Complejo residencial ARCADIA
Complejo residencial ARCADIA
Complejo residencial ARCADIA
Complejo residencial ARCADIA
Complejo residencial ARCADIA
Complejo residencial ARCADIA
Trikomo, Chipre del Norte
de
$118,775
Opciones de acabado Con acabado
LUGAR WHERE DREAMS BECOME REALITYArcadia, ubicada en Iskele Boğaz, es un complejo residencial vibrante con 300 unidades modernas, incluyendo estudios, apartamentos de una habitación, dublex de una habitación y dublex de dos habitaciones. Cada unidad está diseñada para comodidad y lujo, ideal…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Olive Court 2
Complejo residencial Olive Court 2
Complejo residencial Olive Court 2
Complejo residencial Olive Court 2
Complejo residencial Olive Court 2
Complejo residencial Olive Court 2
Trikomo, Chipre del Norte
de
$130,371
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Olive Court 2 - complejo moderno en Jeni Boazici 🌿🏡Olive Court 2 se encuentra en Yeni Boğaziçi, a solo 10 minutos a pie del mar.El proyecto incluye 58 residencias, combinando arquitectura moderna, planificación reflexiva y entorno verde. Cada detalle es pensado para una vida cómoda cerca de …
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Edificio de apartamentos Sun Tower
Edificio de apartamentos Sun Tower
Edificio de apartamentos Sun Tower
Edificio de apartamentos Sun Tower
Edificio de apartamentos Sun Tower
Edificio de apartamentos Sun Tower
Edificio de apartamentos Sun Tower
Trikomo, Chipre del Norte
de
$203,353
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
El proyecto se encuentra a poca distancia de una de las mejores playas del norte de Chipre – Long Beach, Grand Saphire Hotel, Luna Park, bares, restaurantes y parque infantil.Torre del Sol contiene:estudio, 1+1, 2+1 apartamentosaparcamiento, ascensor, sistema de video intercomunicación, pisc…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complejo residencial RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complejo residencial RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complejo residencial RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complejo residencial RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complejo residencial RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Trikomo, Chipre del Norte
de
$113,172
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 20
Residencia Riverside Life – Elite Life by the SeaRiverside Life Residence es un complejo residencial premium único situado en el corazón de la región dinámica de Iskele, a solo 5 minutos a pie de la legendaria Long Beach.El proyecto combina arquitectura moderna, infraestructura autónoma y un…
Agencia
GP real estate
Complejo residencial Lilium Park
Complejo residencial Lilium Park
Complejo residencial Lilium Park
Complejo residencial Lilium Park
Complejo residencial Lilium Park
Complejo residencial Lilium Park
Trikomo, Chipre del Norte
de
$122,482
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Un sentido moderno y minimalista de la comodidad.Lilium Park ofrece un concepto diferente mezclando la arquitectura clásica mediterránea y el minimalismo asiático.Lilium Park ofrece a sus huéspedes una experiencia de vida tranquila. Un ambiente agradable y cálido le espera en el parque Liliu…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Trikomo, Chipre del Norte
de
$167,695
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complejo residencial Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complejo residencial Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complejo residencial Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complejo residencial Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complejo residencial Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Bogazi, Chipre del Norte
de
$108,253
Opciones de acabado Con acabado
Estudio 50 m2 100 metros de la playa de arena.Nuevo complejo de apartamentos de clase confort, situado en una pintoresca parte de la región de Boaz, con una playa de arena limpia. Los apartamentos son ideales para vacaciones, alquiler y residencia permanente.Primera entrega: 100%Infraestruct…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Trikomo, Chipre del Norte
de
$129,066
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 36–189 m²
219 objetos inmobiliarios 219
El proyecto más exclusivo de North Cyprus Ocean Life ofrece una oportunidad única de vida e inversión, además de su naturaleza, clima, bellezas históricas, turismo e infraestructura educativa. Como centro de atención de los inversores y del mundo con sus precios de vivienda adorables en comp…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.0 – 45.0
128,250 – 211,275
Apartamentos 2 habitaciones
86.0 – 103.0
209,250 – 275,400
Apartamentos 3 habitaciones
125.0
263,250 – 280,800
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Complejo residencial One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Complejo residencial One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Complejo residencial One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Complejo residencial One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Complejo residencial One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Gastria, Chipre del Norte
de
$142,321
Opciones de acabado Con acabado
Acogedor 1+1 apartamento de 63 m2 con terraza acristalada de 12 m2. El apartamento está completamente listo para la ocupación, un paquete de diseño completo con muebles y electrodomésticos.Un amplio salón con acceso a la terraza, una moderna cocina de planta abierta con un conjunto completo …
Agencia
Smart Home
Edificio de apartamentos 7% Rental Guarantee for 2 years
Edificio de apartamentos 7% Rental Guarantee for 2 years
Edificio de apartamentos 7% Rental Guarantee for 2 years
Edificio de apartamentos 7% Rental Guarantee for 2 years
Edificio de apartamentos 7% Rental Guarantee for 2 years
Edificio de apartamentos 7% Rental Guarantee for 2 years
Ayios Ilias, Chipre del Norte
de
$143,053
Año de construcción 2027
Área 48 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Courtyard PlatinumCampaña 1: Garantía de alquiler Proceso de la Campaña Válida hasta el 31 de enero de 2025 o agotar existencias. La campaña es válida para los pisos especificados a partir del 15 de noviembre de 2024. Alcance La campaña es válida para los pisos especificados en l…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0
156,600
Agencia
Right way Group
Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Mostrar todo Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complejo residencial MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Trikomo, Chipre del Norte
de
$202,470
Opciones de acabado Con acabado
Una vida mejor es posible en Long Beach. No pudimos resistir la magnífica vista al mar y regresamos con nuestro proyecto Mckenzie Gold a la zona favorita de la región de Long Beach... Hemos sido testigos de nuestra magnífica reunión de jardín con vistas al mar. Con este proyecto, ofrecemos p…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Barrio residencial Mckenzie 2
Barrio residencial Mckenzie 2
Barrio residencial Mckenzie 2
Barrio residencial Mckenzie 2
Barrio residencial Mckenzie 2
Barrio residencial Mckenzie 2
Trikomo, Chipre del Norte
de
$122,854
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Mostrar todo Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Trikomo, Chipre del Norte
de
$77,130
Opciones de acabado Con acabado
Estudio 42 m2 en un complejo SPA cerca de la playa de arena Long Beach.Este complejo residencial de 5* está situado en la costa de Long Beach, que se extiende a lo largo de la costa este de Chipre.La infraestructura desarrollada incluye todo para la recreación cultural y deportiva y está dis…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Complejo residencial Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Complejo residencial Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Complejo residencial Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Complejo residencial Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Complejo residencial Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Agios Georgios, Chipre del Norte
de
$108,672
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 28
1 objeto inmobiliario 1
Bienvenido a Grand Sapphire Resort, el complejo residencial más grande del norte de Chipre, combinando un hotel de 5 estrellas, propiedades inmobiliarias premium e infraestructura de primera clase mundial.Situado en la prestigiosa zona de Long Beach, este complejo está diseñado para una vida…
Agencia
GP real estate
Edificio de apartamentos 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Edificio de apartamentos 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Edificio de apartamentos 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Edificio de apartamentos 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Edificio de apartamentos 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Edificio de apartamentos 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Trikomo, Chipre del Norte
de
$219,512
Opciones de acabado Con acabado
Ubicación: Ubicación privilegiada frente a la playa (a 2 minutos a pie) Cerca del mercado, restaurante de pescado y parque La zonificación permite solo 2 pisos en el área inmediata Diseño: Arquitectura icónica y dinámica, visible desde lejos Desafía la estética tradicional de los rascac…
Agencia
Right way Group
Barrio residencial Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Barrio residencial Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Barrio residencial Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Barrio residencial Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Barrio residencial Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Barrio residencial Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$102,418
Opciones de acabado Con acabado
Un acogedor estudio de 36 m2 con una amplia terraza de 16 m2 y un paquete de diseño listo. El interior está hecho en un solo estilo moderno: muebles, electrodomésticos y decoración ya están incluidos en el precio. El diseño se piensa en el más mínimo detalle, la cocina, las áreas de descanso…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Querencia
Complejo residencial Querencia
Complejo residencial Querencia
Complejo residencial Querencia
Complejo residencial Querencia
Complejo residencial Querencia
Trikomo, Chipre del Norte
de
$194,442
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 28
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Edificio de apartamentos Sea Breeze
Edificio de apartamentos Sea Breeze
Edificio de apartamentos Sea Breeze
Edificio de apartamentos Sea Breeze
Edificio de apartamentos Sea Breeze
Edificio de apartamentos Sea Breeze
Trikomo, Chipre del Norte
de
$117,363
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 11
¡Todo lo que necesitas está a sólo 2 minutos!Nuestro nuevo proyecto Sea Breeze añadirá un nuevo look a la zona de Long Beach.A sólo 2 minutos de la hermosa costa, senderos para caminar y bicicletas, restaurantes, supermercados y mucho más.El proyecto consta de 228 estudios planos, dándole un…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial MCKENZIE 2
Complejo residencial MCKENZIE 2
Complejo residencial MCKENZIE 2
Complejo residencial MCKENZIE 2
Complejo residencial MCKENZIE 2
Complejo residencial MCKENZIE 2
Trikomo, Chipre del Norte
de
$404,940
Mckenzie 2 complejo residencial es un proyecto de lujo y de alta calidad situado en la popular zona turística de Long Beach, al norte de Famagusta, en el norte de Chipre. Este proyecto promete un estilo de vida indescriptible en medio de la belleza de la naturaleza y la proximidad del Mar Me…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Grand Sapphire Resort and Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort and Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort and Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort and Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort and Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort and Residences
Trikomo, Chipre del Norte
de
$129,645
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 31
Área 111 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El proyecto más importante de Chipre septentrionalUn proyecto extraordinario que albergará una residencia compuesta por 1630 apartamentos y un Hotel ultra lujoso Resort en Iskele Long Beach, una de las costas más bellas del Mediterráneo. Grand Sapphire Resort and Residences, el proyecto de v…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
111.0
276,750 – 297,000
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Caesar Blue
Complejo residencial Caesar Blue
Complejo residencial Caesar Blue
Complejo residencial Caesar Blue
Complejo residencial Caesar Blue
Complejo residencial Caesar Blue
Gastria, Chipre del Norte
de
$186,976
Año de construcción 2025
Caesar Blue es un moderno complejo residencial situado en un pintoresco rincón del norte de Chipre, diseñado y construido exclusivamente por Afik Group.César Azul se encuentra junto a una playa de arena en la costa mediterránea. El apartamento totalmente equipado rodeado de jardines fragante…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$213,304
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de 1 dormitorio (1+1) 64 m2 en el prestigioso complejo Grand Sapphire Resort CASINO, a 600 metros de Long Beach.El precio incluye un paquete de diseño (aparatos y muebles).El complejo se encuentra en una de las zonas más populares con un paseo ajardinado que se extiende a lo larg…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
Spathariko, Chipre del Norte
de
$163,586
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
INFINITY es un moderno complejo residencial diseñado y diseñado por Isatis Construction que ofrece una amplia gama de apartamentos con vistas al mar. Se encuentra a 450 metros de la impresionante Long Beach, que es un gran lugar para una vida tranquila o simplemente para la relajación.INFINI…
Agencia
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$70,101
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Estudio amueblado de 42 m2 con balcón de 7 m2, a 600 metros de la playa de arena "Long Beach" en el complejo Royal Sun Residence."Long Beach" es una inversión exitosa y una oportunidad para vivir en uno …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial CC Towers Iskele
Complejo residencial CC Towers Iskele
Complejo residencial CC Towers Iskele
Complejo residencial CC Towers Iskele
Complejo residencial CC Towers Iskele
Complejo residencial CC Towers Iskele
Patriki, Chipre del Norte
de
$137,222
Año de construcción 2026
CC TOWERS ISKELECiudad: Iskele, BoğazTipo de propiedad: ApartamentoNúmero de habitaciones: Estudio, 1+1, 2+1Zona cerrada: 31m2/44m2 ~ 45m2/62m2 ~69m2/119 m2Situación: Los bloques A & B se completarán2026, C,D,E en 2027Precio inicial: £ 67.000Plan de pago por 10 años:40% de pago inicial20% ha…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$72,797
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Estudio listo 43 m2 250 metros de la playa de arena. "Long Beach" es una costa con hermosas playas de arena, cerca de la ciudad de Iskele y no lejos de la ciudad de Famagusta.Long Beach es una buena inve…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Aventus Residency
Complejo residencial Aventus Residency
Trikomo, Chipre del Norte
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 40–22 000 m²
1 objeto inmobiliario 1
Descubre Smart Living en Aventus Residence – North CyprusPlanificación y precios1+1 Terreno (66 m2) - Balcón 14 m2 - desde £155,0001+1 Duplex (66 m2) - Balcón 8 m2 - Roof terrace 32 m2 - desde £164,0002+1 Planta baja – Balcón 8 m2 – desde 209,002+1 Duplex (100 m2) – Balcón 12 m2 – Terraza pr…
Desarrollador
Panah Construction
Complejo residencial Caesar Resort SPA
Complejo residencial Caesar Resort SPA
Complejo residencial Caesar Resort SPA
Complejo residencial Caesar Resort SPA
Complejo residencial Caesar Resort SPA
Complejo residencial Caesar Resort SPA
Trikomo, Chipre del Norte
de
$54,303
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 9
Área 95 m²
1 objeto inmobiliario 1
Caesar Resort & SPA es un complejo residencial de gran escala en el norte de Chipre, situado en la zona de Iskele, a solo 600 metros de la famosa Long Beach. El complejo ofrece una variedad de apartamentos: estudios, apartamentos con uno, dos, tres y cuatro dormitorios, con una superficie de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
95.0
1,266
Agencia
GP real estate
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Bogazi, Chipre del Norte
de
$145,493
Opciones de acabado Con acabado
Estudio amueblado 46 m2 en el complejo Four Seasons Life en la costa.Un proyecto a gran escala en la segunda costa con una superficie total de 61,000 m2, en el que se encuentran 326 propiedades.El complejo está diseñado para crear una vida de ensueño que se integra fácilmente en el diseño na…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Trikomo, Chipre del Norte
de
$147,868
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 29
GRAND SAPPHIRE BLU – Un símbolo de elegancia y lujo en el norte de Chipre🌍Largo Playa es uno de los lugares más pintorescos y populares del norte de Chipre con una playa de arena con una longitud de 3 km.🏗NORTHERNLAND CONSTRUCTION es el líder en construcción premium en la isla.ProyectoGRAND …
Agencia
GP real estate
Complejo residencial Courtyard Platinum
Complejo residencial Courtyard Platinum
Complejo residencial Courtyard Platinum
Complejo residencial Courtyard Platinum
Complejo residencial Courtyard Platinum
Complejo residencial Courtyard Platinum
Bogazi, Chipre del Norte
de
$170,378
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Complejo residencial Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Complejo residencial Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Complejo residencial Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Complejo residencial Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Complejo residencial Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Trikomo, Chipre del Norte
de
$112,959
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 3
Área 51–149 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Lagoon Verde — Un complejo residencial costero de próxima generación en Iskele, Chipre septentrionalLagoon Verde es un desarrollo a gran escala, conceptualmente refinado por el reconocido desarrollador DND, situado en la zona prometedora de la aldea de Otuken, a pocos minutos de la popular r…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.2 – 87.1
118,771 – 160,355
Apartamentos 2 habitaciones
149.4
219,576
Agencia
GP real estate
Complejo residencial ZK Aventus
Complejo residencial ZK Aventus
Complejo residencial ZK Aventus
Complejo residencial ZK Aventus
Complejo residencial ZK Aventus
Complejo residencial ZK Aventus
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$157,446
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Ubicación: IskeleDistancia al mar: 750 mParcela de tierra: 22000 m2Número de apartamentos: 130Número de villas adyacentes: 12Descripción del proyecto: Tipo de cámara de proyecto, rodeado de naturaleza, con acceso a todosinfraestructura necesaria. Consta de 7 bloques de apartamentos de dos pl…
Agencia
North Symbol
Agencia
North Symbol
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Complejo residencial Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Complejo residencial Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Complejo residencial Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Complejo residencial Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Complejo residencial Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Complejo residencial Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Bogazi, Chipre del Norte
de
$269,762
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Apartamento de dos plantas con tres dormitorios de 179 m2 con vistas panorámicas al mar y las montañas, situado a sólo 250 metros de la costa en la zona de Bogaz.En la planta baja hay un amplio salón con…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Gastria, Chipre del Norte
de
$162,303
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 22
César Palm Jumeirah contará con siete edificios de altura inspirados en la emblemática Palm Jumeirah de Dubai, a solo 300 metros del mar. Cada edificio de 22 plantas ofrecerá impresionantes vistas al Mediterráneo. Los residentes pueden admirar comodidades como una piscina comunitaria en form…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Barrio residencial E-VOLVE
Barrio residencial E-VOLVE
Barrio residencial E-VOLVE
Barrio residencial E-VOLVE
Barrio residencial E-VOLVE
Barrio residencial E-VOLVE
Barrio residencial E-VOLVE
Trikomo, Chipre del Norte
de
$120,556
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Desarrollador: EVO/CEBARGOS DEVELOPMENT LTDUbicación: Iskele, Yeni Iskele districtDistancia al mar: 650 mAcerca del proyectoE-VOLVE es un complejo residencial innovador que encarna una nueva era de automatización y eficiencia energética.La carta “E” simboliza el comienzo de una nueva era, do…
Agencia
GP real estate
Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
Trikomo, Chipre del Norte
de
$174,680
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 13
El nuevo centro de atracción del Meditteranean está en Iskele. Bellagio - Lujo traído a la vida. Le permite descubrir la comodidad ilimitada de una vida lujosa en el corazón de la naturaleza y el mar. Amplios apartamentos, terrazas y balcones, diseñados con características estéticas y funcio…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Grand Sapphire Phase 4
Complejo residencial Grand Sapphire Phase 4
Complejo residencial Grand Sapphire Phase 4
Complejo residencial Grand Sapphire Phase 4
Complejo residencial Grand Sapphire Phase 4
Complejo residencial Grand Sapphire Phase 4
Agios Georgios, Chipre del Norte
de
$477,640
Opciones de acabado Con acabado
Área 113 m²
1 objeto inmobiliario 1
Residencia perfectan Grand Sapphire, que consta de 6 cuadras en total, la vida perfecta Residence se eleva con aparcamiento interior y exterior, 3000 m2 área de piscina, 900 m2 supermercado grande, zona verde, gimnasio, mini área de golf y mucho más.7 Star PrivilegisEn Grand Sapphire, el pro…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
113.0
256,500
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial OTUKEN PROJECT
Complejo residencial OTUKEN PROJECT
Complejo residencial OTUKEN PROJECT
Complejo residencial OTUKEN PROJECT
Complejo residencial OTUKEN PROJECT
Complejo residencial OTUKEN PROJECT
Spathariko, Chipre del Norte
de
$186,445
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Trikomo, Chipre del Norte
de
$109,934
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 12
El complejo residencial CAESAR RESORT SPA tiene una ubicación ideal en relación con el Mar Mediterráneo: a sólo 300 m de la playa de arena suave de Long Beach (1.5 km de largo) con sus famosos restaurantes, equipados con áreas de recreación, terrenos deportivos, senderos de senderismo y bici…
Agencia
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$76,841
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Estudio 42 m2 en un complejo SPA cerca de la playa de Long Beach.Este complejo residencial de 5* está situado en la costa de Long Beach, que se extiende a lo largo de la costa este de Chipre.La infraestr…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$114,792
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1) 60 m2 con terraza de 15 m2 en el complejo Park Residence.Apartamentos de dos habitaciones a 250 metros de la playa de arena. "Long Beach" es una costa con hermosas playas de arena, cerca de la ciudad de Iskele y no lejos de Famagusta.En este proye…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Elysium II
Complejo residencial Elysium II
Complejo residencial Elysium II
Complejo residencial Elysium II
Complejo residencial Elysium II
Complejo residencial Elysium II
Spathariko, Chipre del Norte
de
$218,488
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
ELYSIUM II es un moderno complejo residencial con amplia infraestructura, incluyendo entretenimiento para niños y adultos, así como instalaciones técnicamente importantes.El complejo se encuentra a 600 metros del mar en la zona de Long Beach, que es un gran lugar para una vida tranquila y la…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$64,229
Opciones de acabado Con acabado
Un apartamento estudio amueblado de 57 metros cuadrados está situado a un kilómetro de la playa de arena.Esta ubicación única ofrece un entorno tranquilo lejos del bullicio y bullicio de la ciudad, pero cerca de todas las comodidades de la ciudad y lugares históricos.El centro de la ciudad y…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial La Palazzo
Complejo residencial La Palazzo
Complejo residencial La Palazzo
Complejo residencial La Palazzo
Complejo residencial La Palazzo
Complejo residencial La Palazzo
Gastria, Chipre del Norte
de
$218,350
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
La Palazzo es una nueva cara para la región de Bogaz, mezclando lo más alto de los standarts con un aspecto clásico sofisticado. La Palazzo es la más pura encarnación del Lujo. Ya sea un amplio apartamento de 2 dormitorios o una villa independiente de 4 dormitorios nos permiten elevar su exp…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Spathariko, Chipre del Norte
de
$218,488
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
INFINITY es un aparthotel club con amplia infraestructura, que ofrece una amplia gama de apartamentos con vistas al mar. El complejo está situado a 450 metros del mar en la región de Long Beach, que es un gran lugar para una vida tranquila y la relajación.Ventajas del Complejo Infinito:Gran …
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Grand Sapphıre Blu
Complejo residencial Grand Sapphıre Blu
Complejo residencial Grand Sapphıre Blu
Complejo residencial Grand Sapphıre Blu
Complejo residencial Grand Sapphıre Blu
Complejo residencial Grand Sapphıre Blu
Trikomo, Chipre del Norte
de
$128,144
Vida en vivo en claroCorona tu vida con la vida alegre y relajada de Iskele, donde las arenas doradas y los tonos perfectos de Blu encuentran las magníficas vistas de las costas del norte de Chipre. Abraza la cultura mediterránea, disfruta del sol y disfruta de la vida. Diseñado para la máxi…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$76,841
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Apartamento estudio amueblado 57 m2 un kilómetro de la playa de arena.Gracias a la ubicación única, vivirás en un lugar tranquilo lejos del bullicio de la ciudad, pero al mismo tiempo estarás cerca de to…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Aventus Residence
Complejo residencial Aventus Residence
Complejo residencial Aventus Residence
Complejo residencial Aventus Residence
Complejo residencial Aventus Residence
Complejo residencial Aventus Residence
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$211,811
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Aventus Residence es un nuevo complejo residencial situado en la zona de Iskele, a solo 750 metros del Mar Mediterráneo. El proyecto está convenientemente situado junto a restaurantes, mercados, estaciones de gas y todas las comodidades necesarias.Aventus consta de dos etapas, que incluyen s…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Complejo residencial Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Complejo residencial Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Complejo residencial Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Complejo residencial Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Complejo residencial Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Trikomo, Chipre del Norte
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 311–435 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Magnolia La residencia es un proyecto residencial boutique situado en İskele, a solo 900 metros del mar, que ofrece un estilo de vida costero pacífico en el norte de Chipre. Inspirado en la elegancia de las flores de magnolia, el desarrollo combina la belleza natural con la vida moderna. Cue…
Desarrollador
Panah Construction
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Complejo residencial GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Chipre del Norte
de
$186,111
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 28
GRAND SAPPHIRE BLU consta de 5 edificios de altura, cada uno con 28 plantas, y 8 bloques bajos, cada uno con 5 plantas. El proyecto está situado en una parcela con una superficie total de 90727.18 m2 e incluye 2345 unidades, incluyendo estudios, uno, dos, apartamentos de tres dormitorios y á…
Agencia
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Trikomo, Chipre del Norte
de
$130,201
Opciones de acabado Con acabado
Caesar Resort se encuentra en Yeni Iskel (Tricomo), Famagusta. El complejo se construye junto a la famosa playa de arena de Long Beach, conocida como una de las playas más bellas de Chipre. El clima del norte de Chipre es ideal durante todo el año: clima típico mediterráneo, veranos soleados…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Bogazi, Chipre del Norte
de
$169,742
Opciones de acabado Con acabado
Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1) 71 m2 en 5* complejo SPA César Azul.Nuevo complejo de apartamentos situado en una pintoresca parte de la región de Bogaz, con una playa de arena limpia. Los apartamentos son ideales para vacaciones, alquiler y residencia permanente.Infraestructura…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Life Square
Complejo residencial Life Square
Complejo residencial Life Square
Complejo residencial Life Square
Complejo residencial Life Square
Complejo residencial Life Square
Complejo residencial Life Square
Trikomo, Chipre del Norte
de
$704,608
Nuestra empresa fue establecida en 2004 para servir en el sector de la construcción.Hoy tenemos 15 años de experiencia en Desarrollo Inmobiliario.Después de nuestro Pearl Beach Villas y Trio Residence en la zona de İskele Long Beach, ahora le presentamos el proyecto LIFE SQUARE.Nuestro proye…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial MAKI HILL PARK
Complejo residencial MAKI HILL PARK
Complejo residencial MAKI HILL PARK
Complejo residencial MAKI HILL PARK
Complejo residencial MAKI HILL PARK
Complejo residencial MAKI HILL PARK
Ayios Ilias, Chipre del Norte
de
$310,319
Año de construcción 2025
Disfruta de una vida de lujo con impresionantes vistas al Mediterráneo en Maki Hill Park, ubicado en Bogaz, Iskele RegionServicios generalesTrabajo de primera claseColor oscuro Doble acristalamiento PVC Windowsladrillo ISOAislamiento resistente al calor y al frío en el techoRecubrimientos de…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$303,111
Opciones de acabado Con acabado
Este proyecto ha recibido prestigiosos Premios NC de Propiedad!Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) 147 m2 con vistas al mar en un prestigioso complejo residencial con un hotel y casino de 5*, a 600 metros de Long Beach - Grand Sapphire Resort.El apartamento está totalmente amuebla…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Complejo residencial Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Complejo residencial Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Complejo residencial Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Complejo residencial Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Complejo residencial Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Complejo residencial Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Bogazi, Chipre del Norte
de
$146,141
Opciones de acabado Con acabado
¡Del dueño!Se venden estudios, apartamentos de una habitación y dos dormitorios con y sin muebles.Un proyecto a gran escala en la segunda costa con una superficie total de 61,000 m2, en el que se encuentran 326 propiedades inmobiliarias.El complejo está diseñado para crear una vida de ensueñ…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Panorama Long Beach prestizh
Complejo residencial Panorama Long Beach prestizh
Complejo residencial Panorama Long Beach prestizh
Complejo residencial Panorama Long Beach prestizh
Complejo residencial Panorama Long Beach prestizh
Complejo residencial Panorama Long Beach prestizh
Trikomo, Chipre del Norte
de
$233,573
Opciones de acabado Con acabado
1 objeto inmobiliario 1
Lujo, estilo y vistas espectaculares de Panorama Long BeachDescubra una residencia única en el prestigioso complejo Panorama Long Beach, un lugar donde el diseño moderno, la infraestructura de primera clase y la armonía del mar crean un estilo de vida perfecto.Este exquisito apartamento 1+1 …
Agencia
GP real estate
Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$176,478
Opciones de acabado Con acabado
Estudio amueblado 48.8 - 55.6 m2 con un paquete de diseño del desarrollador en el complejo Court Yard.El estudio tiene una sala de estar con TV y cama doble, una zona de cocina con electrodomésticos, incluyendo una placa, capucha y nevera.Este proyecto tiene un gran territorio y una variedad…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Trikomo, Chipre del Norte
de
$272,214
Opciones de acabado Con acabado
2+1 apartamento de 95 m2 con una terraza de 15 m2 con vistas al mar. El interior se hace en colores claros según el paquete de diseño completo. Totalmente amueblado y equipado con todos los electrodomésticos y utensilios necesarios. La calefacción por suelo radiante se instala sobre toda la …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Bogazi, Chipre del Norte
de
$95,714
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Estudio amueblado (0+1) 44 m2 con balcón con vista directa al mar.Un complejo residencial cerrado con todas las comodidades, situado a 200 metros del mar en la zona de Boaz, a 10 km de la ciudad de Famag…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Complejo residencial ELYSIUM ISATIS
Spathariko, Chipre del Norte
de
$124,263
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
ELYSIUM es un complejo residencial de lujo de baja altura. El proyecto es un microdistrito cerrado de bienes raíces de élite con una superficie total de 33.000 metros cuadrados. El territorio cuenta con seguridad, infraestructura de resorts, jardín tropical, diseño de paisajes elegantes, ilu…
Agencia
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Complejo residencial Luna Residences
Complejo residencial Luna Residences
Complejo residencial Luna Residences
Complejo residencial Luna Residences
Complejo residencial Luna Residences
Complejo residencial Luna Residences
Trikomo, Chipre del Norte
de
$449,102
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Luna – un proyecto único situado en tan solo 50 metros de Long Beach. El principal privilegio de ser residente en Luna es su fácilacceso a la playa de arena dorada del Mediterráneo y fascinante vista del mar. Varias instalaciones como 6 kilómetros de bicicleta y sendero para caminar, parques…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Lagoon Verde
Complejo residencial Lagoon Verde
Complejo residencial Lagoon Verde
Complejo residencial Lagoon Verde
Complejo residencial Lagoon Verde
Complejo residencial Lagoon Verde
Spathariko, Chipre del Norte
de
$136,135
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Lagoon Verde Residences & Resort es más que un lugar para vivir; es una invitación a experimentar la tranquilidad y la belleza de Chipre del Norte. ¡Ven y descubre tu propio paraíso!🏝️La gigante laguna de Lagoon Verde ejemplifica su dedicación a la innovación, diseño excepcional y satisfacci…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Complejo residencial Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Complejo residencial Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Complejo residencial Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Complejo residencial Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Complejo residencial Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$238,660
Año de construcción 2026
🌟 Exclusivo complejo residencial en Bahçeler, İskele 🌟 Su nueva casa es una combinación de lujo, comodidad y diseño único!🏡 Sobre el proyecto:- Superficie de construcción: 25.053 m2.- Área cerrada: 24.300 m2.- Zona verde: 2.330 m2 - acogedores jardines y zonas de recreación.🔹 Configuración- …
Agencia
GP real estate
Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$169,240
Opciones de acabado Con acabado
El proyecto ganó los prestigiosos Premios NC de la Propiedad 2019!Amueblado apartamento estudio de 53 metros cuadrados en el complejo Grand Sapphire Resort con un hotel y casino.El complejo se encuentra a 600 metros de Long Beach, en una de las zonas más populares con un paseo ajardinado que…
Agencia
Smart Home
Barrio residencial Caesar Blue
Barrio residencial Caesar Blue
Barrio residencial Caesar Blue
Barrio residencial Caesar Blue
Barrio residencial Caesar Blue
Barrio residencial Caesar Blue
Gastria, Chipre del Norte
de
$165,982
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Barrio residencial La Palazzo
Barrio residencial La Palazzo
Barrio residencial La Palazzo
Barrio residencial La Palazzo
Barrio residencial La Palazzo
Barrio residencial La Palazzo
Patriki, Chipre del Norte
de
$278,638
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Barrio residencial 8 NESTS VILLAS
Barrio residencial 8 NESTS VILLAS
Barrio residencial 8 NESTS VILLAS
Barrio residencial 8 NESTS VILLAS
Barrio residencial 8 NESTS VILLAS
Barrio residencial 8 NESTS VILLAS
Spathariko, Chipre del Norte
de
$538,279
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Grand Sapphire Resort
Barrio residencial Grand Sapphire Resort
Barrio residencial Grand Sapphire Resort
Barrio residencial Grand Sapphire Resort
Barrio residencial Grand Sapphire Resort
Barrio residencial Grand Sapphire Resort
Trikomo, Chipre del Norte
de
$178,455
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Complejo residencial OCEAN LIFE
Complejo residencial OCEAN LIFE
Complejo residencial OCEAN LIFE
Complejo residencial OCEAN LIFE
Complejo residencial OCEAN LIFE
Complejo residencial OCEAN LIFE
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$110,128
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 11
RESIDENCIA DE VIDA OCÉANA  CONDICIONES DE VENTA INFORMACIÓN GENERAL ▪ Número de bloques: 21 ▪ Número de apartamentos: 1560 ▪ Número de tiendas: 30 ▪ Distancia al mar: 600 m. ▪ Área del terreno: 50,000 m2   PLANES DE PAGO Pago inicial del 35   35% antes de rec…
Agencia
Риэлтор без границ
Barrio residencial ROYAL SUN ELITE
Barrio residencial ROYAL SUN ELITE
Barrio residencial ROYAL SUN ELITE
Barrio residencial ROYAL SUN ELITE
Barrio residencial ROYAL SUN ELITE
Barrio residencial ROYAL SUN ELITE
Trikomo, Chipre del Norte
de
$276,739
Año de construcción 2022
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Sun Tower
Barrio residencial Sun Tower
Barrio residencial Sun Tower
Barrio residencial Sun Tower
Barrio residencial Sun Tower
Barrio residencial Sun Tower
Trikomo, Chipre del Norte
de
$146,162
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Barrio residencial SEA BREEZE *
Barrio residencial SEA BREEZE *
Barrio residencial SEA BREEZE *
Barrio residencial SEA BREEZE *
Barrio residencial SEA BREEZE *
Barrio residencial SEA BREEZE *
Trikomo, Chipre del Norte
de
$101,323
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Grand Sapphire Resort 2
Barrio residencial Grand Sapphire Resort 2
Barrio residencial Grand Sapphire Resort 2
Barrio residencial Grand Sapphire Resort 2
Barrio residencial Grand Sapphire Resort 2
Barrio residencial Grand Sapphire Resort 2
Trikomo, Chipre del Norte
de
$182,255
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate