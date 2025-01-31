  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Complejo residencial Brise de Vallee

Complejo residencial Brise de Vallee

Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$157,000
VAT
BTC
1.8674865
ETH
97.8829507
USDT
155 223.6948129




ID: 33285
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Pueblo
    Agios Amvrosios

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Küçükerenköy / Esentepe, North Cyprus

📍 Sobre la ubicación

Küçükerenköy es una de las zonas más encantadoras y de rápido desarrollo del norte de Chipre 🌊⛰
Perfectamente situado entre el mar y las montañas, rodeado de olivares y naturaleza virgen.

✨ Ambiente tranquilo y verde
🏖 Playas de arena a 300 metros
🌿 Espacio abierto, aire fresco y impresionantes vistas panorámicas
🍽 Restaurantes y lugares de ocio cerca
📈 Fuerte potencial de inversión en una región en crecimiento

Un lugar ideal para vivir en paz, vacaciones e ingresos de alquiler

-...

🏗 Acerca del Proyecto BRISE DE VALLEE

Tamaño total de la parcela: 54,225 m2
Total unidades: 324

Tipos de bloque:

🔹 Un bloque — Studios
7 bloques × 12 unidades = 84 unidades
(Áticos de jardín)

🔹 B Block — 1+1 Apartamentos
13 bloques × 12 unidades = 156 unidades
(Áticos de jardín)

🔹 C Block — 2+1 Apartamentos
7 bloques × 12 unidades = 84 unidades
(Áticos de jardín)

📅 Tiempo de construcción

🛠 Inicio: 2025
🏁 Finalidad: Diciembre 2027
⏳ 36 meses de construcción + 6 meses de gracia

💳 Plan de pago

🔐 Tasa de reserva: 5.000 libras esterlinas (válidas por 3 semanas)
💰 40% de pago inicial (incluido la tasa de reserva)
📆 60% sin intereses plazos
• hasta la terminación de la construcción (12/2027)
• + 12 meses después de la entrega clave ⚠️

🏊‍♂️ Instalaciones del hotel

🍽 Restaurante
🏋️‍♀️ Gimnasio y Complejo Deportivo
💆 SPA Center & Sauna
🎭 Open Amphitheater, Open Auditorium & Open-Air Cinema
👧 Parque infantil
🌊 Distancia caminando a la playa
🍹 Pool Bar
🏊 Piscina comunitaria
🚿 Duchas comunales, WC & Habitaciones cambiantes
🏢 Oficina de Gestión
🧘 Open-Air Yoga Zona
🚶 Senderos Caminantes
🌿 Zonas de actividad al aire libre

✅ Incluido en el precio de venta

🔥 Todos los áticos incluyen terrazas en la azotea
• Zona de barbacoa
• Mini cocina
(Jacuzzi y ducha son opcionales)

🚗 Aparcamiento privado
📐 Especificaciones técnicas completas
🌡 Sistema de calefacción y refrigeración

BRISE DE VALLEE es el equilibrio perfecto de la naturaleza, el Mar Mediterráneo y la vida moderna de estilo resort

Localización en el mapa

Agios Amvrosios, Chipre del Norte

