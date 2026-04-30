Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence

Residencia de vacaciones de Edelweiss — Resort-Style Living in Iskele 🌴🌊

Edelweiss Holiday Residence es un moderno complejo residencial que combina la arquitectura contemporánea, la construcción de alta calidad y la vida de estilo resort.

El proyecto está completo y ofrece un entorno ideal para vivir, vacaciones e inversión.

-...

🏡 Acerca del proyecto

El desarrollo consta de 5 bloques residenciales, diseñados para maximizar:

🌿 luz natural y ventilación

🏡 diseños funcionales

🌅 amplios balcones con vistas panorámicas

Todos los apartamentos cuentan con materiales de alta calidad y tecnologías de construcción modernas para durabilidad y eficiencia energética.

-...

🏘 Tipos de propiedad

• Estudios (1+0)

• Apartamentos de 1 dormitorio (1+1)

• Apartamentos de 2 dormitorios (2+1)

📐 Los tamaños varían de 52 a 136 m2

Cada unidad incluye grandes balcones y interiores bien diseñados.

-...

🌴 Servicios e instalaciones

Edelweiss ofrece una infraestructura de estilo resort:

🏊 piscinas (~6.000 m2 total)

🏝 Piscina de relajación

🎢 piscinas infantiles & aquapark

🏋️ gimnasio totalmente equipado

🧖 SPA, hammam & sauna

🌿 jardines y senderos para caminar

👶 parques " mini zoológico

🏫 kindergarten

🍽 restaurantes y bares

🍷 Gassabo Steakhouse

🍸 Sherlock Pub & Pool Bar

🛒 supermercado & retail

-...

🛎 Servicios

✔ Recepción 24 horas

✔ seguridad " CCTV

✔ servicios de limpieza

✔ Transporte a Long Beach

✔ servicios de alquiler de taxis

🚗 Aparcamiento interior & exterior

El complejo funciona en un concepto de residencia + hotel.

-...

🏗 Calidad de la construcción

• fundación de hormigón armado

• sistemas avanzados de aislamiento

• materiales de alta calidad

Garantizar la durabilidad y los estándares modernos.

-...

📍 Ubicación - Yeni Iskele

Situado en una de las regiones más prometedoras del norte de Chipre:

🏖 minutos de Long Beach

🏛 cerca de Salamis, Monasterio de San Bernabé & Castillo de Kantara

Reconocido por Forbes como un área de inversión superior.

-...

🌟 Project Highlights

✔ desarrollo terminado

✔ infraestructura completa

✔ fuerte potencial de alquiler

✔ resort lifestyle year-round

✔ ubicación costera

-...

Edelweiss Holiday Residence ofrece una combinación perfecta de confort, naturaleza y vida de resort mediterráneo. 🌊✨