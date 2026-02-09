Complejo residencial Malibu 5

🌴 Malibu 5 — Luxury Coastal Living in Esentepe, North Cyprus
Malibu 5 es un exclusivo proyecto residencial junto al mar que ofrece un estilo de vida de isla refinado donde la arquitectura contemporánea satisface la belleza natural del Mediterráneo. Situado a lo largo de la prístina costa de Esentepe, el proyecto está diseñado para aquellos que buscan elegancia, comodidad y tranquilidad.
📍 Ubicación
Región: Esentepe, Chipre septentrional
Playa de arena privada
40 minutos a Ercan Aeropuerto Internacional
75 minutos para el aeropuerto de Larnaca
Fácil acceso a Kyrenia, Famagusta y Nicosia
🏗 Panorama general del proyecto
Total unidades: 52
Bloques: 7 edificios arquitectónicamente únicos
Diseño contemporáneo con grandes fachadas de vidrio
Balcones espaciosos y diseños de planta abierta
Paisajismo y zonas verdes comunales
🏠 Tipos de apartamento
Studio
1 dormitorio (1+1)
2 Dormitorios (2+1)
Perfecto para la vida permanente y la inversión.
🏖 Servicios e instalaciones
Gran piscina con zonas de relajación 🌅
Playa privada con arena blanca
Sunbathing and social areas
Jardines y senderos con palmeras
Espacios comunitarios modernos
Entorno familiar 👨👩👧👦
🌿 Estilo de vida en Malibu 5
Malibu 5 ofrece más que un hogar, ofrece un lujoso estilo de vida costero:
tranquilo paseos al mar
impresionantes puestas de sol
actividades al aire libre y de agua
espacios seguros y alegres para niños
un perfecto equilibrio de privacidad y comunidad
Cada detalle está diseñado para proporcionar una experiencia de vida relajada, elegante e inspiradora.
💼 Aspectos destacados de las inversiones
Una fuerte demanda de alquiler
Primera ubicación frente a la playa
Moderno concepto de estilo resort
Ideal para casas de vacaciones e ingresos de alquiler