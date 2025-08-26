  1. Realting.com
Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.

Bogazi, Chipre del Norte
$95,714
1.1385024
59.6737797
94 631.2355096
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Pueblo
    Bogazi

Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!

Estudio amueblado (0+1) 44 m2 con balcón con vista directa al mar.

Un complejo residencial cerrado con todas las comodidades, situado a 200 metros del mar en la zona de Boaz, a 10 km de la ciudad de Famagusta, junto al complejo es la tienda Lemar, a 7 km del pueblo es el centro turístico de Bafra con sus famosos hoteles de cinco estrellas Noah's Ark Deluxe, Limak, Concorde, Kaya Artemis.

Mobiliario y equipo están incluidos en el precio!

Infraestructura:

  • Piscina al aire libre
  • Piscina cubierta
  • Piscina para niños
  • Parque infantil
  • Café
  • Gimnasio
  • Tribunal de tenis
  • Corte de baloncesto
  • Sala de masajes
  • Sauna
  • Supermercado
  • Zonas de parques

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!

