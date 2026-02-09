Complejo residencial Malibu 5

  1. Realting.com
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
25
ID: 33297
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Pueblo
    Agios Amvrosios

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

🌴 Malibu 5 — Luxury Coastal Living in Esentepe, North Cyprus

Malibu 5 es un exclusivo proyecto residencial junto al mar que ofrece un estilo de vida de isla refinado donde la arquitectura contemporánea satisface la belleza natural del Mediterráneo. Situado a lo largo de la prístina costa de Esentepe, el proyecto está diseñado para aquellos que buscan elegancia, comodidad y tranquilidad.

📍 Ubicación

  • Región: Esentepe, Chipre septentrional

  • Playa de arena privada

  • 40 minutos a Ercan Aeropuerto Internacional

  • 75 minutos para el aeropuerto de Larnaca

  • Fácil acceso a Kyrenia, Famagusta y Nicosia

🏗 Panorama general del proyecto

  • Total unidades: 52

  • Bloques: 7 edificios arquitectónicamente únicos

  • Diseño contemporáneo con grandes fachadas de vidrio

  • Balcones espaciosos y diseños de planta abierta

  • Paisajismo y zonas verdes comunales

🏠 Tipos de apartamento

  • Studio

  • 1 dormitorio (1+1)

  • 2 Dormitorios (2+1)

Perfecto para la vida permanente y la inversión.

🏖 Servicios e instalaciones

  • Gran piscina con zonas de relajación 🌅

  • Playa privada con arena blanca

  • Sunbathing and social areas

  • Jardines y senderos con palmeras

  • Espacios comunitarios modernos

  • Entorno familiar 👨‍👩‍👧‍👦

🌿 Estilo de vida en Malibu 5

Malibu 5 ofrece más que un hogar, ofrece un lujoso estilo de vida costero:

  • tranquilo paseos al mar

  • impresionantes puestas de sol

  • actividades al aire libre y de agua

  • espacios seguros y alegres para niños

  • un perfecto equilibrio de privacidad y comunidad

Cada detalle está diseñado para proporcionar una experiencia de vida relajada, elegante e inspiradora.

💼 Aspectos destacados de las inversiones

  • Una fuerte demanda de alquiler

  • Primera ubicación frente a la playa

  • Moderno concepto de estilo resort

  • Ideal para casas de vacaciones e ingresos de alquiler

Agios Amvrosios, Chipre del Norte

Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
