Complejo residencial Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.

Aticos loft de dos dormitorios de 70 m2 + 35 m2 terraza.
La planta baja
Contiene un salón con acceso a un balcón, una zona de cocina, un dormitorio y un baño.
El segundo nivel
loft contiene un segundo dormitorio con vistas al mar y un segundo baño.
El acceso a la amplia terraza de la azotea es a través de la entrada compartida.
Los apartamentos están completamente acabados a un alto nivel, con un conjunto completo de cocina y accesorios, así como un armario incorporado en el dormitorio.
El complejo está situado en el distrito de Esentepe en una ladera, a 300 metros del mar. La playa, el supermercado y el restaurante están a poca distancia, y Kyrenia está a solo 20 minutos en coche.
Fecha final: entregada
¡Compra este apartamento y recibe un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro de salud en el norte de Chipre para toda la familia, todo de cortesía de la empresa!