  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Complejo residencial The Blue

Complejo residencial The Blue

Akanthou, Chipre del Norte
de
$170,597
VAT
BTC
2.0292135
ETH
106.3597577
USDT
168 666.2942622
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
31
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33976
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Gazimağusa District
  • Ciudad
    Tatlisu Belediyesi
  • Pueblo
    Akanthou

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

La vida azul de lujo en Tatlısu 🌊

Ubicación: Tatlısu

El azul es un complejo residencial premium situado en la costa mediterránea del norte de Chipre. Refleja una visión arquitectónica moderna centrada en la elegancia, el espacio abierto y las vistas panorámicas al mar.

El proyecto combina diseño contemporáneo con infraestructura de estilo de vida completo y gestión de propiedades profesionales.

-...

🏡 Tipos de propiedad

• Lofts de jardín con acceso privado al jardín
• Áticos con amplias terrazas en la azotea

Cada unidad está diseñada para maximizar las vistas al mar y la privacidad.

-...

🌴 Infraestructura

🏋️ Gym
🏊 Piscina exterior
🏊 Piscina cubierta
🛋 Sala de estar
🎾 Tribunal de tenis
🧖 Spa
🧖 Sauna
🛒 Mercado
👶 Parque infantil
🚗 Alquiler de coches
🏢 Alquiler de apartamento
⚡ Generador

Todo lo que necesitas para vivir cómodamente está dentro del complejo.

-...

📲 Smart Property Management

Una aplicación móvil dedicada permite a los residentes:
• monitorear información de propiedad
• servicios de acceso
• comunicarse con la administración

-...

🛠 Mantenimiento y servicios

El complejo proporciona:
• Mantenimiento de jardín
• soporte técnico
• mantenimiento anual de edificios
• servicio de piscina
• iluminación y paisajismo

Un equipo de gestión profesional garantiza que la propiedad conserva su calidad original durante años.

-...

💼 Rental Management

Los servicios incluyen:
• contratación de inquilinos
• colección de alquiler
• gestión de facturas de utilidad
• limpieza después del checkout
• mantenimiento técnico
• informes regulares del propietario

-...

🤝 Soporte post-venta

Los propietarios reciben asistencia con:
• registro de impuestos
• configuración de medidor de utilidad
• compras de muebles
• diseño interior

Incluso años después de la compra, puede ponerse en contacto con su asistente personal para el apoyo.

-...

El azul es más que una residencia.
Es una experiencia de estilo de vida mediterráneo totalmente gestionada. 🌊✨

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 88.0
Precio por m², USD 1,939
Precio del apartamento, USD 170,560

Localización en el mapa

Akanthou, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Ultramarine Nuance
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$140,803
Barrio residencial Auralux
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$177,315
Barrio residencial Dolce Vita
Spathariko, Chipre del Norte
de
$183,648
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$163,383
Complejo residencial SKY DIORA
Dipkarpaz, Chipre del Norte
de
$124,491
Está viendo
Complejo residencial The Blue
Akanthou, Chipre del Norte
de
$170,597
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Agios Georgios, Chipre del Norte
de
$174,996
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de un dormitorio (1+1) de 60 m2 con una amplia terraza y un pequeño jardín, totalmente amueblado y equipado con electrodomésticos modernos.El salón se combina con la cocina y el comedor. La cocina tiene electrodomésticos: nevera, vitrocerámica, horno, capucha y lavadora. Acogedor…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Mostrar todo Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Trikomo, Chipre del Norte
de
$167,695
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial Sumarine
Barrio residencial Sumarine
Barrio residencial Sumarine
Barrio residencial Sumarine
Barrio residencial Sumarine
Barrio residencial Sumarine
Akanthou, Chipre del Norte
de
$246,975
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir