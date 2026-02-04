Complejo residencial Bellapais Villas

Bellapais Villas - exclusivas villas con vistas panorámicas al mar 🌊🏔️

Sobre la región de Bellapais 📍

Bellapais es uno de los suburbios más prestigiosos y atmosféricos de Kyrenia. Se trata de un tranquilo y acogedor pueblo situado en una elevación a los pies de las montañas de Kyrenia, desde donde se abren vistas panorámicas verdaderamente lujosas del mar Mediterráneo.

La región es famosa por la bien conservada Abadía de Bellapais - un monumento excepcional de la arquitectura gótica del siglo XII, que da al lugar un encanto histórico especial.

Bellapais es apreciada por ricos chipriotas y extranjeros para:

ambiente tranquilo y privado 🌿

proximidad a la ciudad de Kyrenia con infraestructura desarrollada

📌 La distancia al centro de Kyrenia es de sólo 5 km, la carretera dura 7-10 minutos en coche.

Acerca del proyecto Bellapais Villas 🏡

Bellapais Villas es un proyecto de cámara premium compuesto por sólo 8 villas exclusivas ubicadas en una de las mejores zonas de Kyrenia.

🔹 A 0.3 km de Bellapais Abbey

🔹 Vista panorámica del mar desde cada villa

🔹 Privacidad, estado y alto potencial de inversión

Tipos de villas ✨

Tipo - Villas Dúplex Exclusivas (5 villas)

• Superficie cerrada: 435 m2

• Piscina privada de infinito: 50 m2

• Parcela: 700-1000 m2

• 🔧 Además (opcional):

sauna, piscina cubierta, cine, etc. - 85 m2

B Tipo - Villas Dúplex Exclusivas (3 villas)

• Superficie cerrada: 295 m2

• Piscina privada de infinito: 50 m2

• Parcela: 720–900 m2

Infraestructura e instalaciones 🏊‍♂️

• Piscina privada de infinito 50 m2 en cada villa

• Amplias parcelas

• Privacidad máxima

Beneficios de inversión del proyecto 📈

• Aumento previsto del costo del proyecto – al menos 25-30%

• Ingresos de alquiler elevados

• Capacidad para revender en cualquier momento

• Empresa de gestión (arrendamiento a largo plazo)

Gastos adicionales 💼

• Tasa de transformación - £5,000

• IVA 5%

• Tasa de inscripción del contrato

Bellapais Villas – la elección para aquellos que aprecian 💎

✔ ubicación

✔ panorámica

✔ privacidad

✔ seguro-inversión

📩 Póngase en contacto con nosotros para conseguir planes, precios actuales y reservar una villa en uno de los lugares más hermosos del norte de Chipre.