Complejo residencial Habitat

El área del complejo es de 220.000 m2, 35% de los cuales está en construcción.
El complejo está situado entre el mar en el norte y las montañas en el sur. Hermosa vista!🌊🏡⛰️
Toda la infraestructura cercana está disponible:
Entre las playas y los complejos del desarrollador hay 2 autobuses🚌
Los precios comienzan desde £115,000💷
A su elección: estudios, 1+1, 2+1, 3+1 y bungalow con piscina🏡
Plan de pago:
Llaves en Diciembre 2027🔑
Todos los compradores reciben 5-14 días de alojamiento gratuito en 2025, 2026 y 2027.
Hay una empresa de gestión (70%/30%)
¡También hay una acción!🎁 Al comprar bienes raíces en este complejo, se le da como un regalo de nosotros: