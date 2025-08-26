Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.

Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!

Estudio 42 m2 en un complejo SPA cerca de la playa de Long Beach.

Este complejo residencial de 5* está situado en la costa de Long Beach, que se extiende a lo largo de la costa este de Chipre.

La infraestructura desarrollada incluye todo para la recreación cultural y deportiva y está diseñada para garantizar su comodidad y comodidad.

Finalización de la construcción: entregada

Nuestros precios son 30% - 40% más bajo que el costo de apartamentos similares del desarrollador!

Características principales:

Acogedor salón

Cocina con muebles incorporados de alta calidad

Baño completo

Azulejos de cerámica de alta calidad en el suelo y paredes en el baño

Calentador de agua eléctrico

Ventanas panorámicas de doble acristalamiento

Barandillas de vidrio en el balcón

Infraestructura:

Piscinas al aire libre

Jacuzzi

Piscina para niños con parque acuático

Zonas separadas para relajarse y tomar el sol cerca de las piscinas

Piscina interior con jacuzzi y sauna

Restaurantes, cafetería y bar en la piscina

Salón de spa

Gimnasio

Gimnasio y sala de artes marciales

Tribunales de tenis, canchas de baloncesto y voleibol

Squash court

Gran sala de juegos para niños con consolas de juego y juegos de mesa

Parques infantiles al aire libre

Billares

Zonas de parques

Campos de juego para barbacoa

Anfiteatro para proyecciones de películas y performances de artista

Alquiler de coches

Traslado gratuito a la playa

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!