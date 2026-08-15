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Adosado Adosado 3 habitaciones en Bellapais, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Bellapais, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Casa moderna con título turco en Orchid Kyrenia, Bellapais es el hogar perfecto para una vid…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Adosado Adosado 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Número de plantas 2
Casas Unifamiliares con un Diseño Especial en Complejo Urbanizado en el Norte de Chipre Iske…
$466,132
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 3
Casas Adosadas con Vistas al Mar en Girne Bahçeli Situada en la costa norte del mar Mediterr…
$798,616
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Adosado Adosado 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 2
Casas Adosadas a 100 m del Mar en Girne Girne, una de las zonas residenciales más populares …
$269,987
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Adosado Adosado en Chipre del Norte
Adosado Adosado
Chipre del Norte
Área 10 m²
Продается красивый фт+2 = пентхаус 65м2 + террас 6м2 + террас на кр 35ме 35м2, с двумя сануз…
$296,089
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Adosado Adosado 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Adosado Adosado 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 1
Casas unifamiliares en İskele Dipkarpaz entrelazadas con la naturaleza Dipkarpaz, una región…
$132,441
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado en Chipre del Norte
Adosado Adosado
Chipre del Norte
Área 170 m²
КСНСКЛшцНННННннинни НС 3 СПАнннногинци НОНи НА НОРи И ГОРни — БЛАПАПАПАПАفС, С TagsРНиннннци…
$390,299
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Adosado Adosado 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
Casas Dúplex en Venta Cerca de la Playa en Karaoğlanoğlu Girne Estas casas están ubicadas en…
$609,349
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Casas Dúplex en Venta Cerca de la Playa en Karaoğlanoğlu Girne Estas casas están ubicadas en…
$541,259
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Bellapais, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Bellapais, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Modern townhouse with Turkish title in Orchid Kyrenia, Bellapais — an ideal home for a comfo…
$393,096
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lapithos, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lapithos, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1/2
Townhouse 2+1 con plazos de hasta 3 años!A su atención ofrecemos una casa adosada en un excl…
$317,948
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Casas de Inversión en un Proyecto con Piscina Cerca del Mar en el Norte de Chipre Girne Girn…
$223,889
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Akanthou, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Akanthou, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
Número de plantas 3
Casa adosada en la pintoresca zona de la TRNC. Llaves en Diciembre 2025. 2 dormitorios 3 bañ…
$311,618
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Akanthou, Chipre del Norte
Adosado Adosado 2 habitaciones
Akanthou, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
Hermosa casa adosada con dos dormitorios y tres baños modernos, situada en la pintoresca zon…
$296,738
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Cozy Two-Storey 2+1 Townhouse Near Long Beach 🌴🏖Se ofrece una cómoda casa adosada de 2+1 pis…
$218,853
VAT
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vasilia, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vasilia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Nuevo proyecto único y listo para habitar Magníficamente ubicado a tan solo 300 metros del …
$233,523
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Número de plantas 2
Villas con alto potencial de ingresos por alquiler en moneda extranjera en Girne Alsancak La…
$310,445
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 2
Casas Adosadas a 100 m del Mar en Girne Girne, una de las zonas residenciales más populares …
$338,305
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Chartzia, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Chartzia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 159 m²
Piso 1/3
Oferta exclusiva - Casa 2+1 en tres plantas con jardín delantero y terraza en la azoteaEl ob…
$262,900
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Akanthou, Chipre del Norte
Adosado Adosado 2 habitaciones
Akanthou, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Loft 1+1Descripción:Un loft único con una superficie de 60 m2 con balcón (6 m2) para el desa…
$209,065
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Bogazi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Bogazi, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 127 m²
Número de plantas 3
Villa for 4 hosts, apartments of three floors (3+1), three bedrooms, 4 san. Uzla. On the 1st…
$385,101
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
хЕНТХАУС 2 + 1 В УНИКАЛНОМ КОМПЛЕКСЕОт 137.500 & £; Эксклюзивный комплекс на перво лини с;
$136,826
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Adosado Adosado 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Casa adosada de tres dormitorios de 125 m2 con una amplia terraza de 43 m2 y un jardín priva…
$222,973
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Yialousa, Chipre del Norte
Adosado Adosado 4 habitaciones
Yialousa, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Objeto 161Urgente ‼️ VentaListo Townhouse3+1 / 3 plantas¶Ingresos de alquiler de 1.200 €Mes.…
$279,059
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
$291,844
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Adosado Adosado 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
The residential complex is located in the village of Alsancak in the Kyrenia area (15 minute…
$319,955
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
The residential complex is located in the village of Alsancak in the Kyrenia area (15 minute…
$319,955
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Lapithos, Chipre del Norte
Adosado Adosado 2 habitaciones
Lapithos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
$425,420
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Akanthou, Chipre del Norte
Adosado Adosado 2 habitaciones
Akanthou, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Las casas adosadas tienen 2 o 3 dormitorios. Es posible un paquete completo de acabados y …
$273,758
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Parámetros de las propiedades en Chipre del Norte

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