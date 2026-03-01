Complejo residencial The Blue

La vida azul de lujo en Tatlısu 🌊

Ubicación: Tatlısu

El azul es un complejo residencial premium situado en la costa mediterránea del norte de Chipre. Refleja una visión arquitectónica moderna centrada en la elegancia, el espacio abierto y las vistas panorámicas al mar.

El proyecto combina diseño contemporáneo con infraestructura de estilo de vida completo y gestión de propiedades profesionales.

-...

🏡 Tipos de propiedad

• Lofts de jardín con acceso privado al jardín

• Áticos con amplias terrazas en la azotea

Cada unidad está diseñada para maximizar las vistas al mar y la privacidad.

-...

🌴 Infraestructura

🏋️ Gym

🏊 Piscina exterior

🏊 Piscina cubierta

🛋 Sala de estar

🎾 Tribunal de tenis

🧖 Spa

🧖 Sauna

🛒 Mercado

👶 Parque infantil

🚗 Alquiler de coches

🏢 Alquiler de apartamento

⚡ Generador

Todo lo que necesitas para vivir cómodamente está dentro del complejo.

-...

📲 Smart Property Management

Una aplicación móvil dedicada permite a los residentes:

• monitorear información de propiedad

• servicios de acceso

• comunicarse con la administración

-...

🛠 Mantenimiento y servicios

El complejo proporciona:

• Mantenimiento de jardín

• soporte técnico

• mantenimiento anual de edificios

• servicio de piscina

• iluminación y paisajismo

Un equipo de gestión profesional garantiza que la propiedad conserva su calidad original durante años.

-...

💼 Rental Management

Los servicios incluyen:

• contratación de inquilinos

• colección de alquiler

• gestión de facturas de utilidad

• limpieza después del checkout

• mantenimiento técnico

• informes regulares del propietario

-...

🤝 Soporte post-venta

Los propietarios reciben asistencia con:

• registro de impuestos

• configuración de medidor de utilidad

• compras de muebles

• diseño interior

Incluso años después de la compra, puede ponerse en contacto con su asistente personal para el apoyo.

-...

El azul es más que una residencia.

Es una experiencia de estilo de vida mediterráneo totalmente gestionada. 🌊✨