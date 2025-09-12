Complejo residencial Habitat

El área del complejo es de 220.000 m2, 35% de los cuales está en construcción.

El complejo está situado entre el mar en el norte y las montañas en el sur. Hermosa vista!🌊🏡⛰️

Toda la infraestructura cercana está disponible:

escuela

hospital,

supermercado

bazar de granja,

bancos,

salón de belleza,

cafetera

Barber shop,

coworking

Interior y parque infantil abierto para niños,

5 grandes piscinas al aire libre,

5 piscinas cubiertas,

Spa, sauna, hammam,

gimnasio

playa de arena con club,

restaurante

Entre las playas y los complejos del desarrollador hay 2 autobuses🚌

Los precios comienzan desde £115,000💷

A su elección: estudios, 1+1, 2+1, 3+1 y bungalow con piscina🏡

Plan de pago:

35% de pago inicial,

65% en plazos de 36 meses

Llaves en Diciembre 2027🔑

Todos los compradores reciben 5-14 días de alojamiento gratuito en 2025, 2026 y 2027.

Hay una empresa de gestión (70%/30%)

¡También hay una acción!🎁 Al comprar bienes raíces en este complejo, se le da como un regalo de nosotros: