Pisos de obra nueva en Lefke District, Chipre del Norte

Lefke Belediyesi
11
Lefka
1
Barrio residencial Aphrodite Park 4
Kazivera, Chipre del Norte
de
$107,656
Agencia
GP real estate
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Aphrodite Wellness
Kazivera, Chipre del Norte
de
$97,321
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Aphrodite Aqua
Kazivera, Chipre del Norte
de
$88,531
Año de construcción 2027
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
OneOne
Barrio residencial Aphrodite The Wave (Phase 3)
Kazivera, Chipre del Norte
de
$132,986
Agencia
GP real estate
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Villa Vega
Peristeronari, Chipre del Norte
de
$633,573
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Park Rest Resort
Peristeronari, Chipre del Norte
de
$127,160
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Park Rest Resort es un complejo situado en la costa oeste del norte de Chipre, en la ciudad de Lefke.Lefke es una ciudad y municipio del norte de Chipre, situado cerca del Golfo de Morfu. Lefke es conocido por sus minas de cítricos y de cobre. Lefka tiene muchas casas históricas construidas …
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Mostrar contactos
Complejo residencial Coastal Heaven
Lefka, Chipre del Norte
de
$106,923
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Situado en la primera costa de Lefke, rodeado por la tranquilidad de la exuberante vegetación, Coastal Heaven combina la chispa del mar con la arquitectura moderna y única. Con su ubicación frente a la playa, vistas impresionantes y diversas opciones de apartamento, este prestigioso proyecto…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Mostrar contactos
Residencia Alpcan Towers Key West
Kazivera, Chipre del Norte
de
$81,105
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 20
Área 34–229 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Este es un magnífico proyecto con certificado de propiedad turco, construido en 18 hectáreas de tierra, que consta de 20 pisos, 4 bloques y 500 residencias. ( 1 + 0, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 2 + 1 LOFT, 4 + 1 DUPLEX, 4 + 1DUPLEX PENTHAUS>  El proyecto incluye muchos servicios adicionales. Ent…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
34.0 – 122.0
90,941 – 318,815
Apartamentos 2 habitaciones
52.0 – 185.0
110,575 – 463,037
Apartamentos 3 habitaciones
143.0 – 229.0
369,775 – 522,103
Desarrollador
Alpcans Construction
Dejar una solicitud
Barrio residencial ALPCAN TOWERS KEY WEST
Kazivera, Chipre del Norte
de
$94,403
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Manhattan
Kazivera, Chipre del Norte
de
$139,160
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 17
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Mostrar contactos
Barrio residencial COASTAL HEAVEN *
Kazivera, Chipre del Norte
Precio en demanda
Agencia
GP real estate
Agencia
GP real estate
