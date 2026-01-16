Complejo residencial Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.

Aticos loft de dos dormitorios de 70 m2 + 35 m2 terraza.

La planta baja

Contiene un salón con acceso a un balcón, una zona de cocina, un dormitorio y un baño.

El segundo nivel

loft contiene un segundo dormitorio con vistas al mar y un segundo baño.

El acceso a la amplia terraza de la azotea es a través de la entrada compartida.

Los apartamentos están completamente acabados a un alto nivel, con un conjunto completo de cocina y accesorios, así como un armario incorporado en el dormitorio.

El complejo está situado en el distrito de Esentepe en una ladera, a 300 metros del mar. La playa, el supermercado y el restaurante están a poca distancia, y Kyrenia está a solo 20 minutos en coche.

Fecha final: entregada

Ver el apartamento que te interesa en línea y comprarlo de forma remota!

Infraestructura:

Gran piscina al aire libre

Piscina cubierta

SPA

Hammam y sauna

Gym

Café bar

Landscaping

Características clave:

Acogedor salón

Dormitorios con armarios empotrados

Pisos de baldosas de cerámica en el salón

Puertas correderas estilo americano

Baño completo

Ventanas panorámicas de doble acristalamiento

Paneles solares para agua caliente

Sistema electrónico de control de presión de agua para grifos

Control de consumo de agua mediante tarjeta inteligente

tanque de almacenamiento de agua de 2 toneladas

Aparcamiento

¡Compra este apartamento y recibe un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro de salud en el norte de Chipre para toda la familia, todo de cortesía de la empresa!