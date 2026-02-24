Complejo residencial Royal Sun Residence

Royal Sun Residence — Complete Seaside Living 🌊☀️

Royal Sun Residence es un complejo residencial completamente terminado situado en la zona de Long Beach, Iskele, Chipre septentrional.

La famosa playa de arena está a sólo 5 minutos a pie 🏖

Se trata de una comunidad animada y establecida con terrenos paisajísticos y ambiente de resort todo el año.

-...

📍 Instalaciones complejas

🏊 Piscinas al aire libre

👶 Piscinas infantiles

🛒 Supermercado in situ

🍽 Restaurante

🏋️ Dos gimnasios

🥋 Martial arts hall

🎾 Tribunal de tenis

🏀 Corte de baloncesto

🏐 Tribunal de Voleibol

🛡 Entrada cerrada y asegurada

Royal Sun Residence ofrece un estilo de vida “todo al alcance”: vivir, relajarse y mantenerse activo sin dejar el complejo 🌿

-...

🌴 Ubicación

Long Beach es una de las regiones costeras más populares del norte de Chipre.

Playas de arena dorada, paseo marítimo, rutas ciclistas, cafeterías y restaurantes están cerca.

Ideal para:

✔ Residencia permanente

✔ Casa de vacaciones

✔ Alquiler de inversiones 📈

Royal Sun Residence combina comodidad, seguridad y acceso a la playa de distancia caminando, una opción sólida para la vida por el Mediterráneo 🌊✨