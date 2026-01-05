  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Lapithos
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Lapithos, Chipre del Norte

Barrio residencial ELİT LİFE
Lapithos, Chipre del Norte
de
$117,788
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rain
Lapithos, Chipre del Norte
de
$170,983
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Lapta Marina Houses
Lapithos, Chipre del Norte
de
$169,716
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
OneOne
Barrio residencial Sea Pearl
Lapithos, Chipre del Norte
de
$177,315
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exquisite
Lapithos, Chipre del Norte
de
$493,950
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sardunya Court Villas
Lapithos, Chipre del Norte
de
$392,627
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Olivia Court
Lapithos, Chipre del Norte
de
$186,814
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Papillon Villas *
Lapithos, Chipre del Norte
de
$531,946
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Alpino Island
Lapithos, Chipre del Norte
de
$519,281
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Irina
Lapithos, Chipre del Norte
de
$310,302
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Del Mar Premium
Lapithos, Chipre del Norte
de
$145,652
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Olive Garden
Barrio residencial Olive Garden
Barrio residencial Olive Garden
Lapithos, Chipre del Norte
de
$696,596
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial MODA KENT
Lapithos, Chipre del Norte
de
$151,985
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
