Piso en edificio nuevo Dormix

Oportunidad Residencial Boutique en Famagusta

Dormix es un desarrollo residencial exclusivo, combinando arquitectura moderna, diseños eficientes y una ubicación estratégica.

El proyecto consta de sólo 17 unidades:

16 elegantes 2+1 apartamentos (75 m2 cada uno)

1 magnífico ático 3+1 (200 m2 + 95 m2 terraza)

Su formato boutique garantiza privacidad, exclusividad y fuerte atractivo de inversión.

📍 Prime Location

Dormix está idealmente situado en una de las zonas más demandadas de Famagusta:

3 minutos a la Universidad del Mediterráneo Oriental (EMU)

2 minutos para el Hospital Estatal de Famagusta

5 minutos a Glapsides Beach

Los centros comerciales, el transporte público y las principales comodidades de la ciudad están a poca distancia.

Una mezcla perfecta de comodidad urbana y comodidad costera 🌊

🏡 Detalles del proyecto

Total unidades: 17

Apartamentos: 75 m2

Ático: 200 m2 + 95 m2 terraza panorámica

Características adicionales:

Balcones privados

Estacionamiento cubierto

Ascensor

El ático ofrece una amplia azotea con vistas panorámicas, ideal para la relajación y el entretenimiento.

💼 Ventajas de inversión

Dormix está diseñado tanto para residentes como para inversores que buscan rendimientos estables.

Principales ventajas:

Excelente ubicación cerca de EMU

Una fuerte demanda de alquiler durante todo el año

Acabados interiores de alta calidad

Gastos operacionales cubiertos por arrendatarios

Potential for capital appreciation

Ya sea que usted está buscando un ingreso de alquiler estable o una casa elegante cerca del mar, Dormix representa una oportunidad de bienes raíces inteligente y segura en una de las zonas de crecimiento más rápido del norte de Chipre.