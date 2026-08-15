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Dúplex en venta en Chipre del Norte

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Dúplex 4 habitaciones en Monarga, Chipre del Norte
Dúplex 4 habitaciones
Monarga, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 6/12
Apartamento dúplex en Abelia Residence (Bogaz)Increíble vista y ubicaciónDUPLEX apartamento,…
$254,270
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Dúplex 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Dúplex 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Número de plantas 2
Apartamentos dúplex en venta en un complejo con piscina a poca distancia de la playa en Lapt…
$290,965
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Dúplex 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Dúplex 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 2
Apartamentos dúplex en venta en un complejo con piscina a poca distancia de la playa en Lapt…
$338,061
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Dúplex 4 habitaciones en Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
Dúplex 4 habitaciones
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 410 m²
Número de plantas 2
Listo para moverse en villa semiconjunta con vistas al mar y a la montaña cerca de la popula…
$512,833
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Dúplex 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Dúplex 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 2/2
Elegantes Propiedades en un Proyecto de Características Ricas en Gazimağusa Norte de Chipre …
$229,605
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Dúplex 2 habitaciones en Dipkarpaz, Chipre del Norte
Dúplex 2 habitaciones
Dipkarpaz, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Chipre septentrionalLa península de Karpas. Con cada respiración respirarás en el aire limpi…
$163,411
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Dúplex 4 habitaciones en Akanthou, Chipre del Norte
Dúplex 4 habitaciones
Akanthou, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/2
Vender al Mar Reserva de Terra 3+1Chipre septentrional Tatlisu; 100 metros cuadrados + 20 me…
$139,062
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Dúplex 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Dúplex 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1/2
Apartamentos de lujo 2+1 en Turtle Bay Village – Chipre septentrionalPresentamos a su atenci…
$129,697
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Dúplex 1 habitacion en Ayios Ilias, Chipre del Norte
Dúplex 1 habitacion
Ayios Ilias, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Área 69 m²
Piso 4/7
Campaña 1 - Garantía de Alquiler ● Desarrollo de la Campaña o Válida hasta el 31 de diciembr…
$199,738
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Parámetros de las propiedades en Chipre del Norte

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