Complejo residencial Bellapais Villas

Bellapais Villas - exclusivas villas con vistas panorámicas al mar 🌊🏔️
Sobre la región de Bellapais 📍
Bellapais es uno de los suburbios más prestigiosos y atmosféricos de Kyrenia. Se trata de un tranquilo y acogedor pueblo situado en una elevación a los pies de las montañas de Kyrenia, desde donde se abren vistas panorámicas verdaderamente lujosas del mar Mediterráneo.
La región es famosa por la bien conservada Abadía de Bellapais - un monumento excepcional de la arquitectura gótica del siglo XII, que da al lugar un encanto histórico especial.
Bellapais es apreciada por ricos chipriotas y extranjeros para:
ambiente tranquilo y privado 🌿
proximidad a la ciudad de Kyrenia con infraestructura desarrollada
📌 La distancia al centro de Kyrenia es de sólo 5 km, la carretera dura 7-10 minutos en coche.
Acerca del proyecto Bellapais Villas 🏡
Bellapais Villas es un proyecto de cámara premium compuesto por sólo 8 villas exclusivas ubicadas en una de las mejores zonas de Kyrenia.
🔹 A 0.3 km de Bellapais Abbey
🔹 Vista panorámica del mar desde cada villa
🔹 Privacidad, estado y alto potencial de inversión
Tipos de villas ✨
Tipo - Villas Dúplex Exclusivas (5 villas)
• Superficie cerrada: 435 m2
• Piscina privada de infinito: 50 m2
• Parcela: 700-1000 m2
• 🔧 Además (opcional):
sauna, piscina cubierta, cine, etc. - 85 m2
B Tipo - Villas Dúplex Exclusivas (3 villas)
• Superficie cerrada: 295 m2
• Piscina privada de infinito: 50 m2
• Parcela: 720–900 m2
Infraestructura e instalaciones 🏊♂️
• Piscina privada de infinito 50 m2 en cada villa
• Amplias parcelas
• Privacidad máxima
Beneficios de inversión del proyecto 📈
• Aumento previsto del costo del proyecto – al menos 25-30%
• Ingresos de alquiler elevados
• Capacidad para revender en cualquier momento
• Empresa de gestión (arrendamiento a largo plazo)
Gastos adicionales 💼
• Tasa de transformación - £5,000
• IVA 5%
• Tasa de inscripción del contrato
Bellapais Villas – la elección para aquellos que aprecian 💎
✔ ubicación
✔ panorámica
✔ privacidad
✔ seguro-inversión
📩 Póngase en contacto con nosotros para conseguir planes, precios actuales y reservar una villa en uno de los lugares más hermosos del norte de Chipre.