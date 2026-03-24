Piso en edificio nuevo Class 11

Clase 11 - Edificio residencial moderno en el corazón de Famagusta, Çanakkale 🏙

Clase 11 es un desarrollo residencial contemporáneo situado en la zona Çanakkale muy deseable de Famagusta, combinando estilo de vida urbano, comodidad y fuerte potencial de inversión.

Tras el éxito de los proyectos anteriores de la serie Class, este desarrollo ofrece apartamentos de alta calidad en una ubicación céntrica de la ciudad, ideal tanto para los ingresos vivos como para el alquiler.

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🏡 Acerca del proyecto

Un moderno edificio residencial con diseños funcionales y elegante:

• 2+1 apartamentos

• Pisos 1–4: 4 apartamentos por planta (70 m2)

• 5a planta: 2+1 áticos (90 m2 + 55 m2 de terraza)

• компактный и eficiente formato de construcción

Diseñado para la vida urbana y la inversión.

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🛠 Características del apartamento

Los apartamentos están terminados con materiales de alta calidad:

• amplia selección de cerámica de suelo

• baldosas de baño premium y caldera sanitaria

• Lavabos de estilo Hilton

• armarios de cocina de altura completa ( opciones de color disponibles)

• Encimeras marmeritas

• armarios empotrados en dormitorios

• Ventanas de PVC/aluminio doble acristalamiento

• sistema de presión de agua

• infraestructura central de TV vía satélite e Internet

• servicios de mantenimiento después de la entrega

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📍 Ubicación

Situado en una de las zonas más centrales y востребованных — Çanakkale, Famagusta.

A poca distancia:

🎓 Eastern Mediterranean University (EMU)

🛍 CityMall y zonas comerciales

🏥 hospitales y escuelas

🏢 Centros de negocios

🚗 principales rutas de transporte

🏖 minutos a las playas de Famagusta

La zona es conocida por la alta demanda de alquiler, por lo que es ideal para inversores.

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💰 Términos de inversión

• depósito: £5,000 / € / $

• pago inicial: 35%

• Plan de instalación: hasta 3 años, sin intereses

📅 Finalidad: Diciembre 2027

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Clase 11 es una combinación perfecta de ubicación central, vida moderna y fuerte potencial de inversión. 📈✨