  2. Chipre del Norte
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Complejo residencial Habitat

Complejo residencial Habitat

Akanthou, Chipre del Norte
de
$156,091
15
ID: 27961
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/9/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Gazimağusa District
  • Ciudad
    Tatlisu Belediyesi
  • Pueblo
    Akanthou

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Sobre el complejo

El área del complejo es de 220.000 m2, 35% de los cuales está en construcción.

El complejo está situado entre el mar en el norte y las montañas en el sur. Hermosa vista!🌊🏡⛰️

Toda la infraestructura cercana está disponible:

  • escuela
  • hospital,
  • supermercado
  • bazar de granja,
  • bancos,
  • salón de belleza,
  • cafetera
  • Barber shop,
  • coworking
  • Interior y parque infantil abierto para niños,
  • 5 grandes piscinas al aire libre,
  • 5 piscinas cubiertas,
  • Spa, sauna, hammam,
  • gimnasio
  • playa de arena con club,
  • restaurante

Entre las playas y los complejos del desarrollador hay 2 autobuses🚌

Los precios comienzan desde £115,000💷

A su elección: estudios, 1+1, 2+1, 3+1 y bungalow con piscina🏡

Plan de pago:

  • 35% de pago inicial,
  • 65% en plazos de 36 meses

Llaves en Diciembre 2027🔑

Todos los compradores reciben 5-14 días de alojamiento gratuito en 2025, 2026 y 2027.

Hay una empresa de gestión (70%/30%)

¡También hay una acción!🎁 Al comprar bienes raíces en este complejo, se le da como un regalo de nosotros:

  • abogado
  • sello,
  • Título
  • IVA,
  • aplicación al ministerio.

