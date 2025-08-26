Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.

Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!

Estudio amueblado (0+1) 44 m2 con balcón con vista directa al mar.

Un complejo residencial cerrado con todas las comodidades, situado a 200 metros del mar en la zona de Boaz, a 10 km de la ciudad de Famagusta, junto al complejo es la tienda Lemar, a 7 km del pueblo es el centro turístico de Bafra con sus famosos hoteles de cinco estrellas Noah's Ark Deluxe, Limak, Concorde, Kaya Artemis.

Mobiliario y equipo están incluidos en el precio!

Infraestructura:

Piscina al aire libre

Piscina cubierta

Piscina para niños

Parque infantil

Café

Gimnasio

Tribunal de tenis

Corte de baloncesto

Sala de masajes

Sauna

Supermercado

Zonas de parques

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!