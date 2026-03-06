Complejo residencial Sandscape Coastal Residences

Residencias costeras de Sandscape
True Beachfront Living 🌊
Sandscape Coastal Residencias es un exclusivo desarrollo frente a la playa ubicado en Esentepe, una de las regiones costeras de mayor crecimiento del norte de Chipre.
Este proyecto ofrece acceso directo a la playa, vistas mediterráneas ininterrumpidas y una rara posición costera en primera línea.
Representa una nueva generación de vida mediterránea diseñada tanto para compradores de estilo de vida como para inversores a largo plazo.
-...
📍 Ubicación
🏖 Primera línea de playa
🏝 A poca distancia de Esentepe Public Beach " Raica Beach Club
⛳ 5 minutos para Korineum Golf & Country Club
⚓ 5 minutos a Yeni Koy Marina
🏙 30 minutos al centro de la ciudad de Kyrenia
🛒 1 minuto para supermercado
El desarrollo está construido sobre terreno elevado, asegurando vistas panorámicas al mar y a las montañas.
-...
🌿 Concepto del proyecto
Sandscape combina:
• acceso directo a la playa
• arquitectura mediterránea contemporánea
• diseño de baja densidad
• fuerte demanda de alquiler
• preservación de capital a largo plazo
El proyecto equilibra el estilo de vida, la caminabilidad y la lógica de inversión.
-...
🏡 Estructura del proyecto
Total de unidades:
• 7 villas
• 20 apartamentos
Un número limitado de residencias garantiza la privacidad y la exclusividad.
Fecha final: diciembre 2027
-...
Tipos de propiedad
Villas Front Row
Situado más cerca del mar.
Villas de una sola habitación
Superficie interior: 93 m2
Zona exterior: 118 m2
Superficie total de vivienda: 211 m2
2 a 3 dormitorios
3 baños
piscina privada & jardín
terraza con cocina americana
sistema de hogar inteligente
opción
-...
Villas de dos pisos
Superficie interior: desde 130 m2
Zona exterior: 118 m2
Superficie total de vivienda: 248 m2
3 dormitorios
5 baños
piscina privada & jardín
terraza con cocina americana
sistema de hogar inteligente
opción
-...
Second Row Apartments
Todos los apartamentos ofrecen vistas al mar.
Garden Apartments
Interior: 80 m2
Exterior: 33 m2
Total: 113 m2
2 dormitorios
2 baños
piscina privada & jardín
-...
Áticos
Interior: 80 m2
Roof terrace: 58 m2
Total: 138 m2
2 dormitorios
2 baños
pergola terraza con cocina americana
jacuzzi opcional o barbacoa
-...
Third Row Apartments
Todas las unidades ofrecen vistas al mar y a la montaña.
Garden Apartments
Interior: 65 m2
Exterior: 15 m2
Total: 80 m2
2 dormitorios
2 baños
jardín privado terraza
acceso a la piscina comunitaria
-...
Áticos
Interior: 65 m2
Roof terrace: 62 m2
Total: 127 m2
2 dormitorios
2 baños
Vistas panorámicas
terraza con cocina americana
-...
🌴 Servicios comunales
🏊 piscina comunitaria con vista al mar
🍸 Sunset Bar & lounge
🏋️ zona de fitness exterior
🌿 sendas ajardinadas
🏖 acceso directo a la playa
-...
🏠 Interior Design
minimalismo mediterráneo con:
• suelo de piedra liviana
• texturas naturales
• acentos de madera
• amplios baños
• cocinas abiertas modernas
-...
💼 Aspectos destacados de las inversiones
✔ primera línea de playa
✔ suministro limitado de activos comparables
✔ alta demanda de alquiler
✔ desarrollo rápido Región de Esentepe
✔ potencial de apreciación del capital
-...
💳 Plan de pago
Reserva de 5.000 libras
35% en firma de contratos
65% hasta la entrega clave
-...
Sandscape Coastal Residences ofrece una rara oportunidad de poseer verdadera propiedad frente a la playa en el Mediterráneo, combinando estilo de vida, arquitectura y valor de inversión. 🌊✨