 m2
La joya de la corona del proyecto 💎
Este exclusivo ático ofrece amplios dormitorios, interiores refinados y una amplia terraza con vistas panorámicas.
Perfecto para la vida familiar, reuniones sociales y un estilo de vida realmente elevado.
Çanakkale Apartments combina el diseño moderno, la comodidad y una ubicación privilegiada, una opción inteligente para vivir o invertir en Famagusta 🌆✨