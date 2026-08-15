Áticos en Venta Chipre del Norte

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Ático Ático 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Número de plantas 2
Elegantes Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Lapta, Chipre del Norte Estos …
$223,664
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 146 m²
Número de plantas 2
Elegantes Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Lapta, Chipre del Norte Estos …
$283,833
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Ático Ático 1 habitacion en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitacion
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Área 47 m²
Wonder Stones Village  Sun Valley Countryside East Wonder Stones Village is our distin…
$299,312
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Аталанта
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Piso 1/2
Inmuebles en un complejo desarrollado en İskele Norte de Chipre İskele es un popular centro …
$242,471
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Ático Ático 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 1/2
Apartamentos modernos junto al mar en un proyecto de uso mixto en Tatlısu, Chipre del Norte …
$378,444
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Ático Ático 1 habitación en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitación
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 1/2
Apartamentos cerca de la costa en un complejo con amplias instalaciones sociales en Tatlısu …
$161,570
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TekceTekce
Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un complejo con abundantes comodidades en Ötüken İskele Chipre es la tercera…
$216,965
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en un Complejo con Playa Privada en İskele al Norte de Chipre Situada en el nor…
$340,369
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 3/2
Inmuebles en Complejo Cerca del Mar con Piscina en İskele Boğaz Situado en el extremo este d…
$255,172
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Ático Ático 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un Complejo frente al Mar en Esentepe Girne Girne, la perla del norte de Chi…
$269,987
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Ático Ático 2 habitaciones en Kalogreia, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Kalogreia, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 2
Apartamento de 1 dormitorio a poca distancia del mar en Girne, Chipre del Norte El apartamen…
$223,889
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Ático Ático 2 habitaciones en Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Chipre del Norte
Dormitorios 2
Área 92 m²
Elegance C7
$525,519
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Аталанта
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Ático Ático 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Piso 1/2
Apartamentos en Girne Esentepe rodeados de bosques de pinos con vistas infinitas al Mediterr…
$608,049
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
Piso 1/2
Apartamentos con Vistas al Mar a Poca Distancia del Mar en el Norte de Chipre Girne Girne, e…
$431,622
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Ático Ático 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 238 m²
Piso 15/5
Pisos en un proyecto con seguridad y ricas comodidades en İskele Chipre del Norte El norte d…
$669,200
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Ático Ático 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1/2
Turtle Bay Village | 2+1 Penthouse | Esentepe 🌴 For sale: a beautiful penthouse apartment…
$178,678
VAT
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Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
Piso 1
Apartamentos cerca del mar en el norte de Chipre İskele La región de İskele, con sus playas …
$406,232
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 1/2
Apartamentos con vistas al mar cerca de campos de golf en el norte de Chipre, Girne Chipre, …
$326,523
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Ático Ático 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 1/2
Apartamentos con vistas al mar en venta en Tatlısu Gazimağusa Chipre, la tercera isla más gr…
$250,553
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 3/2
Inmuebles en Complejo Cerca del Mar con Piscina en İskele Boğaz Situado en el extremo este d…
$274,800
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 1/2
Apartamentos con vistas a la montaña y al mar en Girne Girne es un prestigioso espacio habit…
$377,290
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 1/2
Apartamentos con Vistas al Mar Cerca del Campo de Golf en Karaağaç Girne Girne es un lugar p…
$473,055
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Piso 2/2
Apartamentos con Vistas al Mar en Complejo de Uso Mixto en Lapta Norte de Chipre Lapta, con …
$418,927
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Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 15/5
Pisos en un proyecto con seguridad y ricas comodidades en İskele Chipre del Norte El norte d…
$473,055
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Ático Ático 4 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 9/9
Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Lefke Gaziveren Lefke Gaziveren es una tranqui…
$578,050
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Ático Ático 1 habitación en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitación
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2/2
Apartamentos en un complejo bien equipado en el norte de Chipre Girne Karaağaç Village, es u…
$260,820
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Ático Ático 2 habitaciones en Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Chipre del Norte
Dormitorios 2
Área 81 m²
Roof terrace -61 m2 G7 2 Bedroom Penthouse Village of the Hanging Gardens  Sunny Valley …
$536,865
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Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Ático Ático 2 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 14/14
Apartamentos de inversión con vistas al mar en Lefke, norte de Chipre Ubicados en la ciudad …
$170,761
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un Complejo frente al Mar en Esentepe Girne Girne, la perla del norte de Chi…
$376,227
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Ático Ático 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 234 m²
Número de plantas 3
Apartamentos en Alsancak Girne, rodeados de mar y naturaleza Alsancak es un barrio popular e…
$1,07M
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Parámetros de las propiedades en Chipre del Norte

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