Pisos de obra nueva en Famagusta, Chipre del Norte

Edificio de apartamentos Çanakkale 2 Apartments
Edificio de apartamentos Çanakkale 2 Apartments
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$111,224
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Çanakkale 2 Apartamentos — moderno viviendo en el corazón de Famagusta 🏙✨Çanakkale 2 Apartments es un nuevo proyecto residencial situado junto a City Mall, en una de las zonas más centrales y desarrolladas de Famagusta.Ofrece un equilibrio perfecto entre la vida urbana vibrante y la comodida…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Mostrar contactos
Complejo residencial Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$131,813
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 14
Sky Sakarya es un moderno complejo residencial situado en el corazón de Famagusta, Chipre septentrional. El proyecto cubre una superficie de 5000 m2 y consta de dos bloques de 13 y 14 plantas de altura. El complejo cuenta con 11 locales comerciales y 139 viviendas, incluyendo estudios, apart…
Agencia
GP real estate
Complejo residencial Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$182,089
Opciones de acabado Con acabado
El complejo residencial está situado en 5000 m2 de terreno e incluye dos bloques con suelos adosados. Aquí encontrará 10 amplias tiendas, oficinas y estudios, así como apartamentos con diseños de 1+1, 2+1 y 3+1, así como áticos. El complejo proporcionará un estilo de vida activo en una ubica…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Mostrar contactos
Otium DevelopmentOtium Development
Edificio de apartamentos Dormix
Edificio de apartamentos Dormix
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$130,179
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Oportunidad Residencial Boutique en FamagustaDormix es un desarrollo residencial exclusivo, combinando arquitectura moderna, diseños eficientes y una ubicación estratégica.El proyecto consta de sólo 17 unidades:16 elegantes 2+1 apartamentos (75 m2 cada uno)1 magnífico ático 3+1 (200 m2 + 95 …
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Mostrar contactos
Complejo residencial Golden Life
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de $332,866
de
$332,866
Un impresionante vestíbulo, decorado y terminado con sólo los mejores materiales.Es agradable volver a casa cada vez - "Bienvenido a casa".Disfrutarás de un fantástico piso de mármol natural. Este es otro punto culminante del lujo de este apartamento.Equipo técnicoGenerador centralSistema de…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Mostrar contactos
Edificio de apartamentos Class 10
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$127,453
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
Una joya residencial boutique en Çanakkale, FamagustaClase 10 es un nuevo desarrollo residencial boutique diseñado para aquellos que aprecian la comodidad, la elegancia y el valor de inversión a largo plazo.Con sólo 12 apartamentos exclusivos, el proyecto ofrece privacidad, tranquilidad y un…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Mostrar contactos
Edificio de apartamentos Gold Residence
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$115,644
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Modern Seaside Living in FamagustaNos complace presentar Gold Residence, un nuevo edificio residencial de 6 plantas situado en la zona de Karakol de Famagusta, a solo 400 metros del mar.Este proyecto combina ubicación privilegiada, construcción de calidad y fuerte potencial de inversión.Ubic…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Mostrar contactos
Edificio de apartamentos Çanakkale Apartments
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$104,247
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Çanakkale Apartments — moderno en el prestigioso distrito de Famagusta 🏙✨Çanakkale Apartments es un moderno edificio residencial situado en una de las zonas más deseadas y prestigiosas de Çanakkale, Famagusta.Este proyecto boutique es ideal para vivir cómodamente y oportunidades inteligentes…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Mostrar contactos
Barrio residencial Angel Towers residence
Barrio residencial Angel Towers residence
Barrio residencial Angel Towers residence
Barrio residencial Angel Towers residence
Barrio residencial Angel Towers residence
Barrio residencial Angel Towers residence
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de $139,952
de
$139,952
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Uzun 28
Barrio residencial Uzun 28
Barrio residencial Uzun 28
Barrio residencial Uzun 28
Barrio residencial Uzun 28
Barrio residencial Uzun 28
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de $118,421
de
$118,421
Agencia
GP real estate
Residencia 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$130,500
Opciones de acabado Con acabado
Área 51–88 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Sky Sakarya Ubicación privilegiada: A poca distancia de Sakarya Street, Citymall y numerosas empresas. Situado en una zona muy popular y solicitada. Adyacente a Golden Residence y Terrace Park. Desarrollo de uso mixto: Incluye 11 grandes tiendas, oficinas, apartamentos tipo estudio, …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.4
142,167
Apartamentos 2 habitaciones
88.4
222,638
Agencia
Right way Group
Barrio residencial Vanora Apartment
Barrio residencial Vanora Apartment
Barrio residencial Vanora Apartment
Barrio residencial Vanora Apartment
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de $123,487
de
$123,487
Agencia
GP real estate
Barrio residencial City Life 2
Barrio residencial City Life 2
Barrio residencial City Life 2
Barrio residencial City Life 2
Barrio residencial City Life 2
Barrio residencial City Life 2
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$101,323
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Uzun 29
Barrio residencial Uzun 29
Barrio residencial Uzun 29
Barrio residencial Uzun 29
Barrio residencial Uzun 29
Barrio residencial Uzun 29
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de $215,311
de
$215,311
Agencia
GP real estate
