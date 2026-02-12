Piso en edificio nuevo Dormix

Oportunidad Residencial Boutique en Famagusta
Dormix es un desarrollo residencial exclusivo, combinando arquitectura moderna, diseños eficientes y una ubicación estratégica.
El proyecto consta de sólo 17 unidades:
16 elegantes 2+1 apartamentos (75 m2 cada uno)
1 magnífico ático 3+1 (200 m2 + 95 m2 terraza)
Su formato boutique garantiza privacidad, exclusividad y fuerte atractivo de inversión.
📍 Prime Location
Dormix está idealmente situado en una de las zonas más demandadas de Famagusta:
3 minutos a la Universidad del Mediterráneo Oriental (EMU)
2 minutos para el Hospital Estatal de Famagusta
5 minutos a Glapsides Beach
Los centros comerciales, el transporte público y las principales comodidades de la ciudad están a poca distancia.
Una mezcla perfecta de comodidad urbana y comodidad costera 🌊
🏡 Detalles del proyecto
Total unidades: 17
Apartamentos: 75 m2
Ático: 200 m2 + 95 m2 terraza panorámica
Características adicionales:
Balcones privados
Estacionamiento cubierto
Ascensor
El ático ofrece una amplia azotea con vistas panorámicas, ideal para la relajación y el entretenimiento.
💼 Ventajas de inversión
Dormix está diseñado tanto para residentes como para inversores que buscan rendimientos estables.
Principales ventajas:
Excelente ubicación cerca de EMU
Una fuerte demanda de alquiler durante todo el año
Acabados interiores de alta calidad
Gastos operacionales cubiertos por arrendatarios
Potential for capital appreciation
Ya sea que usted está buscando un ingreso de alquiler estable o una casa elegante cerca del mar, Dormix representa una oportunidad de bienes raíces inteligente y segura en una de las zonas de crecimiento más rápido del norte de Chipre.