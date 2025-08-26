  1. Realting.com
Complejo residencial Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.

Trikomo, Chipre del Norte
de
$76,841
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
14
ID: 27497
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!

Estudio 42 m2 en un complejo SPA cerca de la playa de Long Beach.

Este complejo residencial de 5* está situado en la costa de Long Beach, que se extiende a lo largo de la costa este de Chipre.

La infraestructura desarrollada incluye todo para la recreación cultural y deportiva y está diseñada para garantizar su comodidad y comodidad.

Finalización de la construcción: entregada

Nuestros precios son 30% - 40% más bajo que el costo de apartamentos similares del desarrollador!

Características principales:

  • Acogedor salón
  • Cocina con muebles incorporados de alta calidad
  • Baño completo
  • Azulejos de cerámica de alta calidad en el suelo y paredes en el baño
  • Calentador de agua eléctrico
  • Ventanas panorámicas de doble acristalamiento
  • Barandillas de vidrio en el balcón

Infraestructura:

  • Piscinas al aire libre
  • Jacuzzi
  • Piscina para niños con parque acuático
  • Zonas separadas para relajarse y tomar el sol cerca de las piscinas
  • Piscina interior con jacuzzi y sauna
  • Restaurantes, cafetería y bar en la piscina
  • Salón de spa
  • Gimnasio
  • Gimnasio y sala de artes marciales
  • Tribunales de tenis, canchas de baloncesto y voleibol
  • Squash court
  • Gran sala de juegos para niños con consolas de juego y juegos de mesa
  • Parques infantiles al aire libre
  • Billares
  • Zonas de parques
  • Campos de juego para barbacoa
  • Anfiteatro para proyecciones de películas y performances de artista
  • Alquiler de coches
  • Traslado gratuito a la playa

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
