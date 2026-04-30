Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence

Residencia de vacaciones de Edelweiss — Resort-Style Living in Iskele 🌴🌊
Edelweiss Holiday Residence es un moderno complejo residencial que combina la arquitectura contemporánea, la construcción de alta calidad y la vida de estilo resort.
El proyecto está completo y ofrece un entorno ideal para vivir, vacaciones e inversión.
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🏡 Acerca del proyecto
El desarrollo consta de 5 bloques residenciales, diseñados para maximizar:
🌿 luz natural y ventilación
🏡 diseños funcionales
🌅 amplios balcones con vistas panorámicas
Todos los apartamentos cuentan con materiales de alta calidad y tecnologías de construcción modernas para durabilidad y eficiencia energética.
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🏘 Tipos de propiedad
• Estudios (1+0)
• Apartamentos de 1 dormitorio (1+1)
• Apartamentos de 2 dormitorios (2+1)
📐 Los tamaños varían de 52 a 136 m2
Cada unidad incluye grandes balcones y interiores bien diseñados.
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🌴 Servicios e instalaciones
Edelweiss ofrece una infraestructura de estilo resort:
🏊 piscinas (~6.000 m2 total)
🏝 Piscina de relajación
🎢 piscinas infantiles & aquapark
🏋️ gimnasio totalmente equipado
🧖 SPA, hammam & sauna
🌿 jardines y senderos para caminar
👶 parques " mini zoológico
🏫 kindergarten
🍽 restaurantes y bares
🍷 Gassabo Steakhouse
🍸 Sherlock Pub & Pool Bar
🛒 supermercado & retail
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🛎 Servicios
✔ Recepción 24 horas
✔ seguridad " CCTV
✔ servicios de limpieza
✔ Transporte a Long Beach
✔ servicios de alquiler de taxis
🚗 Aparcamiento interior & exterior
El complejo funciona en un concepto de residencia + hotel.
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🏗 Calidad de la construcción
• fundación de hormigón armado
• sistemas avanzados de aislamiento
• materiales de alta calidad
Garantizar la durabilidad y los estándares modernos.
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📍 Ubicación - Yeni Iskele
Situado en una de las regiones más prometedoras del norte de Chipre:
🏖 minutos de Long Beach
🏛 cerca de Salamis, Monasterio de San Bernabé & Castillo de Kantara
Reconocido por Forbes como un área de inversión superior.
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🌟 Project Highlights
✔ desarrollo terminado
✔ infraestructura completa
✔ fuerte potencial de alquiler
✔ resort lifestyle year-round
✔ ubicación costera
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Edelweiss Holiday Residence ofrece una combinación perfecta de confort, naturaleza y vida de resort mediterráneo. 🌊✨