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Pisos de obra nueva en Iskele District, Chipre del Norte

;
Iskele Belediyesi
141
Trikomo
80
Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
9
Erenkoy Karpaz Belediyesi
6
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Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$91,075
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 9
Área 55–78 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Residencia Sea Life — Vivir en el corazón de Long Beach 🌊🏖Sea Life Residence es un complejo residencial completamente terminado situado a solo un minuto a pie de una de las mejores playas de arena del norte de Chipre — Long Beach.Ofrece una rara oportunidad de vivir junto al mar, en el centr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0 – 60.0
87,017 – 120,070
Apartamentos 2 habitaciones
72.0 – 78.0
132,212 – 186,176
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SMAK Partners
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Complejo residencial La Isla Villas
Complejo residencial La Isla Villas
Complejo residencial La Isla Villas
Complejo residencial La Isla Villas
Complejo residencial La Isla Villas
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Complejo residencial La Isla Villas
Spathariko, Chipre del Norte
de
$278,639
Opciones de acabado Con acabado
Área 170 m²
1 objeto inmobiliario 1
La Isla Villas — armonía de la naturaleza y vida moderna cerca de Long Beach 🌿🌊La Isla Villas es un moderno desarrollo residencial creado con la filosofía “A Clean Breath to the Future”, combinando la alegría de vivir isla, armonía natural y confort contemporáneo.El proyecto se encuentra en …
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SMAK Partners
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Complejo residencial Four Seasons Life II
Complejo residencial Four Seasons Life II
Complejo residencial Four Seasons Life II
Complejo residencial Four Seasons Life II
Complejo residencial Four Seasons Life II
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Complejo residencial Four Seasons Life II
Bogazi, Chipre del Norte
de
$217,415
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 40–75 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Four Seasons Life II — Where Nature Meets Privileged Living 🌊🌿Cuatro temporadas de vida II es un complejo residencial completo que ofrece un estilo de vida de comodidad y armonía en la prometedora zona de Boğaz de Iskele.Diseñado con un enfoque visionario, el proyecto conserva el paisaje nat…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
75.0
217,205
Estudio
40.0
119,395
Agencia
SMAK Partners
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TekceTekce
Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
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Edificio de apartamentos Bellagio
Trikomo, Chipre del Norte
de
$174,680
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 13
El nuevo centro de atracción del Meditteranean está en Iskele. Bellagio - Lujo traído a la vida. Le permite descubrir la comodidad ilimitada de una vida lujosa en el corazón de la naturaleza y el mar. Amplios apartamentos, terrazas y balcones, diseñados con características estéticas y funcio…
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SMAK Partners
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Complejo residencial Magnolia Residence
Complejo residencial Magnolia Residence
Complejo residencial Magnolia Residence
Complejo residencial Magnolia Residence
Complejo residencial Magnolia Residence
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Complejo residencial Magnolia Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$213,283
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 106 m²
1 objeto inmobiliario 1
Magnolia Residence — Modern Smart Living in Iskele 🌴Magnolia Residence es un desarrollo residencial innovador situado en Iskele, diseñado para aquellos que valoran estilo de vida moderno, comodidad y tecnología.Inspirado por la flor de magnolia, símbolo de estabilidad, armonía y prosperidad,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
106.0
217,205
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
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Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Trikomo, Chipre del Norte
de
$128,512
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 31
Área 54–117 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Una nueva definición de la vida mediterránea elevada 🌊✨Grand Sapphire Resort & Residences es el mayor y más prestigioso desarrollo del norte de Chipre, situado en la emblemática playa de Long Beach, Iskele.Con 1.630 residencias de lujo y un hotel de clase mundial, el proyecto ofrece un verda…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
111.0 – 117.0
269,820 – 296,802
Estudio
54.0
150,425 – 153,797
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$303,111
Opciones de acabado Con acabado
Este proyecto ha recibido prestigiosos Premios NC de Propiedad!Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) 147 m2 con vistas al mar en un prestigioso complejo residencial con un hotel y casino de 5*, a 600 metros de Long Beach - Grand Sapphire Resort.El apartamento está totalmente amuebla…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
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Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$114,792
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1) 60 m2 con terraza de 15 m2 en el complejo Park Residence.Apartamentos de dos habitaciones a 250 metros de la playa de arena. "Long Beach" es una costa con hermosas playas de arena, cerca de la ciudad de Iskele y no lejos de Famagusta.En este proye…
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Smart Home
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Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
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Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$176,478
Opciones de acabado Con acabado
Estudio amueblado 48.8 - 55.6 m2 con un paquete de diseño del desarrollador en el complejo Court Yard.El estudio tiene una sala de estar con TV y cama doble, una zona de cocina con electrodomésticos, incluyendo una placa, capucha y nevera.Este proyecto tiene un gran territorio y una variedad…
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Smart Home
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Complejo residencial Green & Blue
Complejo residencial Green & Blue
Complejo residencial Green & Blue
Complejo residencial Green & Blue
Complejo residencial Green & Blue
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Complejo residencial Green & Blue
Yialousa, Chipre del Norte
de
$160,517
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
1 objeto inmobiliario 1
Verde & Azul toma su nombre de los dos colores definidos de la región Karpaz: el azul profundo del Mar Mediterráneo y el verde exuberante de su paisaje natural virgen 🌿. Cada residencia está pensada para abrazar estos elementos, creando un equilibrio armonioso entre la naturaleza y la vida m…
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SMAK Partners
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Complejo residencial Aventus Residence
Complejo residencial Aventus Residence
Complejo residencial Aventus Residence
Complejo residencial Aventus Residence
Complejo residencial Aventus Residence
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Complejo residencial Aventus Residence
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$211,811
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Aventus Residence es un nuevo complejo residencial situado en la zona de Iskele, a solo 750 metros del Mar Mediterráneo. El proyecto está convenientemente situado junto a restaurantes, mercados, estaciones de gas y todas las comodidades necesarias.Aventus consta de dos etapas, que incluyen s…
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Complejo residencial Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Complejo residencial Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Complejo residencial Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Complejo residencial Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Complejo residencial Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
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Complejo residencial Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Vokolida, Chipre del Norte
de
$193,991
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de dos dormitorios 87 m2 - complejo a 100 metros de su propia playa de arena en el complejo 5 * SPA Playa Thalassa.El complejo se encuentra en la principal zona turística del norte de Chipre. La región de Bafra se está desarrollando rápidamente como una importante región turístic…
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Smart Home
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Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
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Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$70,101
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Estudio amueblado de 42 m2 con balcón de 7 m2, a 600 metros de la playa de arena "Long Beach" en el complejo Royal Sun Residence."Long Beach" es una inversión exitosa y una oportunidad para vivir en uno …
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Smart Home
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Complejo residencial Olive Court 2
Complejo residencial Olive Court 2
Complejo residencial Olive Court 2
Complejo residencial Olive Court 2
Complejo residencial Olive Court 2
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Complejo residencial Olive Court 2
Trikomo, Chipre del Norte
de
$130,371
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 103 m²
1 objeto inmobiliario 1
Olive Court 2 - complejo moderno en Jeni Boazici 🌿🏡Olive Court 2 se encuentra en Yeni Boğaziçi, a solo 10 minutos a pie del mar.El proyecto incluye 58 residencias, combinando arquitectura moderna, planificación reflexiva y entorno verde. Cada detalle es pensado para una vida cómoda cerca de …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
103.0
133,561
Agencia
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Complejo residencial Sky Diora
Complejo residencial Sky Diora
Complejo residencial Sky Diora
Complejo residencial Sky Diora
Complejo residencial Sky Diora
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Complejo residencial Sky Diora
Yialousa, Chipre del Norte
de
$156,257
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
El proyecto Sky Diora es una zona residencial especial ubicada en Yeni Erenköy. Con 80 unidades, 10 bloques, oficina de gestión para servicios de alquiler y mantenimiento, este proyecto pretende mezclar el ambiente sereno del mar con la comodidad de la vida moderna para convertir sus sueños …
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SMAK Partners
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Complejo residencial Caesar Blue
Complejo residencial Caesar Blue
Complejo residencial Caesar Blue
Complejo residencial Caesar Blue
Complejo residencial Caesar Blue
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Complejo residencial Caesar Blue
Gastria, Chipre del Norte
de
$120,726
Área 48–112 m²
15 objetos inmobiliarios 15
Caesar Blue es un moderno complejo residencial situado en un pintoresco rincón del norte de Chipre, diseñado y construido exclusivamente por Afik Group.César Azul se encuentra junto a una playa de arena en la costa mediterránea. El apartamento totalmente equipado rodeado de jardines fragante…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.0 – 75.0
91,739 – 170,661
Apartamentos 2 habitaciones
106.0 – 112.0
161,892 – 221,927
Estudio
48.0 – 52.0
97,810
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Yalusa Homes
Complejo residencial Yalusa Homes
Complejo residencial Yalusa Homes
Complejo residencial Yalusa Homes
Complejo residencial Yalusa Homes
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Complejo residencial Yalusa Homes
Yialousa, Chipre del Norte
de
$230,560
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
1 objeto inmobiliario 1
Yalusa Homes — Donde la Naturaleza Conoce la Tranquidad 🌊🌿Yalusa Homes es un proyecto residencial eco-consciente situado en Yeni Erenköy (Dipkarpaz) — una de las regiones más intactas y preservadas naturalmente del norte de Chipre.Aquí usted descubrirá playas prístinas, actividades de ocio a…
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Complejo residencial Abelia Residence
Complejo residencial Abelia Residence
Complejo residencial Abelia Residence
Complejo residencial Abelia Residence
Complejo residencial Abelia Residence
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Complejo residencial Abelia Residence
Bogazi, Chipre del Norte
de
$69,865
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 14
Área 36–123 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Abelia Residence — moderno costero que vive en Boğaz 🌊Abelia Residence es un complejo residencial completo situado en la pintoresca región costera de Boğaz, en la costa oriental de Chipre septentrional.El complejo está situado a sólo 250 metros del mar, permitiendo a los residentes disfrutar…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.0
70,153
Apartamentos 2 habitaciones
123.0
222,601
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial HERA
Complejo residencial HERA
Complejo residencial HERA
Complejo residencial HERA
Complejo residencial HERA
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Complejo residencial HERA
Vokolida, Chipre del Norte
de
$236,676
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
HERA — 5★ Lujo en el corazón de Bafra 👑Situado en Bafra, Iskele, HERA se encuentra en uno de los centros turísticos de mayor prestigio y rápido desarrollo del norte de Chipre 🌴Una vez un tranquilo pueblo costero, Bafra se ha transformado durante los últimos 10-15 años en un destino turístico…
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SMAK Partners
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Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
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Trikomo, Chipre del Norte
de
$169,240
Opciones de acabado Con acabado
El proyecto ganó los prestigiosos Premios NC de la Propiedad 2019!Amueblado apartamento estudio de 53 metros cuadrados en el complejo Grand Sapphire Resort con un hotel y casino.El complejo se encuentra a 600 metros de Long Beach, en una de las zonas más populares con un paseo ajardinado que…
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Smart Home
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Edificio de apartamentos ISATIS INFINITY
Edificio de apartamentos ISATIS INFINITY
Edificio de apartamentos ISATIS INFINITY
Edificio de apartamentos ISATIS INFINITY
Edificio de apartamentos ISATIS INFINITY
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Edificio de apartamentos ISATIS INFINITY
Spathariko, Chipre del Norte
de
$224,274
VAT
Número de plantas 10
A pocos pasos de playas de arena dorada, INFINITY ofrece la armonía perfecta entre la aislamiento pacífica y la vida vibrante. Lejos del ruido de la ciudad, sin embargo, con acceso sin esfuerzo a sus destinos de negocios y ocio, aquí es donde su hogar de ensueño se convierte en realidad.Aero…
Desarrollador
ISATIS Construction Ltd
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Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
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Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$76,841
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Apartamento estudio amueblado 57 m2 un kilómetro de la playa de arena.Gracias a la ubicación única, vivirás en un lugar tranquilo lejos del bullicio de la ciudad, pero al mismo tiempo estarás cerca de to…
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Smart Home
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Complejo residencial La Palazzo
Complejo residencial La Palazzo
Complejo residencial La Palazzo
Complejo residencial La Palazzo
Complejo residencial La Palazzo
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Complejo residencial La Palazzo
Gastria, Chipre del Norte
de
$218,350
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
La Palazzo es una nueva cara para la región de Bogaz, mezclando lo más alto de los standarts con un aspecto clásico sofisticado. La Palazzo es la más pura encarnación del Lujo. Ya sea un amplio apartamento de 2 dormitorios o una villa independiente de 4 dormitorios nos permiten elevar su exp…
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SMAK Partners
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Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
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Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$129,053
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 13
Área 57–130 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Residencia de vacaciones de Edelweiss — Resort-Style Living in Iskele 🌴🌊Edelweiss Holiday Residence es un moderno complejo residencial que combina la arquitectura contemporánea, la construcción de alta calidad y la vida de estilo resort.El proyecto está completo y ofrece un entorno ideal par…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
130.0
178,081
Estudio
57.0
82,295
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
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Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$72,797
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Estudio listo 43 m2 250 metros de la playa de arena. "Long Beach" es una costa con hermosas playas de arena, cerca de la ciudad de Iskele y no lejos de la ciudad de Famagusta.Long Beach es una buena inve…
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Complejo residencial CC Towers Iskele
Complejo residencial CC Towers Iskele
Complejo residencial CC Towers Iskele
Complejo residencial CC Towers Iskele
Complejo residencial CC Towers Iskele
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Complejo residencial CC Towers Iskele
Patriki, Chipre del Norte
de
$137,222
Año de construcción 2026
CC TOWERS ISKELECiudad: Iskele, BoğazTipo de propiedad: ApartamentoNúmero de habitaciones: Estudio, 1+1, 2+1Zona cerrada: 31m2/44m2 ~ 45m2/62m2 ~69m2/119 m2Situación: Los bloques A & B se completarán2026, C,D,E en 2027Precio inicial: £ 67.000Plan de pago por 10 años:40% de pago inicial20% ha…
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SMAK Partners
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Complejo residencial Thalassa Beach Resort
Complejo residencial Thalassa Beach Resort
Complejo residencial Thalassa Beach Resort
Complejo residencial Thalassa Beach Resort
Complejo residencial Thalassa Beach Resort
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Complejo residencial Thalassa Beach Resort
Vokolida, Chipre del Norte
de
$87,763
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
1 objeto inmobiliario 1
Thalassa Beach Resort — Beachfront Living in Bafra VIP Tourism Area 🌊🏖Thalassa Beach Resort es un desarrollo residencial premium situado directamente en la costa en la región de Bafra del norte de Chipre.El proyecto se beneficia de una posición única frente a la playa con una playa de arena …
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Complejo residencial The Blue Residence
Complejo residencial The Blue Residence
Complejo residencial The Blue Residence
Complejo residencial The Blue Residence
Complejo residencial The Blue Residence
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Complejo residencial The Blue Residence
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$194,503
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
El Blue Residence es un desarrollo residencial de primera calidad situado en la vibrante zona turística de Iskele, Long Beach, uno de los lugares más deseables del norte de Chipre.Combinando arquitectura contemporánea, entorno paisajístico y excelentes comodidades, el proyecto ofrece un esti…
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Complejo residencial Lilium Park
Complejo residencial Lilium Park
Complejo residencial Lilium Park
Complejo residencial Lilium Park
Complejo residencial Lilium Park
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Complejo residencial Lilium Park
Trikomo, Chipre del Norte
de
$122,482
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Un sentido moderno y minimalista de la comodidad.Lilium Park ofrece un concepto diferente mezclando la arquitectura clásica mediterránea y el minimalismo asiático.Lilium Park ofrece a sus huéspedes una experiencia de vida tranquila. Un ambiente agradable y cálido le espera en el parque Liliu…
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Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
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Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Agios Georgios, Chipre del Norte
de
$234,913
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 17
Área 113–190 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Grand Sapphire Resort & Residence, Block F — Premium Resort Living by Long Beach 🌊Grand Sapphire Resort & Residence, Block F es parte de uno de los mayores y más prestigiosos desarrollos del norte de Chipre, ubicado en Iskele, a pocos minutos a pie de Long Beach.Este moderno complejo de alta…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
113.0 – 118.0
236,092 – 256,329
Apartamentos 3 habitaciones
190.0
403,381
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Riverside Life
Complejo residencial Riverside Life
Complejo residencial Riverside Life
Complejo residencial Riverside Life
Complejo residencial Riverside Life
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Complejo residencial Riverside Life
Trikomo, Chipre del Norte
de
$92,108
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 17
Área 38–135 m²
16 objetos inmobiliarios 16
Riverside Life ← Long Beach, Iskele 🌴Vida mediterránea Cerca de la playaRiverside Life es un moderno complejo residencial situado en la popular zona de Long Beach de Iskele, a poca distancia de la famosa costa mediterránea de arena.El proyecto está convenientemente situado frente al Caesar R…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
38.0 – 62.0
102,532 – 163,241
Apartamentos 2 habitaciones
73.0 – 135.0
176,732 – 288,707
Estudio
38.0
93,088 – 105,230
Agencia
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Complejo residencial Park Residence
Complejo residencial Park Residence
Complejo residencial Park Residence
Complejo residencial Park Residence
Complejo residencial Park Residence
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Complejo residencial Park Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$90,611
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Área 60–200 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Un nuevo hito en Long Beach 🌊Park Residence ofrece un aspecto arquitectónico fresco a la costa de Long Beach, situada a solo 200 metros de la famosa playa de arena.Este moderno proyecto residencial está diseñado para aquellos que quieren vivir junto al mar y disfrutar de vistas mediterráneas…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.0 – 200.0
97,096 – 462,360
Apartamentos 2 habitaciones
86.0 – 90.0
155,146 – 240,140
Agencia
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Complejo residencial ISATIS ELYSIUM 2
Complejo residencial ISATIS ELYSIUM 2
Complejo residencial ISATIS ELYSIUM 2
Complejo residencial ISATIS ELYSIUM 2
Complejo residencial ISATIS ELYSIUM 2
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Complejo residencial ISATIS ELYSIUM 2
Spathariko, Chipre del Norte
de
$169,904
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
A pocos pasos de las arenas doradas, los equilibrios tranquilos con activo, lejos del bullicio de la ciudad y sin embargo con fácil acceso a sus centros de negocios y ocio, hace de Chipre del Norte su hogar de ensueño.Aeropuerto de Larnaca 79 kmNicosia 65 kmAyia Napa 45 kmAeropuerto Ercan 55…
Desarrollador
ISATIS Construction Ltd
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Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
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Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$76,841
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Estudio 42 m2 en un complejo SPA cerca de la playa de Long Beach.Este complejo residencial de 5* está situado en la costa de Long Beach, que se extiende a lo largo de la costa este de Chipre.La infraestr…
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Complejo residencial La Joya Beach Residences
Complejo residencial La Joya Beach Residences
Complejo residencial La Joya Beach Residences
Complejo residencial La Joya Beach Residences
Complejo residencial La Joya Beach Residences
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Complejo residencial La Joya Beach Residences
Trikomo, Chipre del Norte
de
$157,328
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
La Joya Beach Residences es un proyecto residencial de lujo situado en Long Beach, Iskele, una de las zonas costeras más prestigiosas del norte de Chipre.El nombre La Joya se traduce del español como “la joya”, reflejando perfectamente la esencia de este exclusivo desarrollo. Estas residenci…
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Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Bogazi, Chipre del Norte
de
$95,714
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Estudio amueblado (0+1) 44 m2 con balcón con vista directa al mar.Un complejo residencial cerrado con todas las comodidades, situado a 200 metros del mar en la zona de Boaz, a 10 km de la ciudad de Famag…
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Complejo residencial Courtyard Platinum
Complejo residencial Courtyard Platinum
Complejo residencial Courtyard Platinum
Complejo residencial Courtyard Platinum
Complejo residencial Courtyard Platinum
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Complejo residencial Courtyard Platinum
Bogazi, Chipre del Norte
de
$170,378
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
🏡 Courtyard Platinum es un nuevo nivel de confort y lujo en el corazón de la región de desarrollo rápido de Iskele, Chipre septentrional.El proyecto continúa el éxito del popular Courtyard Long Beach Holiday Resort, estableciendo nuevos estándares para la vida y la inversión.🌿 El concepto ún…
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Complejo residencial Velaris
Complejo residencial Velaris
Complejo residencial Velaris
Complejo residencial Velaris
Complejo residencial Velaris
Mostrar todo Complejo residencial Velaris
Complejo residencial Velaris
Bogazi, Chipre del Norte
de
$196,318
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Velaris – una armonía de estilo, comodidad y vida de resort 🌿✨Velaris es un moderno proyecto de baja altura situado a solo 700 metros del mar, diseñado para una cómoda vida y relajación en un ambiente de tranquilidad y comodidad 🌊Un lugar ideal para aquellos que valoran un equilibrio entre l…
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Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Mostrar todo Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Trikomo, Chipre del Norte
de
$56,750
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Área 40–128 m²
54 objetos inmobiliarios 54
Caesar Resort — Un Resort Ciudad por el Mar 🌊🏖✨Caesar Resort se encuentra en Iskele, junto a la famosa Long Beach, una de las playas más hermosas de Chipre.Todo el proyecto abarca 393,570 m2, formando un verdadero pueblo turístico con sus propios restaurantes, centros SPA, parques y zonas de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
56.0 – 80.0
71,502 – 116,697
Apartamentos 2 habitaciones
75.0 – 122.0
88,366 – 168,637
Apartamentos 3 habitaciones
128.0
225,300
Estudio
40.0 – 60.0
57,337 – 141,655
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Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
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Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Bogazi, Chipre del Norte
de
$169,742
Opciones de acabado Con acabado
Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1) 71 m2 en 5* complejo SPA César Azul.Nuevo complejo de apartamentos situado en una pintoresca parte de la región de Bogaz, con una playa de arena limpia. Los apartamentos son ideales para vacaciones, alquiler y residencia permanente.Infraestructura…
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Smart Home
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Complejo residencial MCKENZIE 2
Complejo residencial MCKENZIE 2
Complejo residencial MCKENZIE 2
Complejo residencial MCKENZIE 2
Complejo residencial MCKENZIE 2
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Complejo residencial MCKENZIE 2
Trikomo, Chipre del Norte
de
$404,940
Mckenzie 2 complejo residencial es un proyecto de lujo y de alta calidad situado en la popular zona turística de Long Beach, al norte de Famagusta, en el norte de Chipre. Este proyecto promete un estilo de vida indescriptible en medio de la belleza de la naturaleza y la proximidad del Mar Me…
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Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
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Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Gastria, Chipre del Norte
de
$162,303
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 22
César Palm Jumeirah contará con siete edificios de altura inspirados en la emblemática Palm Jumeirah de Dubai, a solo 300 metros del mar. Cada edificio de 22 plantas ofrecerá impresionantes vistas al Mediterráneo. Los residentes pueden admirar comodidades como una piscina comunitaria en form…
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Complejo residencial Querencia
Complejo residencial Querencia
Complejo residencial Querencia
Complejo residencial Querencia
Complejo residencial Querencia
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Complejo residencial Querencia
Trikomo, Chipre del Norte
de
$194,442
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 28
🌊 Querencia es un magnífico proyecto que creará un ambiente único en Long Beach, a solo 400 metros del mar.Directamente frente a la playa única abrirá un complejo con vistas inspiradoras, espacios de vida reflexivos e infraestructura rica.🏢 4 cuadras, una de las cuales funcionará como hotel🏗…
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Complejo residencial Courtyard
Complejo residencial Courtyard
Complejo residencial Courtyard
Complejo residencial Courtyard
Trikomo, Chipre del Norte
de
$137,276
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 50–125 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Courtyard — A Completed Complejo Resort-Style en Long Beach 🌴🌊Courtyard es un complejo residencial listo situado en la región de Long Beach muy deseable, a solo 5 minutos a pie de la costa de arena 🏖✨Combina cómodas condiciones de vida, paisajes verdes e infraestructura de resort completo en…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
65.0
175,383
Apartamentos 2 habitaciones
125.0
294,778
Estudio
50.0
139,632 – 144,354
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Complejo residencial Royal Life Residence
Complejo residencial Royal Life Residence
Complejo residencial Royal Life Residence
Complejo residencial Royal Life Residence
Complejo residencial Royal Life Residence
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Complejo residencial Royal Life Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$73,583
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 14
Área 41–58 m²
10 objetos inmobiliarios 10
Residencia de Vida Real - Complejo Residencial Moderno a 100 m de Long Beach 🌊Royal Life Residence es un complejo residencial completo situado en el corazón de la popular zona de Long Beach en Iskele, a solo 100 metros de la playa mediterránea de arena.El complejo ofrece un ambiente turístic…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0 – 58.0
97,810 – 113,324
Estudio
41.0 – 42.0
74,200 – 83,644
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Complejo residencial Kaya Residences
Complejo residencial Kaya Residences
Complejo residencial Kaya Residences
Complejo residencial Kaya Residences
Complejo residencial Kaya Residences
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Complejo residencial Kaya Residences
Agios Theodoros, Chipre del Norte
de
$113,078
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Residencias de Kaya — Sol, Mar & Lujo Vivir en el Corazón de Bafra ☀️🌊✨Deje que el sol y el mar Mediterráneo azul se conviertan en parte de su vida cotidiana en Bafra, una de las zonas turísticas más prestigiosas del norte de Chipre.Kaya Residences se encuentra a solo 5 minutos en coche de u…
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Complejo residencial Grand Sapphire BLU
Complejo residencial Grand Sapphire BLU
Complejo residencial Grand Sapphire BLU
Complejo residencial Grand Sapphire BLU
Complejo residencial Grand Sapphire BLU
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Complejo residencial Grand Sapphire BLU
Trikomo, Chipre del Norte
de
$212,967
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Grand Sapphire BLU — Un nuevo estándar de 7★ Living at Long Beach 🌊✨Grand Sapphire BLU es un desarrollo residencial premium ultramoderno situado en la costa de Long Beach (Iskele), estableciendo un nuevo punto de referencia para la vida de estilo de vida de 7 estrellas.El proyecto combina ar…
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Complejo residencial Sky Deluxia Life
Complejo residencial Sky Deluxia Life
Complejo residencial Sky Deluxia Life
Complejo residencial Sky Deluxia Life
Complejo residencial Sky Deluxia Life
Mostrar todo Complejo residencial Sky Deluxia Life
Complejo residencial Sky Deluxia Life
Trikomo, Chipre del Norte
de
$184,551
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 18
Área 47 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un estilo de vida Resort-Style en Long Beach 🌊Sky Deluxia Life es un desarrollo contemporáneo a gran escala situado en el centro de Iskele Long Beach. Integrado con el magnífico paisaje costero, el proyecto ofrece un verdadero estilo de vida de vacaciones de cuatro temporadas, no sólo un hog…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0
103,881
Agencia
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Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
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Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$85,549
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Área 42–143 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Royal Sun Elite Residence es un gran complejo residencial situado en la popular zona de Long Beach de Iskele.El desarrollo abarca 90 acres de tierra e incluye 1.122 propiedades, que ofrecen una amplia variedad de apartamentos, áticos y casas de estilo adosado.El proyecto combina con éxito la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.0 – 98.0
103,881 – 132,212
Villa
143.0
294,778
Estudio
42.0
87,017
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Trikomo, Chipre del Norte
de
$129,066
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 36–189 m²
219 objetos inmobiliarios 219
El proyecto más exclusivo de North Cyprus Ocean Life ofrece una oportunidad única de vida e inversión, además de su naturaleza, clima, bellezas históricas, turismo e infraestructura educativa. Como centro de atención de los inversores y del mundo con sus precios de vivienda adorables en comp…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.0 – 45.0
128,164 – 211,134
Apartamentos 2 habitaciones
86.0 – 103.0
209,110 – 275,216
Apartamentos 3 habitaciones
125.0
263,074 – 280,613
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Mostrar todo Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Trikomo, Chipre del Norte
de
$167,695
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
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Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$213,304
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de 1 dormitorio (1+1) 64 m2 en el prestigioso complejo Grand Sapphire Resort CASINO, a 600 metros de Long Beach.El precio incluye un paquete de diseño (aparatos y muebles).El complejo se encuentra en una de las zonas más populares con un paseo ajardinado que se extiende a lo larg…
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Smart Home
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Complejo residencial Venice
Complejo residencial Venice
Complejo residencial Venice
Complejo residencial Venice
Complejo residencial Venice
Mostrar todo Complejo residencial Venice
Complejo residencial Venice
Spathariko, Chipre del Norte
de
$132,156
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 10
Venecia — Resort Living Inspirado por Italia 🇮🇹✨Venecia es un desarrollo residencial único situado en el corazón de Long Beach, Iskele, donde el estilo de vida mediterráneo se encuentra con el romance de Venecia 💙El agua está en el centro de este concepto — canales con góndolas, islas de jac…
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Complejo residencial Aquamarine Boğaz Mansions
Complejo residencial Aquamarine Boğaz Mansions
Complejo residencial Aquamarine Boğaz Mansions
Complejo residencial Aquamarine Boğaz Mansions
Complejo residencial Aquamarine Boğaz Mansions
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Complejo residencial Aquamarine Boğaz Mansions
Bogazi, Chipre del Norte
de
$211,591
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Panoramic Coastal Living by the Mediterranean Sea 🌊Aquamarine Boğaz Mansions es una colección exclusiva de 43 residencias escénicas de baja altura que ofrecen impresionantes vistas panorámicas del Mar Mediterráneo y las montañas circundantes.Situado a sólo 600 metros del prístino paseo marít…
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Complejo residencial Caesar Beach
Complejo residencial Caesar Beach
Complejo residencial Caesar Beach
Complejo residencial Caesar Beach
Bogazi, Chipre del Norte
de
$378,413
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 100 m²
1 objeto inmobiliario 1
Caesar Beach — Frente a la playa Vivir con la infraestructura Full Resort 🌊🏖Caesar Beach es un moderno complejo residencial situado directamente en la costa mediterránea, con una playa de arena totalmente оборудованый.El proyecto está completo y ofrece un estilo de vida de estilo resort con …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
100.0
377,748
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Complejo residencial ZK Aventus
Complejo residencial ZK Aventus
Complejo residencial ZK Aventus
Complejo residencial ZK Aventus
Complejo residencial ZK Aventus
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Complejo residencial ZK Aventus
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$157,446
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Ubicación: IskeleDistancia al mar: 750 mParcela de tierra: 22000 m2Número de apartamentos: 130Número de villas adyacentes: 12Descripción del proyecto: Tipo de cámara de proyecto, rodeado de naturaleza, con acceso a todosinfraestructura necesaria. Consta de 7 bloques de apartamentos de dos pl…
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Complejo residencial ARCADIA
Complejo residencial ARCADIA
Complejo residencial ARCADIA
Complejo residencial ARCADIA
Complejo residencial ARCADIA
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Complejo residencial ARCADIA
Trikomo, Chipre del Norte
de
$118,775
Opciones de acabado Con acabado
LUGAR WHERE DREAMS BECOME REALITYArcadia, ubicada en Iskele Boğaz, es un complejo residencial vibrante con 300 unidades modernas, incluyendo estudios, apartamentos de una habitación, dublex de una habitación y dublex de dos habitaciones. Cada unidad está diseñada para comodidad y lujo, ideal…
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Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
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Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Bogazi, Chipre del Norte
de
$145,493
Opciones de acabado Con acabado
Estudio amueblado 46 m2 en el complejo Four Seasons Life en la costa.Un proyecto a gran escala en la segunda costa con una superficie total de 61,000 m2, en el que se encuentran 326 propiedades.El complejo está diseñado para crear una vida de ensueño que se integra fácilmente en el diseño na…
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Smart Home
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Complejo residencial Royal Sun Residence
Complejo residencial Royal Sun Residence
Complejo residencial Royal Sun Residence
Complejo residencial Royal Sun Residence
Complejo residencial Royal Sun Residence
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Complejo residencial Royal Sun Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$75,868
Opciones de acabado Con acabado
Área 42–103 m²
14 objetos inmobiliarios 14
Royal Sun Residence — Complete Seaside Living 🌊☀️Royal Sun Residence es un complejo residencial completamente terminado situado en la zona de Long Beach, Iskele, Chipre septentrional.La famosa playa de arena está a sólo 5 minutos a pie 🏖Se trata de una comunidad animada y establecida con ter…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0 – 103.0
93,088 – 136,259
Apartamentos 2 habitaciones
70.0 – 100.0
144,354 – 209,110
Estudio
42.0
72,851
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
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Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$64,229
Opciones de acabado Con acabado
Un apartamento estudio amueblado de 57 metros cuadrados está situado a un kilómetro de la playa de arena.Esta ubicación única ofrece un entorno tranquilo lejos del bullicio y bullicio de la ciudad, pero cerca de todas las comodidades de la ciudad y lugares históricos.El centro de la ciudad y…
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Smart Home
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Edificio de apartamentos Velocity
Edificio de apartamentos Velocity
Edificio de apartamentos Velocity
Edificio de apartamentos Velocity
Edificio de apartamentos Velocity
Edificio de apartamentos Velocity
Edificio de apartamentos Velocity
Trikomo, Chipre del Norte
de
$118,368
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Vida moderna A sólo 350 metros del mar en Iskele 🌊Nos complace presentar Velocity, un moderno edificio residencial de 5 plantas situado en una de las zonas más prometedoras de Iskele, cerca de la famosa Long Beach.El proyecto combina ubicación privilegiada, construcción moderna y fuerte pote…
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Complejo residencial Lagoon Verde
Complejo residencial Lagoon Verde
Complejo residencial Lagoon Verde
Complejo residencial Lagoon Verde
Complejo residencial Lagoon Verde
Mostrar todo Complejo residencial Lagoon Verde
Complejo residencial Lagoon Verde
Spathariko, Chipre del Norte
de
$136,135
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Lagoon Verde Residences & Resort es más que un lugar para vivir; es una invitación a experimentar la tranquilidad y la belleza de Chipre del Norte. ¡Ven y descubre tu propio paraíso!🏝️La gigante laguna de Lagoon Verde ejemplifica su dedicación a la innovación, diseño excepcional y satisfacci…
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Complejo residencial Panorama Long Beach
Complejo residencial Panorama Long Beach
Complejo residencial Panorama Long Beach
Complejo residencial Panorama Long Beach
Complejo residencial Panorama Long Beach
Mostrar todo Complejo residencial Panorama Long Beach
Complejo residencial Panorama Long Beach
Trikomo, Chipre del Norte
de
$202,560
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 13
Área 74–85 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Panorama Long Beach — El icono de la costa 🌅🏖Panorama Long Playa es un proyecto residencial premium completado situado a solo 180 metros del mar (2 minutos a pie).Situado en la frontera de una zona de zonificación de baja altura, el proyecto garantiza máximas vistas al mar y los alrededores …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
74.0
263,749
Apartamentos 2 habitaciones
80.0 – 85.0
364,257 – 418,221
Agencia
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Complejo residencial Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Complejo residencial Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Complejo residencial Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Complejo residencial Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Complejo residencial Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Complejo residencial Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$238,660
Año de construcción 2026
🌟 Exclusivo complejo residencial en Bahçeler, İskele 🌟 Su nueva casa es una combinación de lujo, comodidad y diseño único!🏡 Sobre el proyecto:- Superficie de construcción: 25.053 m2.- Área cerrada: 24.300 m2.- Zona verde: 2.330 m2 - acogedores jardines y zonas de recreación.🔹 Configuración- …
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Barrio residencial La Palazzo
Barrio residencial La Palazzo
Barrio residencial La Palazzo
Barrio residencial La Palazzo
Barrio residencial La Palazzo
Barrio residencial La Palazzo
Patriki, Chipre del Norte
de
$278,638
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Dolce Vita
Barrio residencial Dolce Vita
Barrio residencial Dolce Vita
Barrio residencial Dolce Vita
Barrio residencial Dolce Vita
Barrio residencial Dolce Vita
Spathariko, Chipre del Norte
de
$183,648
Año de construcción 2026
Agencia
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Barrio residencial Thalassa Beach Resort
Barrio residencial Thalassa Beach Resort
Barrio residencial Thalassa Beach Resort
Barrio residencial Thalassa Beach Resort
Barrio residencial Thalassa Beach Resort
Barrio residencial Thalassa Beach Resort
Agios Theodoros, Chipre del Norte
de
$158,317
Agencia
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Complejo residencial Thalassa Beach Resort
Complejo residencial Thalassa Beach Resort
Complejo residencial Thalassa Beach Resort
Complejo residencial Thalassa Beach Resort
Complejo residencial Thalassa Beach Resort
Mostrar todo Complejo residencial Thalassa Beach Resort
Complejo residencial Thalassa Beach Resort
Agios Theodoros, Chipre del Norte
de
$130,056
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
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Apart - hotel Hera Luxury Resort Casino
Apart - hotel Hera Luxury Resort Casino
Apart - hotel Hera Luxury Resort Casino
Apart - hotel Hera Luxury Resort Casino
Apart - hotel Hera Luxury Resort Casino
Mostrar todo Apart - hotel Hera Luxury Resort Casino
Apart - hotel Hera Luxury Resort Casino
Agios Theodoros, Chipre del Norte
de
$233,681
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 1
Proyecto único de inversión con garantía de retorno de inversiónBienvenido a un complejo residencial de élite con un concepto de hotel en la región turística de Bafra, Famagusta! El proyecto se encuentra en una animada zona turística rodeada de hoteles de 5 estrellas con casinos de estilo La…
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Barrio residencial Zodiac City - Libra Towers
Barrio residencial Zodiac City - Libra Towers
Barrio residencial Zodiac City - Libra Towers
Barrio residencial Zodiac City - Libra Towers
Barrio residencial Zodiac City - Libra Towers
Barrio residencial Zodiac City - Libra Towers
Trikomo, Chipre del Norte
de
$189,981
Año de construcción 2022
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Barrio residencial Vista Mare
Barrio residencial Vista Mare
Barrio residencial Vista Mare
Barrio residencial Vista Mare
Barrio residencial Vista Mare
Barrio residencial Vista Mare
Trikomo, Chipre del Norte
de
$158,317
Año de construcción 2023
Agencia
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Complejo residencial Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Complejo residencial Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Complejo residencial Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Complejo residencial Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Complejo residencial Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
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Complejo residencial Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Bogazi, Chipre del Norte
de
$269,762
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Apartamento de dos plantas con tres dormitorios de 179 m2 con vistas panorámicas al mar y las montañas, situado a sólo 250 metros de la costa en la zona de Bogaz.En la planta baja hay un amplio salón con…
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Smart Home
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Barrio residencial Caesar Resort
Barrio residencial Caesar Resort
Barrio residencial Caesar Resort
Barrio residencial Caesar Resort
Barrio residencial Caesar Resort
Barrio residencial Caesar Resort
Trikomo, Chipre del Norte
de
$107,022
Año de construcción 2027
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Barrio residencial Volna Life
Barrio residencial Volna Life
Barrio residencial Volna Life
Barrio residencial Volna Life
Barrio residencial Volna Life
Trikomo, Chipre del Norte
de
$238,616
Año de construcción 2025
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Barrio residencial Luna
Barrio residencial Luna
Barrio residencial Luna
Barrio residencial Luna
Barrio residencial Luna
Barrio residencial Luna
Trikomo, Chipre del Norte
de
$417,957
Año de construcción 2025
Agencia
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Barrio residencial Sky Deluxia Life
Barrio residencial Sky Deluxia Life
Barrio residencial Sky Deluxia Life
Barrio residencial Sky Deluxia Life
Barrio residencial Sky Deluxia Life
Barrio residencial Sky Deluxia Life
Trikomo, Chipre del Norte
de
$150,085
Agencia
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Barrio residencial Riverside Blue
Barrio residencial Riverside Blue
Barrio residencial Riverside Blue
Barrio residencial Riverside Blue
Barrio residencial Riverside Blue
Barrio residencial Riverside Blue
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$139,319
Año de construcción 2025
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Complejo residencial One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Complejo residencial One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Complejo residencial One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Complejo residencial One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Complejo residencial One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Mostrar todo Complejo residencial One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Complejo residencial One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Gastria, Chipre del Norte
de
$142,321
Opciones de acabado Con acabado
Acogedor 1+1 apartamento de 63 m2 con terraza acristalada de 12 m2. El apartamento está completamente listo para la ocupación, un paquete de diseño completo con muebles y electrodomésticos.Un amplio salón con acceso a la terraza, una moderna cocina de planta abierta con un conjunto completo …
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
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Complejo residencial Infinity
Spathariko, Chipre del Norte
de
$218,488
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
INFINITY es un aparthotel club con amplia infraestructura, que ofrece una amplia gama de apartamentos con vistas al mar. El complejo está situado a 450 metros del mar en la región de Long Beach, que es un gran lugar para una vida tranquila y la relajación.Ventajas del Complejo Infinito:Gran …
Agencia
SMAK Partners
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Barrio residencial Green Diamond Tower City
Barrio residencial Green Diamond Tower City
Patriki, Chipre del Norte
de
$107,656
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Volna 4
Barrio residencial Volna 4
Barrio residencial Volna 4
Barrio residencial Volna 4
Barrio residencial Volna 4
Barrio residencial Volna 4
Trikomo, Chipre del Norte
de
$220,378
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complejo residencial RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complejo residencial RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complejo residencial RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complejo residencial RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
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Complejo residencial RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Trikomo, Chipre del Norte
de
$113,172
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 20
Residencia Riverside Life – Elite Life by the SeaRiverside Life Residence es un complejo residencial premium único situado en el corazón de la región dinámica de Iskele, a solo 5 minutos a pie de la legendaria Long Beach.El proyecto combina arquitectura moderna, infraestructura autónoma y un…
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Complejo residencial CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Complejo residencial CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Complejo residencial CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Complejo residencial CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
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Complejo residencial CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Iskele District, Chipre del Norte
de
$177,981
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 9
CAESAR BLUE – La vida en la primera fila del mar MediterráneoBienvenido a Caesar Blue - un complejo turístico único a sólo 300 metros de la playa de arena, situado en la prestigiosa zona de Boaz. Este proyecto de élite combina una arquitectura exquisita, una infraestructura de cinco estrella…
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
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Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Chipre del Norte
de
$186,111
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 28
GRAND SAPPHIRE BLU consta de 5 edificios de altura, cada uno con 28 plantas, y 8 bloques bajos, cada uno con 5 plantas. El proyecto está situado en una parcela con una superficie total de 90727.18 m2 e incluye 2345 unidades, incluyendo estudios, uno, dos, apartamentos de tres dormitorios y á…
Agencia
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
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Barrio residencial BELLAGIO RESIDENCE
Barrio residencial BELLAGIO RESIDENCE
Barrio residencial BELLAGIO RESIDENCE
Barrio residencial BELLAGIO RESIDENCE
Barrio residencial BELLAGIO RESIDENCE
Barrio residencial BELLAGIO RESIDENCE
Trikomo, Chipre del Norte
de
$143,119
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
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Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Trikomo, Chipre del Norte
de
$77,130
Opciones de acabado Con acabado
Estudio 42 m2 en un complejo SPA cerca de la playa de arena Long Beach.Este complejo residencial de 5* está situado en la costa de Long Beach, que se extiende a lo largo de la costa este de Chipre.La infraestructura desarrollada incluye todo para la recreación cultural y deportiva y está dis…
Agencia
Smart Home
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Barrio residencial Aries Villa Stage 2
Barrio residencial Aries Villa Stage 2
Barrio residencial Aries Villa Stage 2
Barrio residencial Aries Villa Stage 2
Barrio residencial Aries Villa Stage 2
Barrio residencial Aries Villa Stage 2
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$549,677
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial CC Tower Iskele
Barrio residencial CC Tower Iskele
Barrio residencial CC Tower Iskele
Barrio residencial CC Tower Iskele
Barrio residencial CC Tower Iskele
Barrio residencial CC Tower Iskele
Patriki, Chipre del Norte
de
$101,811
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
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Complejo residencial INFINITY
Spathariko, Chipre del Norte
de
$163,586
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
INFINITY es un moderno complejo residencial diseñado y diseñado por Isatis Construction que ofrece una amplia gama de apartamentos con vistas al mar. Se encuentra a 450 metros de la impresionante Long Beach, que es un gran lugar para una vida tranquila o simplemente para la relajación.INFINI…
Agencia
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
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Barrio residencial Caesar Blue
Barrio residencial Caesar Blue
Barrio residencial Caesar Blue
Barrio residencial Caesar Blue
Barrio residencial Caesar Blue
Barrio residencial Caesar Blue
Gastria, Chipre del Norte
de
$165,982
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
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Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
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Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Trikomo, Chipre del Norte
de
$147,868
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 29
GRAND SAPPHIRE BLU – Un símbolo de elegancia y lujo en el norte de Chipre🌍Largo Playa es uno de los lugares más pintorescos y populares del norte de Chipre con una playa de arena con una longitud de 3 km.🏗NORTHERNLAND CONSTRUCTION es el líder en construcción premium en la isla.ProyectoGRAND …
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
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Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Trikomo, Chipre del Norte
de
$202,470
Opciones de acabado Con acabado
Área 62 m²
1 objeto inmobiliario 1
Una vida mejor es posible en Long Beach. No pudimos resistir la magnífica vista al mar y regresamos con nuestro proyecto Mckenzie Gold a la zona favorita de la región de Long Beach... Hemos sido testigos de nuestra magnífica reunión de jardín con vistas al mar. Con este proyecto, ofrecemos p…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.0
102,532
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
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Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Spathariko, Chipre del Norte
de
$124,263
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
ELYSIUM es un complejo residencial de lujo de baja altura. El proyecto es un microdistrito cerrado de bienes raíces de élite con una superficie total de 33.000 metros cuadrados. El territorio cuenta con seguridad, infraestructura de resorts, jardín tropical, diseño de paisajes elegantes, ilu…
Agencia
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
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Barrio residencial Venice
Barrio residencial Venice
Barrio residencial Venice
Barrio residencial Venice
Barrio residencial Venice
Barrio residencial Venice
Spathariko, Chipre del Norte
de
$107,656
Año de construcción 2029
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Royal Sun Residence
Barrio residencial Royal Sun Residence
Barrio residencial Royal Sun Residence
Barrio residencial Royal Sun Residence
Barrio residencial Royal Sun Residence
Barrio residencial Royal Sun Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$291,304
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial The Velaris
Barrio residencial The Velaris
Barrio residencial The Velaris
Barrio residencial The Velaris
Barrio residencial The Velaris
Barrio residencial The Velaris
Gastria, Chipre del Norte
de
$189,981
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
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Edificio de apartamentos Sun Tower
Edificio de apartamentos Sun Tower
Edificio de apartamentos Sun Tower
Edificio de apartamentos Sun Tower
Edificio de apartamentos Sun Tower
Edificio de apartamentos Sun Tower
Edificio de apartamentos Sun Tower
Trikomo, Chipre del Norte
de
$203,353
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
El proyecto se encuentra a poca distancia de una de las mejores playas del norte de Chipre – Long Beach, Grand Saphire Hotel, Luna Park, bares, restaurantes y parque infantil.Torre del Sol contiene:estudio, 1+1, 2+1 apartamentosaparcamiento, ascensor, sistema de video intercomunicación, pisc…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Caesar BLUE Line Quatros
Complejo residencial Caesar BLUE Line Quatros
Complejo residencial Caesar BLUE Line Quatros
Complejo residencial Caesar BLUE Line Quatros
Complejo residencial Caesar BLUE Line Quatros
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Complejo residencial Caesar BLUE Line Quatros
Patriki, Chipre del Norte
de
$314,525
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 100–136 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Una serie interminable de arenas doradas, bahías aisladas y bahías protegidas por el viento, suavemente lavadas con aguas cristalinas, junto con la cálida hospitalidad de los residentes locales, lugares históricos únicos y ricos la cultura hará del norte de Chipre su segundo lugar de reside…
Desarrollador
Afik
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Complejo residencial Grand Sapphire Resort 2
Complejo residencial Grand Sapphire Resort 2
Complejo residencial Grand Sapphire Resort 2
Complejo residencial Grand Sapphire Resort 2
Complejo residencial Grand Sapphire Resort 2
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Complejo residencial Grand Sapphire Resort 2
Iskele District, Chipre del Norte
de
$133,159
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 17
1 objeto inmobiliario 1
Grand Sapphire Resort 2 - apartamentos de lujo frente a la costa del Mar MediterráneoEl proyecto consta de 6 bloques de diferentes almacenes (de 9 a 17 plantas) del desarrollador, operando desde 2003. La compañía ocupa un lugar honorable entre los líderes de la región y hoy se considera acer…
Agencia
GP real estate
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Barrio residencial Royal Life Residence
Barrio residencial Royal Life Residence
Barrio residencial Royal Life Residence
Barrio residencial Royal Life Residence
Barrio residencial Royal Life Residence
Barrio residencial Royal Life Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$126,021
Agencia
GP real estate
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