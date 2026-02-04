  1. Realting.com
Complejo residencial Bellapais Villas

Kazafani, Chipre del Norte
de
$1,16M
VAT
BTC
13.8454449
ETH
725.6989627
USDT
1 150 820.1731187
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
12
ID: 33250
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/2/26

Localización

  País
    Chipre del Norte
  Barrio
    Girne District
  Ciudad
    Girne Belediyesi
  Pueblo
    Kazafani

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  Piscina

Además

  Tour online
  Concesión de un permiso de residencia
  Transacción remota

Sobre el complejo

Bellapais Villas - exclusivas villas con vistas panorámicas al mar 🌊🏔️

Sobre la región de Bellapais 📍

Bellapais es uno de los suburbios más prestigiosos y atmosféricos de Kyrenia. Se trata de un tranquilo y acogedor pueblo situado en una elevación a los pies de las montañas de Kyrenia, desde donde se abren vistas panorámicas verdaderamente lujosas del mar Mediterráneo.

La región es famosa por la bien conservada Abadía de Bellapais - un monumento excepcional de la arquitectura gótica del siglo XII, que da al lugar un encanto histórico especial.

Bellapais es apreciada por ricos chipriotas y extranjeros para:

  • ambiente tranquilo y privado 🌿

  • bull

  • proximidad a la ciudad de Kyrenia con infraestructura desarrollada

📌 La distancia al centro de Kyrenia es de sólo 5 km, la carretera dura 7-10 minutos en coche.

Acerca del proyecto Bellapais Villas 🏡

Bellapais Villas es un proyecto de cámara premium compuesto por sólo 8 villas exclusivas ubicadas en una de las mejores zonas de Kyrenia.

🔹 A 0.3 km de Bellapais Abbey
🔹 Vista panorámica del mar desde cada villa
🔹 Privacidad, estado y alto potencial de inversión

Tipos de villas ✨

Tipo - Villas Dúplex Exclusivas (5 villas)

• Superficie cerrada: 435 m2
• Piscina privada de infinito: 50 m2
• Parcela: 700-1000 m2
• 🔧 Además (opcional):
sauna, piscina cubierta, cine, etc. - 85 m2

B Tipo - Villas Dúplex Exclusivas (3 villas)

• Superficie cerrada: 295 m2
• Piscina privada de infinito: 50 m2
• Parcela: 720–900 m2

Infraestructura e instalaciones 🏊‍♂️

• Piscina privada de infinito 50 m2 en cada villa
• Amplias parcelas
• Privacidad máxima

Beneficios de inversión del proyecto 📈

• Aumento previsto del costo del proyecto – al menos 25-30%
• Ingresos de alquiler elevados
• Capacidad para revender en cualquier momento
• Empresa de gestión (arrendamiento a largo plazo)

Gastos adicionales 💼

• Tasa de transformación - £5,000
• IVA 5%
• Tasa de inscripción del contrato

Bellapais Villas – la elección para aquellos que aprecian 💎

✔ ubicación
✔ panorámica
✔ privacidad
✔ seguro-inversión

📩 Póngase en contacto con nosotros para conseguir planes, precios actuales y reservar una villa en uno de los lugares más hermosos del norte de Chipre.

Kazafani, Chipre del Norte

