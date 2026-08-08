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Inmuebles en Chipre del Norte

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    Residence permit for high income-North Cyprus
    Residence permit for high income-North Cyprus
    Chipre del Norte Chipre del Norte
    de
    $30,000
    Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
    Plazo de obtención de 1 meses
    Este tipo de estancia temporal en el norte de Chipre es adecuado para trabajadores autónomos, trabajadores en línea o aquellos que tienen ahorros económicos y buscan un lugar tranquilo para vivir. Si tiene dudas sobre mudarse permanentemente, puede obtener un permiso de residencia temporal p…
    Agencia
    Veles Enterprises
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  • Permiso de residencia
    Residence permit / purchase of real estate
    Residence permit / purchase of real estate
    Chipre del Norte Chipre del Norte
    de
    $63,601
    Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
    Plazo de obtención de 1 meses
    Al comprar una propiedad residencial en el norte de Chipre, su familia recibe un permiso de residencia temporal. El permiso de residencia se expide por un período de un año con posibilidad de prórroga. A diferencia de otros países donde se requiere una cierta cantidad de inversión inmobiliar…
    Agencia
    Veles Enterprises
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  • Permiso de residencia
    Getting an education in Northern Cyprus
    Getting an education in Northern Cyprus
    Chipre del Norte Chipre del Norte
    de
    $1,300
    Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
    Plazo de obtención de 1 meses
    Obtener una educación en el norte de Chipre El norte de Chipre funciona según el sistema educativo británico. Las principales universidades, como la Universidad del Mediterráneo Oriental, la Universidad del Cercano Oriente, la Universidad Americana de Girne y la Universidad Final, tienen …
    Agencia
    Veles Enterprises
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