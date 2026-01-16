  1. Realting.com
Complejo residencial Green & Blue

Yialousa, Chipre del Norte
Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Erenkoy Karpaz Belediyesi
  • Pueblo
    Yialousa

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

Verde & Azul toma su nombre de los dos colores definidos de la región Karpaz: el azul profundo del Mar Mediterráneo y el verde exuberante de su paisaje natural virgen 🌿. Cada residencia está pensada para abrazar estos elementos, creando un equilibrio armonioso entre la naturaleza y la vida moderna.

Ubicación 📍

Green & Blue es un complejo residencial cerrado situado en el corazón de la reserva natural Yeni Erenkoy 🌴⛰️. Rodeado de cañones, valles de palma, olivares, montañas y el Mediterráneo cristalino, el proyecto ofrece un estilo de vida único inmerso en la naturaleza.

Las playas de arena dorada y el mar cálido están a sólo 5 minutos de distancia, mientras que la posición elevada del complejo ofrece impresionantes vistas al mar de 180 grados y la luz del sol durante todo el año, un verdadero estilo de vida de verano de 365 días.

Panorama general del proyecto 🏗️

• Superficie total: 8.724 m2
• Total de unidades: 50 residencias
• Tipos de propiedad: 4 opciones de vivienda diferentes
• Un desarrollo pacífico y de baja densidad diseñado para la privacidad y la tranquilidad

Tipos de propiedad 🏠✨

Tipo 1 — Villas Sunset (2+1) 🌇

• Jardín privado de aprox. 400 m2 🌿
• Área de barbacoa 🍖
• Terraza en la azotea con vistas al mar y Yeni Erenkoy 🌊⛰️
• Cocina integrada con parrilla en la terraza 🍽️
• Superficie total: 125 m2 + jardín
• Precios desde £216.000 💷
• Entrega: 30 de marzo de 2024 – 30 de mayo de 2025 (Phase 2) 🔑

Tipo 2 — Sun Valley Block (1+1 Apartamentos) 🌞

Planta baja
• Superficie cerrada: 50 m2
• Terraza: 30 m2 🌴

Primera planta
• Superficie cerrada: 50 m2
• Terraza cerrada: 10 m2
• Terraza abierta: 43,5 m2 🌅

Tipo 3 — Sun Seize Villas (2+1 Adosados) 🌊

• Villas independientes
• Jardín privado 🌿
• Área de barbacoa 🍖
• Terraza en la azotea 🌅
• Cocina integrada con parrilla en la terraza 🍽️
• Vistas del mar, piscina 🏊‍♂️, y Yeni Erenkoy reserva ⛰️
• Superficie total: 100 m2 + jardín
• Precios desde £216.000 💷
• Entrega: 30 de marzo de 2024 – 30 de mayo de 2025 (Phase 2) 🔑

Tipo 4 — Sunrise Block (1+1 Apartamentos) 🌄

Planta baja
• Superficie cerrada: 61 m2
• Jardín verde: 12,5 – 47 m2 🌿

Primera planta
• Superficie cerrada: 61 – 75 m2
• Terraza de barbacoa: 61 – 75 m2 🍷

Por qué verde y azul 💎

✔ Complejo cerrado en un área natural protegida 🌱
✔ Vistas panorámicas al mar 🌊
✔ Vida de baja densidad 🏡
✔ Perfecto para residencia permanente, vida de vacaciones o inversión 📈
✔ Una rara oportunidad para vivir donde los paisajes verdes encuentran el mar azul 🌿💙

Localización en el mapa

Yialousa, Chipre del Norte

