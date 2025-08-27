Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.

Apartamento amueblado de tres habitaciones 105 m5 250 metros del mar en la zona de Esentepe.
Living area - 91 m2 + una amplia terraza de 14 m2 será un lugar ideal para relajarse. Totalmente amueblado y equipado con todo el equipo necesario, que le permite entrar inmediatamente sin costes adicionales.
El complejo está situado en un lugar pintoresco con impresionantes vistas del mar y las montañas. En las inmediaciones hay toda la infraestructura necesaria para una vida cómoda y descansar.
Infraestructura:
Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!