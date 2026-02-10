Complejo residencial HERA

HERA — 5★ Lujo en el corazón de Bafra 👑
Situado en Bafra, Iskele, HERA se encuentra en uno de los centros turísticos de mayor prestigio y rápido desarrollo del norte de Chipre 🌴
Una vez un tranquilo pueblo costero, Bafra se ha transformado durante los últimos 10-15 años en un destino turístico de clase mundial.
La zona es famosa por sus kilómetros de playas mediterráneas arenosas, consideradas entre las más limpias de Chipre 🌊
Un entorno pacífico combinado con fácil acceso a lugares históricos y atracciones modernas crean el equilibrio perfecto de tranquilidad y estilo de vida.
Debido al estatus oficial del Centro Turístico de Bafra, la construcción residencial es limitada, dando un valor excepcional a las inversiones basadas en hoteles, haciendo de HERA una oportunidad verdaderamente exclusiva 💎
Acerca del proyecto
Nombrado después de Hera, la diosa griega de las mujeres y las reinas, el proyecto representa elegancia, prestigio y vida refinada 👑
HERA ofrece una rara oportunidad de poseer parte de un hotel de 5 estrellas con títulos individuales en el norte de Chipre.
Rodeado de hoteles de lujo de 5 estrellas con casinos de estilo Las Vegas, y con tres nuevos hoteles y un campo de golf internacional previsto en los próximos cinco años, HERA está posicionada para un crecimiento de capital excepcional 📈
Detalles del proyecto
9 bloques, 4 plantas
462 habitaciones en total
62 Habitaciones superiores
400 habitaciones Grand Suite
5★ Servicios del Hotel
✨ Servicio de traslado a la playa, bazar y casinos
✨ Recepción & lobby
✨ Servicios de Bellboy & valet
✨ Servicio de limpieza / limpieza en seco
✨ Servicio de habitaciones
✨ Auxiliares personales " entrenadores
✨ Animadores & niñeras
✨ Traslados desde el aeropuerto
✨ Departamento de Gestión de Alquileres
Instalaciones & Estilo de vida
🏊 Piscinas al aire libre
🌊 Piscina Aqua con diapositivas
💆 Spa y centro de bienestar
🏋 Fitness & Zumba center
🔥 Sauna & Hammam
👶 Parque infantil & jardines infantiles
⛳ Campo de golf
🎶 Club nocturno
🍽 Un restaurante a la carta
🍸 Lobby & bar piscina
🅿️ Indoor & parking exterior
🏢 Salas de conferencias
HERA es más que una propiedad —
es un estilo de vida de 5 estrellas, una fuerte inversión y una experiencia real en una de las regiones más prometedoras del norte de Chipre 👑✨