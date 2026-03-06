  1. Realting.com
Complejo residencial Sandscape Coastal Residences

Agios Amvrosios, Chipre del Norte
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Pueblo
    Agios Amvrosios

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Residencias costeras de Sandscape

True Beachfront Living 🌊

Sandscape Coastal Residencias es un exclusivo desarrollo frente a la playa ubicado en Esentepe, una de las regiones costeras de mayor crecimiento del norte de Chipre.

Este proyecto ofrece acceso directo a la playa, vistas mediterráneas ininterrumpidas y una rara posición costera en primera línea.

Representa una nueva generación de vida mediterránea diseñada tanto para compradores de estilo de vida como para inversores a largo plazo.

-...

📍 Ubicación

🏖 Primera línea de playa
🏝 A poca distancia de Esentepe Public Beach " Raica Beach Club
⛳ 5 minutos para Korineum Golf & Country Club
⚓ 5 minutos a Yeni Koy Marina
🏙 30 minutos al centro de la ciudad de Kyrenia
🛒 1 minuto para supermercado

El desarrollo está construido sobre terreno elevado, asegurando vistas panorámicas al mar y a las montañas.

-...

🌿 Concepto del proyecto

Sandscape combina:

• acceso directo a la playa
• arquitectura mediterránea contemporánea
• diseño de baja densidad
• fuerte demanda de alquiler
• preservación de capital a largo plazo

El proyecto equilibra el estilo de vida, la caminabilidad y la lógica de inversión.

-...

🏡 Estructura del proyecto

Total de unidades:

• 7 villas
• 20 apartamentos

Un número limitado de residencias garantiza la privacidad y la exclusividad.

Fecha final: diciembre 2027

-...

Tipos de propiedad

Villas Front Row

Situado más cerca del mar.

Villas de una sola habitación

Superficie interior: 93 m2
Zona exterior: 118 m2
Superficie total de vivienda: 211 m2

2 a 3 dormitorios
3 baños
piscina privada & jardín
terraza con cocina americana
sistema de hogar inteligente
opción

-...

Villas de dos pisos

Superficie interior: desde 130 m2
Zona exterior: 118 m2
Superficie total de vivienda: 248 m2

3 dormitorios
5 baños
piscina privada & jardín
terraza con cocina americana
sistema de hogar inteligente
opción

-...

Second Row Apartments

Todos los apartamentos ofrecen vistas al mar.

Garden Apartments

Interior: 80 m2
Exterior: 33 m2
Total: 113 m2

2 dormitorios
2 baños
piscina privada & jardín

-...

Áticos

Interior: 80 m2
Roof terrace: 58 m2
Total: 138 m2

2 dormitorios
2 baños
pergola terraza con cocina americana
jacuzzi opcional o barbacoa

-...

Third Row Apartments

Todas las unidades ofrecen vistas al mar y a la montaña.

Garden Apartments

Interior: 65 m2
Exterior: 15 m2
Total: 80 m2

2 dormitorios
2 baños
jardín privado terraza
acceso a la piscina comunitaria

-...

Áticos

Interior: 65 m2
Roof terrace: 62 m2
Total: 127 m2

2 dormitorios
2 baños
Vistas panorámicas
terraza con cocina americana

-...

🌴 Servicios comunales

🏊 piscina comunitaria con vista al mar
🍸 Sunset Bar & lounge
🏋️ zona de fitness exterior
🌿 sendas ajardinadas
🏖 acceso directo a la playa

-...

🏠 Interior Design

minimalismo mediterráneo con:

• suelo de piedra liviana
• texturas naturales
• acentos de madera
• amplios baños
• cocinas abiertas modernas

-...

💼 Aspectos destacados de las inversiones

✔ primera línea de playa
✔ suministro limitado de activos comparables
✔ alta demanda de alquiler
✔ desarrollo rápido Región de Esentepe
✔ potencial de apreciación del capital

-...

💳 Plan de pago

Reserva de 5.000 libras
35% en firma de contratos
65% hasta la entrega clave

-...

Sandscape Coastal Residences ofrece una rara oportunidad de poseer verdadera propiedad frente a la playa en el Mediterráneo, combinando estilo de vida, arquitectura y valor de inversión. 🌊✨

Localización en el mapa

Agios Amvrosios, Chipre del Norte

