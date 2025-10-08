  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  Complejo residencial Natulux

Complejo residencial Natulux

Kalogreia, Chipre del Norte
$287,094
ID: 32606
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/10/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Pueblo
    Kalogreia

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Kalogreia, Chipre del Norte

