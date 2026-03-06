Complejo residencial Sandscape Coastal Residences

Residencias costeras de Sandscape

True Beachfront Living 🌊

Sandscape Coastal Residencias es un exclusivo desarrollo frente a la playa ubicado en Esentepe, una de las regiones costeras de mayor crecimiento del norte de Chipre.

Este proyecto ofrece acceso directo a la playa, vistas mediterráneas ininterrumpidas y una rara posición costera en primera línea.

Representa una nueva generación de vida mediterránea diseñada tanto para compradores de estilo de vida como para inversores a largo plazo.

-...

📍 Ubicación

🏖 Primera línea de playa

🏝 A poca distancia de Esentepe Public Beach " Raica Beach Club

⛳ 5 minutos para Korineum Golf & Country Club

⚓ 5 minutos a Yeni Koy Marina

🏙 30 minutos al centro de la ciudad de Kyrenia

🛒 1 minuto para supermercado

El desarrollo está construido sobre terreno elevado, asegurando vistas panorámicas al mar y a las montañas.

-...

🌿 Concepto del proyecto

Sandscape combina:

• acceso directo a la playa

• arquitectura mediterránea contemporánea

• diseño de baja densidad

• fuerte demanda de alquiler

• preservación de capital a largo plazo

El proyecto equilibra el estilo de vida, la caminabilidad y la lógica de inversión.

-...

🏡 Estructura del proyecto

Total de unidades:

• 7 villas

• 20 apartamentos

Un número limitado de residencias garantiza la privacidad y la exclusividad.

Fecha final: diciembre 2027

-...

Tipos de propiedad

Villas Front Row

Situado más cerca del mar.

Villas de una sola habitación

Superficie interior: 93 m2

Zona exterior: 118 m2

Superficie total de vivienda: 211 m2

2 a 3 dormitorios

3 baños

piscina privada & jardín

terraza con cocina americana

sistema de hogar inteligente

opción

-...

Villas de dos pisos

Superficie interior: desde 130 m2

Zona exterior: 118 m2

Superficie total de vivienda: 248 m2

3 dormitorios

5 baños

piscina privada & jardín

terraza con cocina americana

sistema de hogar inteligente

opción

-...

Second Row Apartments

Todos los apartamentos ofrecen vistas al mar.

Garden Apartments

Interior: 80 m2

Exterior: 33 m2

Total: 113 m2

2 dormitorios

2 baños

piscina privada & jardín

-...

Áticos

Interior: 80 m2

Roof terrace: 58 m2

Total: 138 m2

2 dormitorios

2 baños

pergola terraza con cocina americana

jacuzzi opcional o barbacoa

-...

Third Row Apartments

Todas las unidades ofrecen vistas al mar y a la montaña.

Garden Apartments

Interior: 65 m2

Exterior: 15 m2

Total: 80 m2

2 dormitorios

2 baños

jardín privado terraza

acceso a la piscina comunitaria

-...

Áticos

Interior: 65 m2

Roof terrace: 62 m2

Total: 127 m2

2 dormitorios

2 baños

Vistas panorámicas

terraza con cocina americana

-...

🌴 Servicios comunales

🏊 piscina comunitaria con vista al mar

🍸 Sunset Bar & lounge

🏋️ zona de fitness exterior

🌿 sendas ajardinadas

🏖 acceso directo a la playa

-...

🏠 Interior Design

minimalismo mediterráneo con:

• suelo de piedra liviana

• texturas naturales

• acentos de madera

• amplios baños

• cocinas abiertas modernas

-...

💼 Aspectos destacados de las inversiones

✔ primera línea de playa

✔ suministro limitado de activos comparables

✔ alta demanda de alquiler

✔ desarrollo rápido Región de Esentepe

✔ potencial de apreciación del capital

-...

💳 Plan de pago

Reserva de 5.000 libras

35% en firma de contratos

65% hasta la entrega clave

-...

Sandscape Coastal Residences ofrece una rara oportunidad de poseer verdadera propiedad frente a la playa en el Mediterráneo, combinando estilo de vida, arquitectura y valor de inversión. 🌊✨