Piso en edificio nuevo Çanakkale Apartments

Çanakkale Apartments — moderno en el prestigioso distrito de Famagusta 🏙✨

Çanakkale Apartments es un moderno edificio residencial situado en una de las zonas más deseadas y prestigiosas de Çanakkale, Famagusta.

Este proyecto boutique es ideal para vivir cómodamente y oportunidades inteligentes de inversión 💼💎

El edificio consta de sólo 12 unidades residenciales, que ofrecen privacidad y un ambiente exclusivo. El proyecto cuenta con apartamentos de 2 y 3 dormitorios, así como áticos de lujo en las plantas superiores con impresionantes vistas 🌅

Ubicación

El distrito Çanakkale ofrece todo lo necesario para vivir en la ciudad moderna:

🏫 escuelas y jardines de infancia

🛍 centros comerciales y tiendas minoristas

⚽ instalaciones deportivas

🍽 restaurantes y cafeterías

🏥 centros de salud y farmacias

Todas las comodidades son de fácil acceso, lo que hace que esta ubicación sea muy atractiva para las familias y la demanda de alquiler.

Tipos de propiedad

• 2+1 apartamentos

• 3+1 apartamentos

• 2+1 áticos

• 3+1 áticos

2+1 Apartamento

🛏 2 dormitorios tención 🚿 1 baño

📐 Superficie interna: 63 m2

Pensadamente diseñado y funcional, estos apartamentos cuentan con dos dormitorios, una acogedora sala de estar, una cocina moderna y un baño práctico.

Perfecto para familias pequeñas o inversores que buscan alta demanda de alquiler 🏡📈

3+1 Apartamento

🛏 3 dormitorios ANTE 🚿 1 baño

📐 Superficie interna: 83 m2

Diseñados para familias de crecimiento, estos espaciosos apartamentos ofrecen tres confortables dormitorios, un amplio salón y una cocina bien equipada.

Una mezcla perfecta de comodidad y funcionalidad para un estilo de vida activo 👨‍👩‍👧‍👦✨

2+1 Ático

🛏 2 dormitorios tención 🚿 1 baño

📐 Superficie interna: 83 m2

🌿 Terraza: 22 m2

Elegantes áticos con espacios de vida de planta abierta que fluyen perfectamente sobre una terraza privada.

Disfrute de vistas impresionantes y estilosa vida al aire libre — ideal para relajarse o entretenerse 🌅🍷

3+1 Ático

🛏 3 dormitorios ANTE 🚿 2 baños

📐 Superficie interna: 132 m2

🌿 Terraza: 32 m2

La joya de la corona del proyecto 💎

Este exclusivo ático ofrece amplios dormitorios, interiores refinados y una amplia terraza con vistas panorámicas.

Perfecto para la vida familiar, reuniones sociales y un estilo de vida realmente elevado.

Çanakkale Apartments combina el diseño moderno, la comodidad y una ubicación privilegiada, una opción inteligente para vivir o invertir en Famagusta 🌆✨