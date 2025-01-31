  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte

Famagusta
9
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Emerald Villas
Complejo residencial Emerald Villas
Complejo residencial Emerald Villas
Complejo residencial Emerald Villas
Complejo residencial Emerald Villas
Mostrar todo Complejo residencial Emerald Villas
Complejo residencial Emerald Villas
Enkomi, Chipre del Norte
de
$511,757
Opciones de acabado Con acabado
1 objeto inmobiliario 1
Villas Esmeraldas: Tuzla – villas diseñadas para comodidadVillas Esmeraldas: Tuzla está diseñada para aquellos que quieren rodearse de la armonía y la belleza de la naturaleza, pero no están listos para renunciar a la comodidad moderna. Las casas se construyen en pleno cumplimiento de los re…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Golden Life
Complejo residencial Golden Life
Complejo residencial Golden Life
Complejo residencial Golden Life
Complejo residencial Golden Life
Mostrar todo Complejo residencial Golden Life
Complejo residencial Golden Life
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$332,866
Un impresionante vestíbulo, decorado y terminado con sólo los mejores materiales.Es agradable volver a casa cada vez - "Bienvenido a casa".Disfrutarás de un fantástico piso de mármol natural. Este es otro punto culminante del lujo de este apartamento.Equipo técnicoGenerador centralSistema de…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Residencia 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Residencia 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Residencia 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Residencia 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Residencia 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Mostrar todo Residencia 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Residencia 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$130,500
Opciones de acabado Con acabado
Área 51–88 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Sky Sakarya Ubicación privilegiada: A poca distancia de Sakarya Street, Citymall y numerosas empresas. Situado en una zona muy popular y solicitada. Adyacente a Golden Residence y Terrace Park. Desarrollo de uso mixto: Incluye 11 grandes tiendas, oficinas, apartamentos tipo estudio, …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.4
141,675
Apartamentos 2 habitaciones
88.4
221,868
Agencia
Right way Group
Dejar una solicitud
TekceTekce
Barrio residencial Vanora Apartment
Barrio residencial Vanora Apartment
Barrio residencial Vanora Apartment
Barrio residencial Vanora Apartment
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$123,487
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Sky Sakarya
Complejo residencial Sky Sakarya
Complejo residencial Sky Sakarya
Complejo residencial Sky Sakarya
Complejo residencial Sky Sakarya
Complejo residencial Sky Sakarya
Complejo residencial Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$131,813
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 14
Sky Sakarya es un moderno complejo residencial situado en el corazón de Famagusta, Chipre septentrional. El proyecto cubre una superficie de 5000 m2 y consta de dos bloques de 13 y 14 plantas de altura. El complejo cuenta con 11 locales comerciales y 139 viviendas, incluyendo estudios, apart…
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Angel Towers residence
Barrio residencial Angel Towers residence
Barrio residencial Angel Towers residence
Barrio residencial Angel Towers residence
Barrio residencial Angel Towers residence
Barrio residencial Angel Towers residence
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$139,952
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial City Life 2
Barrio residencial City Life 2
Barrio residencial City Life 2
Barrio residencial City Life 2
Barrio residencial City Life 2
Barrio residencial City Life 2
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$101,323
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stilos Villa 2
Barrio residencial Stilos Villa 2
Barrio residencial Stilos Villa 2
Barrio residencial Stilos Villa 2
Barrio residencial Stilos Villa 2
Barrio residencial Stilos Villa 2
Stylloi, Chipre del Norte
de
$316,634
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Uzun 29
Barrio residencial Uzun 29
Barrio residencial Uzun 29
Barrio residencial Uzun 29
Barrio residencial Uzun 29
Barrio residencial Uzun 29
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$215,311
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Uzun 28
Barrio residencial Uzun 28
Barrio residencial Uzun 28
Barrio residencial Uzun 28
Barrio residencial Uzun 28
Barrio residencial Uzun 28
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$118,421
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Sky Sakarya
Complejo residencial Sky Sakarya
Complejo residencial Sky Sakarya
Complejo residencial Sky Sakarya
Complejo residencial Sky Sakarya
Mostrar todo Complejo residencial Sky Sakarya
Complejo residencial Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$182,089
Opciones de acabado Con acabado
El complejo residencial está situado en 5000 m2 de terreno e incluye dos bloques con suelos adosados. Aquí encontrará 10 amplias tiendas, oficinas y estudios, así como apartamentos con diseños de 1+1, 2+1 y 3+1, así como áticos. El complejo proporcionará un estilo de vida activo en una ubica…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
En el mapa
Realting.com
Ir