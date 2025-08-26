Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.

Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!
Estudio 42 m2 en un complejo SPA cerca de la playa de Long Beach.
Este complejo residencial de 5* está situado en la costa de Long Beach, que se extiende a lo largo de la costa este de Chipre.
La infraestructura desarrollada incluye todo para la recreación cultural y deportiva y está diseñada para garantizar su comodidad y comodidad.
Finalización de la construcción: entregada
Nuestros precios son 30% - 40% más bajo que el costo de apartamentos similares del desarrollador!
Características principales:
Infraestructura:
Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!