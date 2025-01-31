Complejo residencial Brise de Vallee

Küçükerenköy / Esentepe, North Cyprus
📍 Sobre la ubicación
Küçükerenköy es una de las zonas más encantadoras y de rápido desarrollo del norte de Chipre 🌊⛰
Perfectamente situado entre el mar y las montañas, rodeado de olivares y naturaleza virgen.
✨ Ambiente tranquilo y verde
🏖 Playas de arena a 300 metros
🌿 Espacio abierto, aire fresco y impresionantes vistas panorámicas
🍽 Restaurantes y lugares de ocio cerca
📈 Fuerte potencial de inversión en una región en crecimiento
Un lugar ideal para vivir en paz, vacaciones e ingresos de alquiler
-...
🏗 Acerca del Proyecto BRISE DE VALLEE
Tamaño total de la parcela: 54,225 m2
Total unidades: 324
Tipos de bloque:
🔹 Un bloque — Studios
7 bloques × 12 unidades = 84 unidades
(Áticos de jardín)
🔹 B Block — 1+1 Apartamentos
13 bloques × 12 unidades = 156 unidades
(Áticos de jardín)
🔹 C Block — 2+1 Apartamentos
7 bloques × 12 unidades = 84 unidades
(Áticos de jardín)
📅 Tiempo de construcción
🛠 Inicio: 2025
🏁 Finalidad: Diciembre 2027
⏳ 36 meses de construcción + 6 meses de gracia
💳 Plan de pago
🔐 Tasa de reserva: 5.000 libras esterlinas (válidas por 3 semanas)
💰 40% de pago inicial (incluido la tasa de reserva)
📆 60% sin intereses plazos
• hasta la terminación de la construcción (12/2027)
• + 12 meses después de la entrega clave ⚠️
🏊♂️ Instalaciones del hotel
🍽 Restaurante
🏋️♀️ Gimnasio y Complejo Deportivo
💆 SPA Center & Sauna
🎭 Open Amphitheater, Open Auditorium & Open-Air Cinema
👧 Parque infantil
🌊 Distancia caminando a la playa
🍹 Pool Bar
🏊 Piscina comunitaria
🚿 Duchas comunales, WC & Habitaciones cambiantes
🏢 Oficina de Gestión
🧘 Open-Air Yoga Zona
🚶 Senderos Caminantes
🌿 Zonas de actividad al aire libre
✅ Incluido en el precio de venta
🔥 Todos los áticos incluyen terrazas en la azotea
• Zona de barbacoa
• Mini cocina
(Jacuzzi y ducha son opcionales)
🚗 Aparcamiento privado
📐 Especificaciones técnicas completas
🌡 Sistema de calefacción y refrigeración
BRISE DE VALLEE es el equilibrio perfecto de la naturaleza, el Mar Mediterráneo y la vida moderna de estilo resort