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Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence

Trikomo, Chipre del Norte
de
$129,053
VAT
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1.5350556
ETH
80.4588260
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127 592.3554914
* El precio es referencial
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ID: 35322
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/4/26

Localización

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  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    13

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Residencia de vacaciones de Edelweiss — Resort-Style Living in Iskele 🌴🌊

Edelweiss Holiday Residence es un moderno complejo residencial que combina la arquitectura contemporánea, la construcción de alta calidad y la vida de estilo resort.

El proyecto está completo y ofrece un entorno ideal para vivir, vacaciones e inversión.

-...

🏡 Acerca del proyecto

El desarrollo consta de 5 bloques residenciales, diseñados para maximizar:

🌿 luz natural y ventilación
🏡 diseños funcionales
🌅 amplios balcones con vistas panorámicas

Todos los apartamentos cuentan con materiales de alta calidad y tecnologías de construcción modernas para durabilidad y eficiencia energética.

-...

🏘 Tipos de propiedad

• Estudios (1+0)
• Apartamentos de 1 dormitorio (1+1)
• Apartamentos de 2 dormitorios (2+1)

📐 Los tamaños varían de 52 a 136 m2

Cada unidad incluye grandes balcones y interiores bien diseñados.

-...

🌴 Servicios e instalaciones

Edelweiss ofrece una infraestructura de estilo resort:

🏊 piscinas (~6.000 m2 total)
🏝 Piscina de relajación
🎢 piscinas infantiles & aquapark

🏋️ gimnasio totalmente equipado
🧖 SPA, hammam & sauna
🌿 jardines y senderos para caminar

👶 parques " mini zoológico
🏫 kindergarten

🍽 restaurantes y bares
🍷 Gassabo Steakhouse
🍸 Sherlock Pub & Pool Bar

🛒 supermercado & retail

-...

🛎 Servicios

✔ Recepción 24 horas
✔ seguridad " CCTV
✔ servicios de limpieza
✔ Transporte a Long Beach
✔ servicios de alquiler de taxis

🚗 Aparcamiento interior & exterior

El complejo funciona en un concepto de residencia + hotel.

-...

🏗 Calidad de la construcción

• fundación de hormigón armado
• sistemas avanzados de aislamiento
• materiales de alta calidad

Garantizar la durabilidad y los estándares modernos.

-...

📍 Ubicación - Yeni Iskele

Situado en una de las regiones más prometedoras del norte de Chipre:

🏖 minutos de Long Beach
🏛 cerca de Salamis, Monasterio de San Bernabé & Castillo de Kantara

Reconocido por Forbes como un área de inversión superior.

-...

🌟 Project Highlights

✔ desarrollo terminado
✔ infraestructura completa
✔ fuerte potencial de alquiler
✔ resort lifestyle year-round
✔ ubicación costera

-...

Edelweiss Holiday Residence ofrece una combinación perfecta de confort, naturaleza y vida de resort mediterráneo. 🌊✨

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 57.0
Precio por m², USD 1,446
Precio del apartamento, USD 82,252

Localización en el mapa

Trikomo, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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