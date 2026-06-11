Complejo residencial Sunrise

Sunrise es un moderno desarrollo de villa residencial situado en la zona muy deseable de Yeni Boğaziçi, una de las comunidades costeras más atractivas del norte de Chipre.

Conocido por su ambiente tranquilo, playas doradas del Mediterráneo y un rico entorno histórico, Yeni Boğaziçi ofrece el equilibrio perfecto entre la vida relajada y el acceso conveniente a los servicios cotidianos.

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📍 Ubicación

Sunrise está situado en el corazón de Yeni Boğaziçi, cerca de algunas de las playas más bellas de la isla y lugares históricos.

Lugar destacado:

🏖 A solo 1,5 km de la costa mediterránea

🌊 Ideal para nadar, tomar el sol y deportes acuáticos

🏛 Cerca de Salamis Antigua Ciudad y Monasterio de San Bernabé

🏫 Cerca de escuelas, tiendas y servicios diarios

🚗 Fácil acceso a Famagusta y otras partes de la isla

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🏡 Acerca del proyecto

El desarrollo cubre más de 10.000 m2 y consta de villas modernas diseñadas para una vida familiar cómoda y disfrute de las vacaciones.

Fase Uno:

🏘 20 villas pareadas

🏡 4 villas independientes

Fase Dos:

🏡 5 villas de estilo moderno

El proyecto combina arquitectura contemporánea, diseños funcionales y espaciosas áreas de estar al aire libre.

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🌴 Servicios e instalaciones

Los residentes se benefician de diversas instalaciones de estilo de vida:

🏊 Gran piscina al aire libre (20m × 10m)

🎠 Parque infantil

🔥 Zona BBQ privada para cada villa

🌿 Jardines y zonas comunes

El desarrollo está diseñado para proporcionar un ambiente relajado y familiar.

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✨ Ventajas del proyecto

✔ Modernos diseños de villa

✔ Espaciosa esfera de desarrollo

✔ Comunidad de baja densidad

✔ Cerca del mar y las playas

✔ Ubicación residencial tranquila

✔ Excelente estilo de vida y potencial de inversión

💰 Potencial de inversión

Con su ubicación privilegiada, número limitado de villas y creciente demanda de viviendas de calidad en Yeni Boğaziçi, Sunrise ofrece una excelente oportunidad tanto para propietarios como para inversores.

Sunrise combina la naturaleza, la vida mediterránea y la comodidad moderna en uno de los lugares más buscados del norte de Chipre.