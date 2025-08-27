  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.

Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.

Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$171,089
14
ID: 27504
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 3080
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 27/8/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Pueblo
    Agios Amvrosios

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Clase
    Clase
    Clase de confort
  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Apartamento amueblado de tres habitaciones 105 m5 250 metros del mar en la zona de Esentepe.

Living area - 91 m2 + una amplia terraza de 14 m2 será un lugar ideal para relajarse. Totalmente amueblado y equipado con todo el equipo necesario, que le permite entrar inmediatamente sin costes adicionales.

El complejo está situado en un lugar pintoresco con impresionantes vistas del mar y las montañas. En las inmediaciones hay toda la infraestructura necesaria para una vida cómoda y descansar.

Infraestructura:

  • Playa privada a 250 metros
  • Café piscina
  • Alquiler de coches y bicicletas
  • Complejo SPA: sauna, hamam, masaje, gimnasio
  • Piscinas exteriores e interiores
  • Aparcamiento separado
  • Iluminación callejera

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!

Localización en el mapa

Agios Amvrosios, Chipre del Norte

Está viendo
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$171,089
Otros complejos
