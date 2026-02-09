Complejo residencial Malibu 5

🌴 Malibu 5 — Luxury Coastal Living in Esentepe, North Cyprus

Malibu 5 es un exclusivo proyecto residencial junto al mar que ofrece un estilo de vida de isla refinado donde la arquitectura contemporánea satisface la belleza natural del Mediterráneo. Situado a lo largo de la prístina costa de Esentepe, el proyecto está diseñado para aquellos que buscan elegancia, comodidad y tranquilidad.

📍 Ubicación

Región: Esentepe, Chipre septentrional

Playa de arena privada

40 minutos a Ercan Aeropuerto Internacional

75 minutos para el aeropuerto de Larnaca

Fácil acceso a Kyrenia, Famagusta y Nicosia

🏗 Panorama general del proyecto

Total unidades: 52

Bloques: 7 edificios arquitectónicamente únicos

Diseño contemporáneo con grandes fachadas de vidrio

Balcones espaciosos y diseños de planta abierta

Paisajismo y zonas verdes comunales

🏠 Tipos de apartamento

Studio

1 dormitorio (1+1)

2 Dormitorios (2+1)

Perfecto para la vida permanente y la inversión.

🏖 Servicios e instalaciones

Gran piscina con zonas de relajación 🌅

Playa privada con arena blanca

Sunbathing and social areas

Jardines y senderos con palmeras

Espacios comunitarios modernos

Entorno familiar 👨‍👩‍👧‍👦

🌿 Estilo de vida en Malibu 5

Malibu 5 ofrece más que un hogar, ofrece un lujoso estilo de vida costero:

tranquilo paseos al mar

impresionantes puestas de sol

actividades al aire libre y de agua

espacios seguros y alegres para niños

un perfecto equilibrio de privacidad y comunidad

Cada detalle está diseñado para proporcionar una experiencia de vida relajada, elegante e inspiradora.

💼 Aspectos destacados de las inversiones