Pisos de obra nueva en Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chipre del Norte

Agios Epiktitos
8
Barrio residencial Olive Trees Village
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$221,644
Año de construcción 2025
GP real estate
Barrio residencial Mia Homes
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$218,478
Año de construcción 2025
GP real estate
Barrio residencial Wonder Stones Village
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$538,152
Año de construcción 2026
GP real estate
Barrio residencial Aloha Beach Resort
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$274,839
Año de construcción 2026
GP real estate
Barrio residencial The Residence
Kalogreia, Chipre del Norte
$189,917
GP real estate
Complejo residencial YeniLand
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$322,390
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
THE HUB PROPERTY LTD
Barrio residencial Hanging Gardens Village
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$158,191
Año de construcción 2025
GP real estate
Barrio residencial Bahamas Homes
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$177,315
Año de construcción 2026
GP real estate
Barrio residencial Sea Magic Royal
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$443,225
GP real estate
Complejo residencial LAventure
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$144,888
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
THE HUB PROPERTY LTD
Complejo residencial Ultramarine Nuance
Kalogreia, Chipre del Norte
$140,803
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
THE HUB PROPERTY LTD
Barrio residencial Skyland
Kalogreia, Chipre del Norte
$184,281
Año de construcción 2026
GP real estate
Barrio residencial Waterside
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$151,921
GP real estate
Barrio residencial Golden Circle Village
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$177,189
Año de construcción 2025
GP real estate
Barrio residencial The Horizon *
Kalogreia, Chipre del Norte
$563,609
Año de construcción 2024
GP real estate
Barrio residencial Azure Villas
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$500,282
Año de construcción 2024
GP real estate
Complejo residencial CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$125,691
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
2 objetos inmobiliarios 2
CASA DEL MARE es una pequeña Suiza en Chipre soleado, donde el estilo de vida europeo se combina con la naturaleza majestuosa del Mediterráneo. El proyecto se crea para los conocedores de lujo que quieren vivir cerca de la orilla del mar, disfrutando de vistas infinitas al mar y magníficos p…
GP real estate
Barrio residencial IDYLL Homes
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$392,563
GP real estate
Barrio residencial Exclusive
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$292,627
Año de construcción 2024
GP real estate
Barrio residencial Sea Magic Park Villas
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$1,52M
GP real estate
Complejo residencial Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$158,965
Opciones de acabado Con acabado
Estudio amueblado 45 m2 con terraza en el complejo Cove Garden Village.El interior del apartamento está hecho en un estilo moderno con elementos de decoración boho: tonos naturales, elementos de tocador, textiles cálidos y acentos brillantes.El espacio está muy bien situado: hay una cama gra…
Smart Home
Barrio residencial Ultramarine
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$155,784
Año de construcción 2025
GP real estate
Barrio residencial My House Elegant
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
$709,261
Año de construcción 2024
GP real estate
Barrio residencial Aloha Life
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$189,981
Año de construcción 2025
GP real estate
Barrio residencial Vista Life
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
$265,973
Año de construcción 2024
GP real estate
Barrio residencial LORD OF CYPRUS
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$164,017
Año de construcción 2025
GP real estate
Barrio residencial Karaca Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
$569,942
Año de construcción 2024
GP real estate
Complejo residencial Casa del Mare Project
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$315,106
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Experiencia de lujo como nunca antesUsted vivirá en una magnífica zona con su facilidad de transporte proporcionado por su cercanía al aeropuerto, su distancia perfecta a Kyrenia y la ubicación de Casa del Mare está justo al lado del mar.Aquí, la vida es todo sobre la experiencia inolvidable…
THE HUB PROPERTY LTD
Barrio residencial Blueberry
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$139,319
Año de construcción 2024
GP real estate
Barrio residencial Velux
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
$607,938
Año de construcción 2025
GP real estate
Barrio residencial Karpasia by the Sea Elite
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$151,985
GP real estate
Barrio residencial Deja Blue Sunset
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$398,959
Año de construcción 2025
GP real estate
Barrio residencial Tranquility
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$949,903
Año de construcción 2025
GP real estate
Barrio residencial OASIS VILLAGE
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$158,191
Año de construcción 2027
GP real estate
Complejo residencial ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$305,696
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Bienvenido a ALOHA BEACH RESORT, un exclusivo complejo residencial en la primera costa mediterránea en la pintoresca zona de Tatlisu. Este lujoso proyecto combina armonía natural, comodidad premium y tecnologías innovadoras, creando un ambiente único para vivir y recrear.🌿 Arquitectura y esp…
GP real estate
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$171,089
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de tres habitaciones 105 m5 250 metros del mar en la zona de Esentepe.Living area - 91 m2 + una amplia terraza de 14 m2 será un lugar ideal para relajarse. Totalmente amueblado y equipado con todo el equipo necesario, que le permite entrar inmediatamente sin costes adic…
Smart Home
Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$203,421
Opciones de acabado Con acabado
2+1 ático - 74 m2 + 12 m2 balcón + 31 m2 terraza en un complejo de lujo a 300 metros del mar.El complejo está situado en un lugar pintoresco justo a orillas del mar Mediterráneo en la zona de Esentepe, gracias al paisaje exitoso, todos los objetos del complejo tienen impresionantes vistas de…
Smart Home
Barrio residencial High Park Çatalköy
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
$120,321
GP real estate
Barrio residencial Caesar Cliff
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$148,185
Año de construcción 2023
GP real estate
Barrio residencial LAKE GARDEN VILLAGE
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$159,457
Año de construcción 2027
GP real estate
Complejo residencial Bahamas Homes
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$204,679
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Situado en el este de Kyrenia, este proyecto de concepto te lleva a las Bahamas. Con su diseño moderno y único, variedad de tipos y todas las comodidades que tiene para ofrecer Bahamas Homes es seguramente un llamativo.Situado en la parte más verde y hermosa de Chipre, el proyecto Bahamas Ho…
THE HUB PROPERTY LTD
Barrio residencial Hilly Elm
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$158,064
Año de construcción 2025
GP real estate
Barrio residencial Sunny Hill
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$170,983
Año de construcción 2023
GP real estate
Barrio residencial Natulux
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$240,642
Año de construcción 2026
GP real estate
Barrio residencial Lavanta
Kalogreia, Chipre del Norte
$683,930
GP real estate
Barrio residencial Sea Magic Deluxe
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$569,879
GP real estate
Complejo residencial Studios in the Pearl Island complex.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$125,844
Opciones de acabado Con acabado
► Precio: 93.000 GBPApartamento planta baja 35 m2 + terraza 8 m2, sin muebles y equipo.► Precio - 110.000 GBPApartamento de segunda planta 35 m2 + balcón 8 m2 + terraza 35 m2.► Precio por apartamentos similares del desarrollador desde 174.950 GBP sin muebles.Este es un fantástico y único nue…
Smart Home
Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
$1,09M
Opciones de acabado Con acabado
En Çatalköy, situado en el punto donde la naturaleza virgen se encuentra con las ondas frescas del Mediterráneo, 26 villas que llevan la firma de NorthernLAND están aumentando. En NorthernLAND Villas: Çatalköy, su puerta se abrirá a las aguas azules profundas del Mediterráneo.El verde, el az…
THE HUB PROPERTY LTD
Barrio residencial Oasis
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$139,319
Año de construcción 2025
GP real estate
Barrio residencial Sueno Arapkoy Villas
Klepini, Chipre del Norte
$1,27M
Año de construcción 2025
GP real estate
Barrio residencial SUNNY HILL VILLAGE
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$177,189
Año de construcción 2027
GP real estate
Barrio residencial Aqua Blue
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$252,041
Año de construcción 2024
GP real estate
Barrio residencial Cove Garden Phase 2
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$164,523
Año de construcción 2024
GP real estate
Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$149,535
Opciones de acabado Con acabado
Estudio - ático 34 m2 con terraza cubierta de 20 m2 en el complejo Caesar Cliff.El complejo está situado en un lugar muy hermoso en una colina, desde donde se abren impresionantes vistas del mar Mediterráneo y las montañas Beshparmak. Un puente pintoresco con ascensor llevará a la playa de a…
Smart Home
Complejo residencial Phuket Health and Wellness resort
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$184,457
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Este nuevo proyecto de concepto le permitirá experimentar la diversidad de la relajación de las prósperas montañas de los Cinco Finger y el magnífico paisaje del Mar Mediterráneo justo delante de usted.Lujo, privacidad, tranquilidad, relajación, comodidad y modernidad son lo que encontrará a…
THE HUB PROPERTY LTD
Barrio residencial Aelita
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$278,638
Año de construcción 2023
GP real estate
Barrio residencial Catalkoy Lotus Homes
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
$443,288
Año de construcción 2023
GP real estate
Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$200,537
Opciones de acabado Con acabado
🌟 apartamento exclusivo 2+1 con una vista al mar y montañas en Yesentep, Northern Chipre 🌟 ¡Tu casa perfecta en la primera línea del mar!   🏡 Acerca del apartamento: - cuadrado: 105 m², 2 dormitorios+ salón - habitaciones espaciosas y de luz llenas de comodidad.   - Tipo: impresionantes …
GP real estate
Barrio residencial Habitat
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$134,190
Año de construcción 2027
GP real estate
Complejo residencial DejaBlue
Kalogreia, Chipre del Norte
$170,560
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
DejaBlue es un proyecto residencial completo situado en la zona de Esentepe del norte de Chipre, que ofrece acceso directo al mar, arquitectura moderna y un estilo de vida mediterráneo pacífico.El complejo incluye apartamentos y villas totalmente terminados con vistas panorámicas al mar, inf…
GP real estate
Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$154,294
Opciones de acabado Con acabado
Estudio amueblado 45 m2 con terraza en el complejo Cove Garden Village.El interior del apartamento está hecho en un estilo moderno con elementos de decoración boho: tonos naturales, elementos de tocador, textiles cálidos y acentos brillantes.El espacio está muy bien situado: hay una cama gra…
Smart Home
Barrio residencial Del Mar
Kalogreia, Chipre del Norte
$202,646
GP real estate
Complejo residencial LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$184,413
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
🏝 LA CASALIA VIP - Proyecto Elite en la costa mediterránea 🏝Perfección de la vida en estilo de lujoLA Casalia VIP es un nuevo nivel de prestigio, comodidad y gusto refinado. Situado en la pintoresca zona de Famagusta/Tatlisu, este complejo de élite combina una arquitectura exquisita, magnífi…
GP real estate
Complejo residencial HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$136,469
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
HABITAT – el proyecto insignia en la zona de Esentepe del desarrollador EvergreenHABITAT es un proyecto residencial e infraestructura a gran escala situado en el distrito de Tatlisu (Esentepe), en una pintoresca zona con vistas panorámicas al mar Mediterráneo y al paisaje montañoso. La super…
GP real estate
Barrio residencial SunPrime
Kalogreia, Chipre del Norte
$137,926
Año de construcción 2024
GP real estate
Complejo residencial Natulux
Kalogreia, Chipre del Norte
$287,094
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
THE HUB PROPERTY LTD
Barrio residencial Mia Residence *
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$190,614
Año de construcción 2025
GP real estate
Barrio residencial Lanai Homes
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$170,983
Año de construcción 2024
GP real estate
Complejo residencial Caesar Cliff
Mostrar todo Complejo residencial Caesar Cliff
Complejo residencial Caesar Cliff
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$159,769
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
César Cliff está situado en Esentepe, Kyrenia. El clima es típico del Mediterráneo, brisas marinas, pinos; la temporada de verano es muy suave, como es el invierno.A 26 km de Kyrenia, del centro de la ciudad7 km en coche al campo de golf, el másgrande46 km en coche al aeropuerto de Ercan32 k…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
Mostrar todo Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$1,16M
Opciones de acabado Con acabado
Villas acogedoras en la costaEl nuevo proyecto único de NorthernLAND es un complejo encantador de 7 villas, que se encuentran a sólo 60 metros de la costa. Cada villa ofrece una magnífica vista del mar, todos los objetos se distinguen por la arquitectura excepcional. Esta opción atraerá a to…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$1,01M
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Aqua Garden
Barrio residencial Aqua Garden
Barrio residencial Aqua Garden
Barrio residencial Aqua Garden
Barrio residencial Aqua Garden
Barrio residencial Aqua Garden
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$196,313
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir