Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.

Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!
Estudio amueblado (0+1) 44 m2 con balcón con vista directa al mar.
Un complejo residencial cerrado con todas las comodidades, situado a 200 metros del mar en la zona de Boaz, a 10 km de la ciudad de Famagusta, junto al complejo es la tienda Lemar, a 7 km del pueblo es el centro turístico de Bafra con sus famosos hoteles de cinco estrellas Noah's Ark Deluxe, Limak, Concorde, Kaya Artemis.
Mobiliario y equipo están incluidos en el precio!
Infraestructura:
Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!