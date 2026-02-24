  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complejo residencial Royal Sun Residence

Complejo residencial Royal Sun Residence

Trikomo, Chipre del Norte
de
$113,356
;
27
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33936
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Royal Sun Residence — Complete Seaside Living 🌊☀️

Royal Sun Residence es un complejo residencial completamente terminado situado en la zona de Long Beach, Iskele, Chipre septentrional.

La famosa playa de arena está a sólo 5 minutos a pie 🏖

Se trata de una comunidad animada y establecida con terrenos paisajísticos y ambiente de resort todo el año.

-...

📍 Instalaciones complejas

🏊 Piscinas al aire libre
👶 Piscinas infantiles
🛒 Supermercado in situ
🍽 Restaurante
🏋️ Dos gimnasios
🥋 Martial arts hall
🎾 Tribunal de tenis
🏀 Corte de baloncesto
🏐 Tribunal de Voleibol
🛡 Entrada cerrada y asegurada

Royal Sun Residence ofrece un estilo de vida “todo al alcance”: vivir, relajarse y mantenerse activo sin dejar el complejo 🌿

-...

🌴 Ubicación

Long Beach es una de las regiones costeras más populares del norte de Chipre.

Playas de arena dorada, paseo marítimo, rutas ciclistas, cafeterías y restaurantes están cerca.

Ideal para:
✔ Residencia permanente
✔ Casa de vacaciones
✔ Alquiler de inversiones 📈

Royal Sun Residence combina comodidad, seguridad y acceso a la playa de distancia caminando, una opción sólida para la vida por el Mediterráneo 🌊✨

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 65.0
Precio por m², USD 1,744
Precio del apartamento, USD 113,356

Localización en el mapa

Trikomo, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial The Velaris
Gastria, Chipre del Norte
de
$189,981
Barrio residencial Papillon Villas *
Lapithos, Chipre del Norte
de
$531,946
Barrio residencial Luna
Trikomo, Chipre del Norte
de
$417,957
Barrio residencial Karmi Homes Villas
Karmi, Chipre del Norte
de
$582,607
Barrio residencial Aphrodite Park 4
Kazivera, Chipre del Norte
de
$107,656
Está viendo
Complejo residencial Royal Sun Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$113,356
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Trikomo, Chipre del Norte
de
$129,066
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 36–189 m²
219 objetos inmobiliarios 219
El proyecto más exclusivo de North Cyprus Ocean Life ofrece una oportunidad única de vida e inversión, además de su naturaleza, clima, bellezas históricas, turismo e infraestructura educativa. Como centro de atención de los inversores y del mundo con sus precios de vivienda adorables en comp…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.0 – 45.0
128,200 – 211,192
Apartamentos 2 habitaciones
86.0 – 103.0
209,168 – 275,292
Apartamentos 3 habitaciones
125.0
263,147 – 280,690
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial Mia Residence *
Barrio residencial Mia Residence *
Barrio residencial Mia Residence *
Barrio residencial Mia Residence *
Barrio residencial Mia Residence *
Barrio residencial Mia Residence *
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$190,614
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Complejo residencial Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Complejo residencial Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Complejo residencial Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Complejo residencial Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Complejo residencial Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Complejo residencial Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Bogazi, Chipre del Norte
de
$146,141
Opciones de acabado Con acabado
¡Del dueño!Se venden estudios, apartamentos de una habitación y dos dormitorios con y sin muebles.Un proyecto a gran escala en la segunda costa con una superficie total de 61,000 m2, en el que se encuentran 326 propiedades inmobiliarias.El complejo está diseñado para crear una vida de ensueñ…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir