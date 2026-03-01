Complejo residencial The Blue

La vida azul de lujo en Tatlısu 🌊
Ubicación: Tatlısu
El azul es un complejo residencial premium situado en la costa mediterránea del norte de Chipre. Refleja una visión arquitectónica moderna centrada en la elegancia, el espacio abierto y las vistas panorámicas al mar.
El proyecto combina diseño contemporáneo con infraestructura de estilo de vida completo y gestión de propiedades profesionales.
-...
🏡 Tipos de propiedad
• Lofts de jardín con acceso privado al jardín
• Áticos con amplias terrazas en la azotea
Cada unidad está diseñada para maximizar las vistas al mar y la privacidad.
-...
🌴 Infraestructura
🏋️ Gym
🏊 Piscina exterior
🏊 Piscina cubierta
🛋 Sala de estar
🎾 Tribunal de tenis
🧖 Spa
🧖 Sauna
🛒 Mercado
👶 Parque infantil
🚗 Alquiler de coches
🏢 Alquiler de apartamento
⚡ Generador
Todo lo que necesitas para vivir cómodamente está dentro del complejo.
-...
📲 Smart Property Management
Una aplicación móvil dedicada permite a los residentes:
• monitorear información de propiedad
• servicios de acceso
• comunicarse con la administración
-...
🛠 Mantenimiento y servicios
El complejo proporciona:
• Mantenimiento de jardín
• soporte técnico
• mantenimiento anual de edificios
• servicio de piscina
• iluminación y paisajismo
Un equipo de gestión profesional garantiza que la propiedad conserva su calidad original durante años.
-...
💼 Rental Management
Los servicios incluyen:
• contratación de inquilinos
• colección de alquiler
• gestión de facturas de utilidad
• limpieza después del checkout
• mantenimiento técnico
• informes regulares del propietario
-...
🤝 Soporte post-venta
Los propietarios reciben asistencia con:
• registro de impuestos
• configuración de medidor de utilidad
• compras de muebles
• diseño interior
Incluso años después de la compra, puede ponerse en contacto con su asistente personal para el apoyo.
-...
El azul es más que una residencia.
Es una experiencia de estilo de vida mediterráneo totalmente gestionada. 🌊✨