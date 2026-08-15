Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Residencial
  4. Casa

Casas en Venta en Chipre del Norte

;
Famagusta
3
Kyrenia
34
Girne Belediyesi
188
Catalkoy Esentepe Belediyesi
95
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
526 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Flamoudi, Chipre del Norte
UP UP
Villa 6 habitaciones
Flamoudi, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Ubicado entre las montañas y el mar. Villa 4+2 totalmente amueblada en el norte de Chipre - …
$571,355
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Deutsch
Villa 4 habitaciones en Agios Georgios, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Agios Georgios, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Finca propiedad Chipre: villa con vistas al mar en Kyrenia - lujo, comodidad e inversiónChip…
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Chartzia, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Chartzia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Comprar 3+1 Villa en Esentepe Sun Valley te llamará la atención!Villa de lujo en el prestigi…
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 2 habitaciones en Stylloi, Chipre del Norte
Villa 2 habitaciones
Stylloi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Comprar una villa en el norte de Chipre es lo que necesitas!Villas de ensueño en la zona de …
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Stylloi, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Stylloi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Finca propiedad: acogedor bungalow en Stilos Villas cerca de FamagustaLa propiedad North Cyp…
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Kalogreia, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Kalogreia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 140 m²
Bungalows 3+1 en Mykonos HomesBungalow de lujo se encuentra en primera línea de mar en Esent…
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Villa 3+1 en Forest Gold & Beach Resort ¡Los papeles de propiedad están listos! Amplia villa…
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Enkomi, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Enkomi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Amplia villa 3+1 en Tuzla, Chipre septentrionalDescubre el lujo de esta impresionante villa …
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Trimithi, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Trimithi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Villa exclusiva 3+1 en las montañas con su propia piscina y vistas panorámicas!Presentamos u…
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Kalogreia, Chipre del Norte
Villa 7 habitaciones
Kalogreia, Chipre del Norte
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 400 m²
Finca propiedad Chipre: villa de lujo con vistas panorámicas - comprar propiedad de lujo en …
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Finca propiedad Chipre: villa de lujo con piscina y jardín en IskelNorth Cyprus property in …
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Karavas, Chipre del Norte
Villa 7 habitaciones
Karavas, Chipre del Norte
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
🏡 Villa Exclusiva en Alsangjak – una rara oferta con potencial de inversión📍 Alsancak es uno…
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Agios Andronikos, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Agios Andronikos, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 120 m²
¡Una villa en el norte de Chipre atraerá su atención!Excelente complejo de calidad de 4 apar…
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Bellapais, Chipre del Norte
Villa 6 habitaciones
Bellapais, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 320 m²
Finca propiedad Chipre: villa de lujo 6+3 en Bellapais con vistas panorámicas al mar y Kyren…
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Akanthou, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Akanthou, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Especies villa 4+1 en el complejo ¡Sugar Cubes atraerá tu atención!El complejo residencial "…
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Kalogreia, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Kalogreia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Nuevo bungalow con 3 dormitorios en el mar en Esentepe!Este prestigioso complejo costero ofr…
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Akanthou, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Akanthou, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 274 m²
Una acogedora villa junto al mar en el norte de Chipre te llamará la atención!Esta elegante …
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 6 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Piso 2/2
Villas en un complejo exclusivo con piscinas privadas en Girne, norte de Chipre La región de…
$1,83M
Dejar una solicitud
Casa en Chipre del Norte
Casa
Chipre del Norte
Área 186 m²
Número de plantas 2
Прода 3+1тся таунхаус 3+1 в Старом Искеле, Северный Кипр. Просторный двутажный таунхаус пада…
$364,800
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Villa 4 habitaciones en Flamoudi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Flamoudi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Villa de lujo con 4 dormitorios, vistas al mar y terraza privada en la azoteaDescubra la vid…
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Villa 3+1 en Esentepe cerca de la playa de arena es la opción perfecta para una vida cómoda …
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Bellapais, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Bellapais, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Casa moderna con título turco en Orchid Kyrenia, Bellapais es el hogar perfecto para una vid…
Dejar una solicitud
Casa en Chipre del Norte
Casa
Chipre del Norte
Área 247 m²
Número de plantas 2
🇹🇷 Inglés 🔥 Lujo 3+1 Villa en La Isla - Vida en Mediterráneo! 🌴🌊Una vida única le espera en …
$370,111
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Dúplex 4 habitaciones en Monarga, Chipre del Norte
Dúplex 4 habitaciones
Monarga, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 6/12
Apartamento dúplex en Abelia Residence (Bogaz)Increíble vista y ubicaciónDUPLEX apartamento,…
$254,270
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 157 m²
Número de plantas 2
Villas cerca del mar y la playa en Lapta Girne Lapta es un popular espacio vital situado en …
$588,434
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Casa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 2
Casas de Lujo en un Elegante Complejo en la Carretera Principal en el Norte de Chipre Girne …
$338,061
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Casa 6 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 409 m²
Una expresión arquitectónica moderna que añade estilo, practicidad y comodidad a la calidad …
$3,31M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 6 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 564 m²
Número de plantas 2
Villas de diseño elegante en Iskele, norte de Chipre El norte de Chipre es un país tranquilo…
$882,651
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 256 m²
Número de plantas 3
Le presentamos un proyecto único con una magnífica vista del Mar Mediterráneo.Una villa que …
$744,160
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Land of Dreams Gallery
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Villa
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 452 m²
Número de plantas 2
Este lujoso espacio de vida incluye un jardín y su propia piscina grande. La villa ofrece vi…
$2,66M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Land of Dreams Gallery
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano
Telegram Escribir en Telegram

Tipos de propiedades en Chipre del Norte

villas
mansiones
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir