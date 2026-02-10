Complejo residencial HERA

HERA — 5★ Lujo en el corazón de Bafra 👑

Situado en Bafra, Iskele, HERA se encuentra en uno de los centros turísticos de mayor prestigio y rápido desarrollo del norte de Chipre 🌴

Una vez un tranquilo pueblo costero, Bafra se ha transformado durante los últimos 10-15 años en un destino turístico de clase mundial.

La zona es famosa por sus kilómetros de playas mediterráneas arenosas, consideradas entre las más limpias de Chipre 🌊

Un entorno pacífico combinado con fácil acceso a lugares históricos y atracciones modernas crean el equilibrio perfecto de tranquilidad y estilo de vida.

Debido al estatus oficial del Centro Turístico de Bafra, la construcción residencial es limitada, dando un valor excepcional a las inversiones basadas en hoteles, haciendo de HERA una oportunidad verdaderamente exclusiva 💎

Acerca del proyecto

Nombrado después de Hera, la diosa griega de las mujeres y las reinas, el proyecto representa elegancia, prestigio y vida refinada 👑

HERA ofrece una rara oportunidad de poseer parte de un hotel de 5 estrellas con títulos individuales en el norte de Chipre.

Rodeado de hoteles de lujo de 5 estrellas con casinos de estilo Las Vegas, y con tres nuevos hoteles y un campo de golf internacional previsto en los próximos cinco años, HERA está posicionada para un crecimiento de capital excepcional 📈

Detalles del proyecto

9 bloques, 4 plantas

462 habitaciones en total 62 Habitaciones superiores 400 habitaciones Grand Suite



5★ Servicios del Hotel

✨ Servicio de traslado a la playa, bazar y casinos

✨ Recepción & lobby

✨ Servicios de Bellboy & valet

✨ Servicio de limpieza / limpieza en seco

✨ Servicio de habitaciones

✨ Auxiliares personales " entrenadores

✨ Animadores & niñeras

✨ Traslados desde el aeropuerto

✨ Departamento de Gestión de Alquileres

Instalaciones & Estilo de vida

🏊 Piscinas al aire libre

🌊 Piscina Aqua con diapositivas

💆 Spa y centro de bienestar

🏋 Fitness & Zumba center

🔥 Sauna & Hammam

👶 Parque infantil & jardines infantiles

⛳ Campo de golf

🎶 Club nocturno

🍽 Un restaurante a la carta

🍸 Lobby & bar piscina

🅿️ Indoor & parking exterior

🏢 Salas de conferencias

HERA es más que una propiedad —

es un estilo de vida de 5 estrellas, una fuerte inversión y una experiencia real en una de las regiones más prometedoras del norte de Chipre 👑✨