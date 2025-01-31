Complejo residencial Brise de Vallee

Küçükerenköy / Esentepe, North Cyprus

📍 Sobre la ubicación

Küçükerenköy es una de las zonas más encantadoras y de rápido desarrollo del norte de Chipre 🌊⛰

Perfectamente situado entre el mar y las montañas, rodeado de olivares y naturaleza virgen.

✨ Ambiente tranquilo y verde

🏖 Playas de arena a 300 metros

🌿 Espacio abierto, aire fresco y impresionantes vistas panorámicas

🍽 Restaurantes y lugares de ocio cerca

📈 Fuerte potencial de inversión en una región en crecimiento

Un lugar ideal para vivir en paz, vacaciones e ingresos de alquiler

-...

🏗 Acerca del Proyecto BRISE DE VALLEE

Tamaño total de la parcela: 54,225 m2

Total unidades: 324

Tipos de bloque:

🔹 Un bloque — Studios

7 bloques × 12 unidades = 84 unidades

(Áticos de jardín)

🔹 B Block — 1+1 Apartamentos

13 bloques × 12 unidades = 156 unidades

(Áticos de jardín)

🔹 C Block — 2+1 Apartamentos

7 bloques × 12 unidades = 84 unidades

(Áticos de jardín)

📅 Tiempo de construcción

🛠 Inicio: 2025

🏁 Finalidad: Diciembre 2027

⏳ 36 meses de construcción + 6 meses de gracia

💳 Plan de pago

🔐 Tasa de reserva: 5.000 libras esterlinas (válidas por 3 semanas)

💰 40% de pago inicial (incluido la tasa de reserva)

📆 60% sin intereses plazos

• hasta la terminación de la construcción (12/2027)

• + 12 meses después de la entrega clave ⚠️

🏊‍♂️ Instalaciones del hotel

🍽 Restaurante

🏋️‍♀️ Gimnasio y Complejo Deportivo

💆 SPA Center & Sauna

🎭 Open Amphitheater, Open Auditorium & Open-Air Cinema

👧 Parque infantil

🌊 Distancia caminando a la playa

🍹 Pool Bar

🏊 Piscina comunitaria

🚿 Duchas comunales, WC & Habitaciones cambiantes

🏢 Oficina de Gestión

🧘 Open-Air Yoga Zona

🚶 Senderos Caminantes

🌿 Zonas de actividad al aire libre

✅ Incluido en el precio de venta

🔥 Todos los áticos incluyen terrazas en la azotea

• Zona de barbacoa

• Mini cocina

(Jacuzzi y ducha son opcionales)

🚗 Aparcamiento privado

📐 Especificaciones técnicas completas

🌡 Sistema de calefacción y refrigeración

BRISE DE VALLEE es el equilibrio perfecto de la naturaleza, el Mar Mediterráneo y la vida moderna de estilo resort