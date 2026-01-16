  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Complejo residencial Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.

Complejo residencial Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.

Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$254,018
BTC
3.0214969
ETH
158.3695692
USDT
251 143.9376338
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33178
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 3471
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 16/1/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Pueblo
    Agios Amvrosios

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Deutsch Deutsch
English English
Polski Polski
Русский Русский

Aticos loft de dos dormitorios de 70 m2 + 35 m2 terraza.

La planta baja
Contiene un salón con acceso a un balcón, una zona de cocina, un dormitorio y un baño.
El segundo nivel
loft contiene un segundo dormitorio con vistas al mar y un segundo baño.

El acceso a la amplia terraza de la azotea es a través de la entrada compartida.

Los apartamentos están completamente acabados a un alto nivel, con un conjunto completo de cocina y accesorios, así como un armario incorporado en el dormitorio.

El complejo está situado en el distrito de Esentepe en una ladera, a 300 metros del mar. La playa, el supermercado y el restaurante están a poca distancia, y Kyrenia está a solo 20 minutos en coche.

Fecha final: entregada

Ver el apartamento que te interesa en línea y comprarlo de forma remota!

Infraestructura:

  • Gran piscina al aire libre
  • Piscina cubierta
  • SPA
  • Hammam y sauna
  • Gym
  • Café bar
  • Landscaping

Características clave:

  • Acogedor salón
  • Dormitorios con armarios empotrados
  • Pisos de baldosas de cerámica en el salón
  • Puertas correderas estilo americano
  • Baño completo
  • Ventanas panorámicas de doble acristalamiento
  • Paneles solares para agua caliente
  • Sistema electrónico de control de presión de agua para grifos
  • Control de consumo de agua mediante tarjeta inteligente
  • tanque de almacenamiento de agua de 2 toneladas
  • Aparcamiento

¡Compra este apartamento y recibe un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro de salud en el norte de Chipre para toda la familia, todo de cortesía de la empresa!

Localización en el mapa

Agios Amvrosios, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Salamis City
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$189,854
Barrio residencial Grand Sapphire Resort 2
Trikomo, Chipre del Norte
de
$182,255
Complejo residencial INFINITY
Spathariko, Chipre del Norte
de
$163,586
Barrio residencial Irina
Lapithos, Chipre del Norte
de
$310,302
Complejo residencial LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$184,413
Está viendo
Complejo residencial Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$254,018
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Blueberry
Barrio residencial Blueberry
Barrio residencial Blueberry
Barrio residencial Blueberry
Barrio residencial Blueberry
Barrio residencial Blueberry
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$139,319
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Green & Blue
Barrio residencial Green & Blue
Barrio residencial Green & Blue
Barrio residencial Green & Blue
Barrio residencial Green & Blue
Barrio residencial Green & Blue
Yialousa, Chipre del Norte
de
$258,374
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial The Horizon *
Barrio residencial The Horizon *
Barrio residencial The Horizon *
Barrio residencial The Horizon *
Barrio residencial The Horizon *
Barrio residencial The Horizon *
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$563,609
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir