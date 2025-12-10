  1. Realting.com
  Chipre del Norte
  Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Chipre del Norte

Lapithos
13
Barrio residencial Sardunya Court Villas
Barrio residencial Sardunya Court Villas
Barrio residencial Sardunya Court Villas
Barrio residencial Sardunya Court Villas
Barrio residencial Sardunya Court Villas
Barrio residencial Sardunya Court Villas
Lapithos, Chipre del Norte
de
$392,627
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Aqualina
Barrio residencial Aqualina
Barrio residencial Aqualina
Barrio residencial Aqualina
Barrio residencial Aqualina
Barrio residencial Aqualina
Vasilia, Chipre del Norte
de
$169,716
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Olive Garden
Barrio residencial Olive Garden
Barrio residencial Olive Garden
Lapithos, Chipre del Norte
de
$696,596
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Complejo residencial Two bedroom apartment with roof terrace.
Complejo residencial Two bedroom apartment with roof terrace.
Complejo residencial Two bedroom apartment with roof terrace.
Complejo residencial Two bedroom apartment with roof terrace.
Complejo residencial Two bedroom apartment with roof terrace.
Mostrar todo Complejo residencial Two bedroom apartment with roof terrace.
Complejo residencial Two bedroom apartment with roof terrace.
Karavas, Chipre del Norte
de
$184,884
Opciones de acabado Con acabado
Amplio apartamento de 2+1 de 95 m2 con balcón y terraza de 40 m2. Cocina moderna de planta abierta con mostrador de barras, salón con ventanas panorámicas y acceso al balcón. Amplia disposición, mucha luz natural con acabado de alta calidad, dos acogedores dormitorios con armarios empotrados…
Agencia
Smart Home
Barrio residencial ELİT LİFE
Barrio residencial ELİT LİFE
Barrio residencial ELİT LİFE
Barrio residencial ELİT LİFE
Barrio residencial ELİT LİFE
Barrio residencial ELİT LİFE
Lapithos, Chipre del Norte
de
$117,788
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Ardem Park Green Hill
Barrio residencial Ardem Park Green Hill
Barrio residencial Ardem Park Green Hill
Barrio residencial Ardem Park Green Hill
Barrio residencial Ardem Park Green Hill
Barrio residencial Ardem Park Green Hill
Ftericha, Chipre del Norte
de
$411,625
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Vineyard View
Barrio residencial Vineyard View
Barrio residencial Vineyard View
Barrio residencial Vineyard View
Barrio residencial Vineyard View
Barrio residencial Vineyard View
Ftericha, Chipre del Norte
de
$348,298
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Lapithos, Chipre del Norte
de
$493,950
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Irina
Barrio residencial Irina
Barrio residencial Irina
Barrio residencial Irina
Barrio residencial Irina
Barrio residencial Irina
Lapithos, Chipre del Norte
de
$310,302
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Barrio residencial MEDITERRENEAN VILLAS
Barrio residencial MEDITERRENEAN VILLAS
Barrio residencial MEDITERRENEAN VILLAS
Barrio residencial MEDITERRENEAN VILLAS
Barrio residencial MEDITERRENEAN VILLAS
Barrio residencial MEDITERRENEAN VILLAS
Motides, Chipre del Norte
de
$259,640
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Sea Pearl
Barrio residencial Sea Pearl
Barrio residencial Sea Pearl
Barrio residencial Sea Pearl
Barrio residencial Sea Pearl
Barrio residencial Sea Pearl
Lapithos, Chipre del Norte
de
$177,315
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Eden Garden 3 *
Barrio residencial Eden Garden 3 *
Barrio residencial Eden Garden 3 *
Barrio residencial Eden Garden 3 *
Barrio residencial Eden Garden 3 *
Barrio residencial Eden Garden 3 *
Karavas, Chipre del Norte
de
$202,646
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Lapta Marina Houses
Barrio residencial Lapta Marina Houses
Barrio residencial Lapta Marina Houses
Barrio residencial Lapta Marina Houses
Barrio residencial Lapta Marina Houses
Barrio residencial Lapta Marina Houses
Lapithos, Chipre del Norte
de
$169,716
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Complejo residencial ELITE LIFE
Complejo residencial ELITE LIFE
Complejo residencial ELITE LIFE
Complejo residencial ELITE LIFE
Complejo residencial ELITE LIFE
Mostrar todo Complejo residencial ELITE LIFE
Complejo residencial ELITE LIFE
Karavas, Chipre del Norte
de
$118,277
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 50–100 m²
15 objetos inmobiliarios 15
VIDA ELITE La vida de élite es un complejo único ubicado en una zona tranquila de Lapta, en el norte de Chipre. El área es conocida por su belleza natural con exuberante vegetación, una cordillera, impresionantes playas de arena y el cristalino mar Mediterráneo. El proyecto incluye och…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0
127,715 – 131,707
Apartamentos 2 habitaciones
85.0
154,323 – 162,305
Apartamentos 3 habitaciones
100.0
179,600
Desarrollador
DINDI GROUP
Barrio residencial Mountain Hill 2
Barrio residencial Mountain Hill 2
Barrio residencial Mountain Hill 2
Karavas, Chipre del Norte
de
$132,986
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Lapithos, Chipre del Norte
de
$145,652
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Palmera
Barrio residencial Palmera
Barrio residencial Palmera
Barrio residencial Palmera
Barrio residencial Palmera
Barrio residencial Palmera
Vasilia, Chipre del Norte
de
$158,317
Agencia
GP real estate
Complejo residencial Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Complejo residencial Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Complejo residencial Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Complejo residencial Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Complejo residencial Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Complejo residencial Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Karavas, Chipre del Norte
de
$222,126
Opciones de acabado Con acabado
Amplio apartamento de 2+1 de 92 m2 con terraza de 11 m2 y una pequeña parcela de terreno se encuentra en la primera planta de un moderno complejo residencial. Debido a la ubicación de la esquina, el apartamento tiene mucha luz natural, y la terraza tiene vistas a la vegetación y la piscina d…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial TERRA
Complejo residencial TERRA
Complejo residencial TERRA
Complejo residencial TERRA
Complejo residencial TERRA
Mostrar todo Complejo residencial TERRA
Complejo residencial TERRA
Ftericha, Chipre del Norte
de
$165,115
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
TERRA – Comfort and Style in Alsanjak by developer KIBRISComplejo residencial listo con modernos apartamentos y villas, situado en una de las zonas más populares del norte de Chipre - Alsancak.Tiene una ubicación favorable, infraestructura desarrollada y condiciones únicas para comprar biene…
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Sunland (Karsiyaka)
Barrio residencial Sunland (Karsiyaka)
Barrio residencial Sunland (Karsiyaka)
Barrio residencial Sunland (Karsiyaka)
Barrio residencial Sunland (Karsiyaka)
Barrio residencial Sunland (Karsiyaka)
Vasilia, Chipre del Norte
de
$500,282
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Olivia Court
Barrio residencial Olivia Court
Barrio residencial Olivia Court
Barrio residencial Olivia Court
Barrio residencial Olivia Court
Barrio residencial Olivia Court
Lapithos, Chipre del Norte
de
$186,814
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Barrio residencial MODA KENT
Barrio residencial MODA KENT
Barrio residencial MODA KENT
Barrio residencial MODA KENT
Barrio residencial MODA KENT
Barrio residencial MODA KENT
Lapithos, Chipre del Norte
de
$151,985
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Alpino Island
Barrio residencial Alpino Island
Barrio residencial Alpino Island
Barrio residencial Alpino Island
Barrio residencial Alpino Island
Barrio residencial Alpino Island
Lapithos, Chipre del Norte
de
$519,281
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Crown Park
Barrio residencial Crown Park
Barrio residencial Crown Park
Barrio residencial Crown Park
Barrio residencial Crown Park
Barrio residencial Crown Park
Karavas, Chipre del Norte
de
$125,387
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Complejo residencial AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Complejo residencial AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Complejo residencial AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Complejo residencial AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Complejo residencial AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Mostrar todo Complejo residencial AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Complejo residencial AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Vasilia, Chipre del Norte
de
$245,211
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
AQUALINA RESIDENCIA – Símbolo de Elegancia y Resort Único Imagen de VidaBienvenido a AQUALINA RESIDENCE, un complejo residencial de lujo en la costa oeste de Kyrenia, donde el estilo de vida mediterráneo se combina con un confort impecable. El proyecto está situado a sólo 400 metros del mar,…
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Papillon Villas *
Barrio residencial Papillon Villas *
Barrio residencial Papillon Villas *
Barrio residencial Papillon Villas *
Barrio residencial Papillon Villas *
Barrio residencial Papillon Villas *
Lapithos, Chipre del Norte
de
$531,946
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Barrio residencial MEDITERRA
Barrio residencial MEDITERRA
Barrio residencial MEDITERRA
Barrio residencial MEDITERRA
Ftericha, Chipre del Norte
de
$417,957
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Roseville Residence *
Barrio residencial Roseville Residence *
Barrio residencial Roseville Residence *
Barrio residencial Roseville Residence *
Barrio residencial Roseville Residence *
Barrio residencial Roseville Residence *
Vasilia, Chipre del Norte
de
$151,921
Agencia
GP real estate
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Karavas, Chipre del Norte
de
$171,851
Opciones de acabado Con acabado
Acogedor apartamento de una habitación (1+1) de 50 m2 con muebles y electrodomésticos modernos. El apartamento tiene un balcón y una amplia terraza de 40 m2 con una hermosa vista.El set de cocina está equipado con electrodomésticos BOSCH incorporados: horno, vitrocerámica, lavavajillas y nev…
Agencia
Smart Home
Barrio residencial Rain
Barrio residencial Rain
Barrio residencial Rain
Barrio residencial Rain
Barrio residencial Rain
Barrio residencial Rain
Lapithos, Chipre del Norte
de
$170,983
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
