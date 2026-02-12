  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Gazimagusa Belediyesi
  Piso en edificio nuevo Dormix

Piso en edificio nuevo Dormix

Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$130,179
VAT
;
16
ID: 33335
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Gazimağusa District
  • Ciudad
    Gazimagusa Belediyesi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Oportunidad Residencial Boutique en Famagusta

Dormix es un desarrollo residencial exclusivo, combinando arquitectura moderna, diseños eficientes y una ubicación estratégica.

El proyecto consta de sólo 17 unidades:

  • 16 elegantes 2+1 apartamentos (75 m2 cada uno)

  • 1 magnífico ático 3+1 (200 m2 + 95 m2 terraza)

Su formato boutique garantiza privacidad, exclusividad y fuerte atractivo de inversión.

📍 Prime Location

Dormix está idealmente situado en una de las zonas más demandadas de Famagusta:

  • 3 minutos a la Universidad del Mediterráneo Oriental (EMU)

  • 2 minutos para el Hospital Estatal de Famagusta

  • 5 minutos a Glapsides Beach

Los centros comerciales, el transporte público y las principales comodidades de la ciudad están a poca distancia.

Una mezcla perfecta de comodidad urbana y comodidad costera 🌊

🏡 Detalles del proyecto

Total unidades: 17
Apartamentos: 75 m2
Ático: 200 m2 + 95 m2 terraza panorámica

Características adicionales:

  • Balcones privados

  • Estacionamiento cubierto

  • Ascensor

El ático ofrece una amplia azotea con vistas panorámicas, ideal para la relajación y el entretenimiento.

💼 Ventajas de inversión

Dormix está diseñado tanto para residentes como para inversores que buscan rendimientos estables.

Principales ventajas:

  • Excelente ubicación cerca de EMU

  • Una fuerte demanda de alquiler durante todo el año

  • Acabados interiores de alta calidad

  • Gastos operacionales cubiertos por arrendatarios

  • Potential for capital appreciation

Ya sea que usted está buscando un ingreso de alquiler estable o una casa elegante cerca del mar, Dormix representa una oportunidad de bienes raíces inteligente y segura en una de las zonas de crecimiento más rápido del norte de Chipre.

Localización en el mapa

Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte

Está viendo
Piso en edificio nuevo Dormix
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$130,179
VAT
Mostrar contactos
