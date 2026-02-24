Complejo residencial Royal Sun Residence

Royal Sun Residence — Complete Seaside Living 🌊☀️
Royal Sun Residence es un complejo residencial completamente terminado situado en la zona de Long Beach, Iskele, Chipre septentrional.
La famosa playa de arena está a sólo 5 minutos a pie 🏖
Se trata de una comunidad animada y establecida con terrenos paisajísticos y ambiente de resort todo el año.
📍 Instalaciones complejas
🏊 Piscinas al aire libre
👶 Piscinas infantiles
🛒 Supermercado in situ
🍽 Restaurante
🏋️ Dos gimnasios
🥋 Martial arts hall
🎾 Tribunal de tenis
🏀 Corte de baloncesto
🏐 Tribunal de Voleibol
🛡 Entrada cerrada y asegurada
Royal Sun Residence ofrece un estilo de vida “todo al alcance”: vivir, relajarse y mantenerse activo sin dejar el complejo 🌿
🌴 Ubicación
Long Beach es una de las regiones costeras más populares del norte de Chipre.
Playas de arena dorada, paseo marítimo, rutas ciclistas, cafeterías y restaurantes están cerca.
Ideal para:
✔ Residencia permanente
✔ Casa de vacaciones
✔ Alquiler de inversiones 📈
Royal Sun Residence combina comodidad, seguridad y acceso a la playa de distancia caminando, una opción sólida para la vida por el Mediterráneo 🌊✨